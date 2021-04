Β. Κοντοζαμάνης: Είναι self-tests, αλλά σε… μεγάλες συσκευασίες!

Δήλωση με την οποία επιχειρεί να απαντήσει στις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τα προβλήματα κατά την πρώτη ημέρα διανομής

των self-tests, έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης. Όπως είπε, το self-test είναι ρινικό τεστ ταχείας ανίχνευσης-ανήκει δηλαδή στην κατηγορία των rapid test, ενώ υποσχέθηκε ότι οι επόμενες παραδόσεις self-tests στα φαρμακεία θα είναι σε ατομικές συσκευασίες.

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, τα αυτοδιαγνωστικά test που παρέδωσαν οι φαρμακαποθήκες, δεν είναι self test, αλλά rapid test και μάλιστα σε συσκευασίες των 25 τεμαχίων κι όχι ατομικές. Η διαχείριση της διαδικασίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, με τον Ανδρέα Ξανθό να χρεώνει στην κυβέρνηση ακόμη ένα «διαχειριστικό μπάχαλο».

Εκτός από τον πρόεδρο των φαρμακοποιών Πέλλας, που δήλωσε “Περιμέναμε self test και μας έφεραν rapid test” (δείτε εδώ) σοβαρή καταγγελία έκανε στο Open TV ο φαρμακοποιός Γιάννης Δαγρές, ο οποίος είπε στην εκπομπή «Ωρα Ελλάδος» ότι τα self test που παρέδωσαν οι φαρμακαποθήκες, δεν είναι self test, αλλά, rapid test και μάλιστα σε συσκευασίες των 25 τεμαχίων και όχι ατομικές συσκευασίες: «Για μένα έχει γίνει γκέλα και χοντρή γκέλα. Περιμέναμε kits αυτόνομα, αλλά βλέπουμε rapid test κι όχι self test. Μας έχουν δώσει συσκευασία με 25 kits. Κανονικά πρέπει να επιστραφούν αυτά. Θα τα δώσουμε ένα ένα, αν τα αφήσουν. Θα το κάνουμε αναγκαστικά, αλλά δεν είναι ασφαλές. Περιμέναμε αυτόνομες συσκευασίες του ενός. Μας έφεραν rapid test αντιγόνου με την μπατονέτα. Συγκεκριμένα η φαρμακαποθήκη μας προμήθευσε με το Sars-cov-2 Rapid Antigen rapid test”!

Πηγές του υπουργείου Υγείας απάντησαν στο Open TV λέγοντας πως: «είναι self test, δεν υπάρχουν ακόμα σε ατομικές συσκευασίες» κι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Καθώς αύριο ξεκινά η διάθεση των self-test από τα φαρμακεία, με προτεραιότητα σε μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς, αφότου όπως εισηγήθηκε η επιτροπή των λοιμωξιολόγων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, ο αν. υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης εξήγησε ότι το self-test είναι ρινικό τεστ ταχείας ανίχνευσης, ανήκει δηλαδή στην κατηγορία των rapid test.

Υποστήριξε ότι το self-test έχει κατεπείγουσα έγκριση διάθεσης και χρήσης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ως αυτοδιαγνωστικό και διαφέρει ως προς τα υπόλοιπα, επειδή η λήψη είναι πιο απλή ως διαδικασία (ρινικό δείγμα αντί για ρινοφαρυγγικό/στοματοφαρυγγικό) και δεν απαιτεί την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η διαδικασία κατεπείγουσας έγκρισης διάθεσης και χρήσης του ρινικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CoV-2 ως αυτοδιαγνωστικό, έχει υιοθετηθεί από πολλούς ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς οργανισμούς, χωρών όπως η Γερμανίας (BFarm), η Ολλανδία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Πορτογαλία.

Απαντώντας και στο αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που ζήτησε τα self-tests να είναι αποκλειστικά σε ατομικές συσκευασίες, είπε ότι ο «ο διαγωνισμός για τα self-test ρητά προέβλεπε ατομικές ή πολλαπλές συσκευασίες. Τα τεστ συγκεκριμένης εταιρείας που παρέχονται σε αυτή τη φάση σε συσκευασία 25 ατομικών τεμαχίων είναι επιδεκτικά ατομικής διανομής».

Πρόσθεσε δε ότι «τη συσκευασία συνοδεύουν απλές οδηγίες στα ελληνικά με εικονίδια για την εύκολη κατανόηση της διαδικασίας από μη ειδήμονες, ενώ επόμενες παραλαβές θα είναι και σε ατομικές συσκευασίες».

ΝΔ: Ο κ. Τσίπρας χρέωσε το φιάσκο του ΣΥΡΙΖΑ για τα self tests σε συγκεκριμένα στελέχη

«Για άλλη μια φορά ο κ. Τσίπρας λέει χυδαία ψέματα. Χρέωσε το φιάσκο του ΣΥΡΙΖΑ με τα fake news για τα self tests σε συγκεκριμένα στελέχη, ενώ ήταν η κεντρική γραμμή του κόμματός του», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

Ανήμερα της εθνικής αναφέρει η ΝΔ, «έβγαλε ανακοίνωση, επανήλθε την επόμενη μέρα, ο εκπρόσωπος του κόμματος κ. Ηλιόπουλος το αναπαρήγαγε σε συνεντεύξεις του, ενώ 52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή μιλώντας για “ειδική αναφορά στην σχετική προκήρυξη σε λίστα εταιρειών που έχει συμπεριλάβει ο αρμόδιος κρατικός φορέας της Γερμανίας και στην οποία ‘δεσπόζουσα’ θέση έχει η SIEMENS”».

Όλα αυτά, συνεχίζει η ΝΔ, «για έναν διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν 31 εταιρείες και δεν συμμετείχε η Siemens, το test της οποίας δεν πληρούσε καν τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Ο κ. Τσίπρας χθες προσπάθησε να καλύψει το ψέμα με ψέμα αντί να βρει το θάρρος να ζητήσει μία συγγνώμη».

«ΥΓ: Προφανώς φοβήθηκε πως αν ζητούσε συγγνώμη θα τον επανέφερε στην τάξη και για αυτό ο κ. Πολάκης, ο οποίος εξακολουθεί να υβρίζει τη ΝΔ με την ανοχή του κ. Τσίπρα», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.

efsyn.gr-naftemporiki

