Βραβεία αριστείας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στην προσπάθεια της

να συμβάλει στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και κατ’ επέκταση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και να υποστηρίξει τις υπάρχουσες Κοινωνικές Επιχειρήσεις, διοργάνωσε τη Δράση των «Βραβείων αριστείας για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα» στη Θεσσαλονίκη.

Η απονομή των βραβείων αριστείας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο “Action Plan for Social Entrepreneurship”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, όπου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Η έναρξη και ο χαιρετισμός της εκδήλωσης, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας έγινε από τον περιφερειακό σύμβουλο, εντεταλμένο σε θέματα καινοτομίας, Νικόλαο Τζόλλα, ο οποίος τόνισε την προσπάθεια της Περιφέρειας μέσω των δράσεων της για την ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία και την ανάπτυξη των υφιστάμενων αλλά και νέων κοινωνικών επιχειρήσεων στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, επίκουρος καθηγητής Γεώργιος Γαλανός, παρουσίασε την πολύ καλή πορεία του έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” και στη συνέχεια ενημέρωσε το κοινό για τη δράση «Βραβεία Αριστείας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Ο κ. Γαλανός έδωσε έμφαση στη μεθοδολογία των Βραβείων Αριστείας, η οποία υλοποιήθηκε από τον εταίρο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στον καθορισμό των τεσσάρων κατηγοριών των βραβείων και στην δημιουργία του ερωτηματολογίου, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο της Περιφέρειας, αλλά και στον τρόπο βαθμολόγησης των ερωτηματολογίων.

Ακολούθησε η απονομή των βραβείων αριστείας στους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Το βραβείο στην κατηγορία «Πρωτοτυπία και Καινοτομία» απονεμήθηκε στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Dot2dot από τον περιφερειακό σύμβουλο Νικόλαο Τζόλλα, εντεταλμένο σε θέματα καινοτομίας. Το βραβείο παρέλαβαν τα ιδρυτικά μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. Dot2dot Χριστίνα Βρακά και Βασιλική Καρτσιακλή.

Το βραβείο στην Κατηγορία «Βέλτιστες πρακτικές, προστασία περιβάλλοντος, αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη» δόθηκε έπειτα από ισοψηφία σε δύο φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης απένεμε το πρώτο βραβείο της κατηγορίας στην Ionian Recycle Hellas ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, το οποίο και παρέλαβαν τα ιδρυτικά μέλη Διονύσης Κορσιάνος και Χρυσάνθη Πάντου.

Ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης απένειμε το δεύτερο βραβείο της κατηγορίας στην Άγκιστρο Δράση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και το βραβείο παρέλαβε ο κ. Παναγιώτης Σαββίδης με την ιδιότητα του Προέδρου.

Η απονομή του επόμενου βραβείου της Κατηγορίας «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» έγινε επίσης, σε δύο φορείς Κ.ΑΛ.Ο, λόγω ισοψηφίας. Ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιωάννης Ταμπακούδης απένεμε το 1ο βραβείο στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας- Univsee coop και συγκεκριμένα στον πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Νικολάου και o καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Ευάγγελος Δρυμπέτας έκανε την απονομή στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. The Saints, για την οποία το βραβείο παρέλαβε ο κ. Αθανάσιος Ρούφος ως εκπρόσωπος του φορέα.

Το βραβείο στην κατηγορία «Ιδιαίτερη επιτυχία στα οικονομικά αποτελέσματα» παρέλαβε ο πρόεδρος του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης – BIOS COOP Γιάννης Παρτόζης από τον επίκουρο καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Γεώργιο Γαλανό.

Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση του έργου των βραβευμένων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του έργου: http://www.apfse.gr

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το έργο και τις δράσεις του, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (κ. Παναγιώτη Τσολακίδη, τηλ. 2310 403058, e-mail: apfse@rdfcm.gr).

