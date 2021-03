Δήλωση άρνησης υποβολής σε τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού SARS–CoV-2

Ακούγοντας τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής

στην πατρίδα μας συνδέεται αναγκαστικά με την μαζική χρήση rapid test που θα διανέμεται δωρεάν από τα φαρμακεία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου αλλά και τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων (Βλέπετε συνέντευξη του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κου Κυριάκου Πιερρακάκη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ https://www.pentapostagma.gr/politiki/kybernisi/6997874_pierrakakis-poy-tha-dilonontai-ta-thetika-kroysmata-apo-ta-self-test και συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης κου Αθανασίου Κοντογεώργη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN εδώ: https://www.ethnos.gr/ellada/150417_self-testing-me-nea-tehnologia-test-covid-sto-spiti-dorean-4-ana-atomo-mina) η κυβέρνηση αποφάσισε από τις αρχές Απριλίου να ξεκινήσει την δωρεάν χορήγηση στους πολίτες από τα φαρμακεία του self test (αυτοδιαγνωστικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2) το οποίο χαρακτηρίζεται από τους αρμόδιους φορείς ως το νέο «εργαλείο» για την αντιμετώπιση της πανδημίας του προαναφερομένου κορωνοϊού.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην συνέντευξή του δήλωσε μεταξύ άλλων για τα self test χαρακτηριστικά και τα εξής: «Το σύστημα για να δηλώνονται τα κρούσματα από τους πολίτες που θα κάνουν self test θα αλληλεπιδρά με αυτό της άυλης συνταγογράφησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι φαρμακοποιοί. Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρξει μια πλατφόρμα κυρίως για στατιστικούς λόγους, να υπάρχει μια πρώτη καταγραφή και για να έχει μια εικόνα ο ΕΟΔΥ για τους πολίτες που έκαναν το τεστ. Επιπλέον, θα υπάρξει μια πλατφόρμα για να δηλώνονται όσοι έχουν θετικό αποτέλεσμα, εφόσον το επιθυμούν. Δε θα είναι απολύτως ισοδύναμο με το να πάει ο πολίτης σε ένα διαγνωστικό κέντρο ή να καταγραφεί κεντρικά στο μητρώο Covid, αλλά θα είναι χρήσιμο». Ο δε κος Κοντογεώργης στην συνέντευξή του μεταξύ άλλων δήλωσε επίσης για τα self test ότι «δεν πρόκειται για τα κλασικά rapid test τα οποία γνωρίζουμε, αλλά είναι μια νέα τεχνολογία, είναι πολύ εύκολα στη χρήση τους, αφού προορίζονται για χρήση κατ’ οίκον».

Να σημειωθεί με έμφαση ότι η πατρίδα μας είναι η πρώτη χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη που καθιερώνει μαζικά σε επίπεδο γενικού πληθυσμού το self test, ως διαδικασία ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2.

Η Ελλάδα από ουραγός των εξελίξεων με σημαντικές καθυστερήσεις και ελλείψεις στον χώρο της ιατρικής και της εν γένει υγειονομικής περίθαλψης, εμφανίζεται στην εποχή της πανδημίας ως πρωτοπόρος στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών!

Από τις δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων εγείρονται όμως τα εξής πολύ κρίσιμα ερωτήματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και ως προς τα οποία επιβάλλεται να δοθούν από την επιστημονική κοινότητα έγκυρες και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

1) Το self test είναι αξιόπιστο και ασφαλές; Και αν ναι, γιατί ο κ. Υπουργός δηλώνει ότι δεν είναι απολύτως ισοδύναμο με εκείνο που διενεργείται σε διαγνωστικό κέντρο ή σε άλλη υγειονομική δομή;

Ο δε Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης διευκρίνισε ότι η θετική διάγνωση του οικιακού τεστ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βεβαίωση για την λήψη άδειας από την εργασία αλλά απαιτείται να διενεργείται επανέλεγχος με PCR test (μοριακό) στις δομές υγείας της χώρας, δηλαδή στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας.

Από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι τα self test είναι μειωμένης αξιοπιστίας εν σχέσει προς τα μοριακά τεστ που διενεργούνται στις δομές υγείας.

Επίσης σύμφωνα με τις οδηγίες του γερμανικού Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, οι λωρίδες που υπάρχουν στο κουτί των self test περιλαμβάνουν αντισώματα αντιγόνου που ενεργοποιούν κάποιο συγκεκριμένο ένζυμο. Στην περίπτωση που το τεστ κορωνοϊού βγει θετικό, τότε θα παράξει μια εμφανή χρωστική. Η ακρίβεια διάγνωσης του τεστ άγγιξε το 71%. Τα τεστ έγιναν σε 60 πολίτες που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό με την πραγματοποίηση PCR (μοριακού) τεστ. (Βλέπετε σχετικώς: https://www.ethnos.gr/ygeia/150298_self-testing-ti-einai-kai-pos-tha-kanoyme-sto-spiti-ta-yper-kai-ta-kata)

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Αθηνά Λινού μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και στην δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη σχολιάζοντας τα δωρεάν rapid tests κορωνοϊού που θα διατίθενται από τα φαρμακεία δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής: «έχουν κριθεί πολλές φορές σαν μη αξιόπιστα. Δεν ξέρω ποια θα έχουμε. Οδηγούν σε εσφαλμένα αποτελέσματα στους μη συμπτωματικούς. Και το θέμα είναι ότι με αυτά δεν θα ξέρουμε την ιχνηλάτηση. Η ιχνηλάτηση στην Ελλάδα είναι οικτρή. Αφού σιγουρευτούμε ότι θα πιάνουν ασυμπτωματικούς, θα πρέπει να οργανωθεί η ιχνηλάτηση». (Βλέπετε σχετικώς: https://www.ethnos.gr/ellada/150291_koronoios-linoy-na-epitrapei-i-metakinisi-apo-dimo-se-dimo-mi-axiopista-ta-rapid-test)

Επομένως ερωτάται η κυβέρνηση: Γιατί καλεί τους πολίτες να αυτοϋποβληθούν σε αμφιβόλου επιστημονικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας αυτοδιαγνωστικά τεστ;

Οι δηλώσεις αυτές των κυβερνητικών αξιωματούχων και ειδικών, απομειώνουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του πολυδιαφημιζόμενου self test και προκαλούν δικαιολογημένη καχυποψία στους πολίτες για την πραγματική στόχευση και την σκοπιμότητα της μαζικής χρήσης των self tests.

Μήπως τελικά το self test λειτουργεί στην πραγματικότητα ως ένα ακόμη δοκιμαστικό τεστ στο οποίο υποβάλλονται οι πολίτες από τους απάνθρωπους διαχειριστές της υγειονομικής κρίσης, ώστε να καταγραφεί ο βαθμός της κοινωνικής συμμόρφωσης και υποταγής τους προς τις υγειονομικές εντολές του ολοκληρωτικού θεραπευτικού κράτους και δεν αποβλέπει στην πρόληψη της διασποράς του ιού;

2) Ο κ. Υπουργός στην πιο πάνω συνέντευξη δήλωσε: «Επιπλέον, θα υπάρξει μια πλατφόρμα για να δηλώνονται όσοι έχουν θετικό αποτέλεσμα, εφόσον το επιθυμούν». Ερωτάται:

Γιατί ο πολίτης που θα διαγνωσθεί θετικός, δεν υποχρεώνεται να δηλώσει την θετική αναφορά του τεστ στην σχετική πλατφόρμα, ώστε να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία απομόνωσης του κρούσματος;

Με την διαδικασία της αυτορρύθμισης που προτείνει ο κ. Υπουργός υφίσταται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος να μετακυλιστεί η ευθύνη της καταγραφής και απομόνωσης του επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος από τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς στους ιδιώτες με προφανή κατάληξη την αδυναμία του έγκαιρου εντοπισμού των ύποπτων περιστατικών.

Στην περίπτωση αυτή, δηλ. της προαιρετικής δηλώσεως αναφοράς του θετικού κρούσματος, η κυβέρνηση εμφανίζεται να μην ενδιαφέρεται για την προστασία της δημόσιας υγείας, αφού ο πολίτης προκειμένου να μην τεθεί σε περιορισμό, θα εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και αντί το self test να αξιοποιηθεί ως χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της διασποράς του ιού εξαιτίας της σκόπιμης (;) κυβερνητικής ανικανότητας, δυνητικά θα προκαλέσει την ανεξέλεγκτη μετάδοσή του.

Μήπως αυτή είναι η απώτερη επιδίωξη της κυβέρνησης ώστε να «κρύβεται» συνεχώς πίσω από την αύξηση των κρουσμάτων προκειμένου να δικαιολογεί με ευλογοφανείς αιτίες την διαρκή παράταση του λοκντάουν και των λοιπών περιοριστικών μέτρων;

3) Το περιβάλλον του σπιτιού ή του εργασιακού χώρου ή του αυτοκινήτου, ως πιθανοί χώροι διενέργειας του τεστ αυτοεξέτασης παρέχουν τις απαραίτητες και ασφαλείς εγγυήσεις βιοασφάλειας ή συντρέχει σοβαρός και άμεσος κίνδυνος μετάδοσης του ιού από την εσφαλμένη και ακατάλληλη χρήση του self test;

