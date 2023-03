Βρέφος χρειάζεται άμεσα επέμβαση στην καρδιά. Δεν έχει συγκεντρωθεί ακόμη το ποσό

Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οικογένεια ενός μικρού κοριτσιού από τον Βόλο, που σε ηλικία μόλις πέντε μηνών χρειάζεται άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

Νέα έκκληση στήριξης προς την ελληνική κοινωνία απευθύνει η οικογένεια του μικρού κοριτσιού από τον Βόλο, που σε ηλικία μόλις πέντε μηνών χρειάζεται άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά.

Όπως είχε ενημερώσει μέσα στον Φεβρουάριο το σωματείο Παιδική Χαρά, το βρέφος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά: Πάσχει από σοβαρές στενώσεις δεξιάς και αριστερής πνευμονικής αρτηρίας, οι οποίες δεν επιτρέπουν να φτάνει κανονικά το αίμα στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα να μην παίρνει αρκετό οξυγόνο. Το πρόβλημα, εν τούτοις, μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση σε κέντρο της Αθήνας, για το οποίο έχει ήδη οριστεί ραντεβού μέσα στην επόμενη εβδομάδα (13-19 Μαρτίου).

Δυστυχώς, προς το παρόν, δεν έχει συγκεντρωθεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για τη δαπανηρή επέμβαση και θεραπεία, με αποτέλεσμα οι γονείς του και το σωματείο να απευθύνουν νέα έκκληση προς όλους μας να δείξουμε την ανθρωπιά και τη συμπόνια μας και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας ώστε το παιδάκι να μπορέσει να ζήσει και να μεγαλώσει φυσιολογικά.

Όποιος μπορεί ας βοηθήσει με μια δωρεά στον ειδικό λογαριασμό

ALPHA BANK

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ Με βάση τη νέα νομοθεσία, το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση, για αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης PayPal https://www.paypal.com/paypalme/childshappines

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC: CRBAGRAA

BRAND’S NAME: 701

ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki REFERENCE : Donation by +your full name

