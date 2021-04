Γεωργιάδης: Άνοιγμα εστίασης μετά το Πάσχα, στους εξωτερικούς χώρους

Το άνοιγμα της εστίασης βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεοπτικής συνέντευξης του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη

ο οποίος κατέστησε σαφές πως θα ξεκινήσει με τραπέζια σε εξωτερικούς χώρους.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως το άνοιγμα της εστίασης θα προηγηθεί λίγο του τουρισμού.

«Μετά το Πάσχα πιστεύω θα μπορούμε να ανοίξουμε εάν η εξέλιξη της πανδημίας είναι ομαλή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, δήλωσε πως η πλατφόρμα για την επιδότηση στην εστίαση ενδεχομένως να είναι έτοιμη μέχρι την 10η Μαΐου.

Αναφορικά με το λιανεμπόριο, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως υπάρχει ένας αγώνας δρόμου που κάνει η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης για τα self test.

Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, σε περίπτωση που όλα κυλήσουν ομαλά τότε είναι εφικτό –ενδεχομένως τη Δευτέρα- να υπάρξει περαιτέρω άνοιγμα του κλάδου.

«Αισιοδοξώ ότι ο Μάιος θα είναι ο μήνας επιστροφής στην κανονικότητα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και υπογράμμισε πως η λογική λέει ότι όσο προχωράνε οι εμβολιασμοί και ο παράγοντας του καλού καιρού σε συνδυασμό με το «υπερόπλο των self test», όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος, θα βοηθήσουν την πτώση της πανδημίας. Ερωτηθείς για το αν θα επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό το Πάσχα, σχολίασε πως η διαδικασία των self test ανεβάζει τις πιθανότητες να επιστρέψουμε στην παλιά μας ζωή.

