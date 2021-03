Διαδικτυακό εργαστήριο: Η Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027 στο οικοσύστημα Transport & Logistics

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση πέντε θεματικών εργαστηρίων με στόχο τη διερεύνηση και καταγραφή των προσδοκιών του οικοσυστήματος

καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και των προτάσεων για την ενίσχυση της θέσης της περιφερειακής οικονομίας ως προς τις επιδόσεις της καινοτομίας, παραγωγικότητας και εξωστρέφειας στις προτεινόμενες θεματικές περιοχές “Διατροφή 2030, Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Οικονομίας, Κυκλική Οικονομία, Υγεία, Δημιουργικό-Καινοτόμο Marketing & Branding”, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του One Stop Liaison Office, με την επιστημονική υποστήριξη της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), με υπεύθυνο τον Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλη Νανιόπουλο, διοργανώνει ένα πρόσθετο εργαστήριο στη θεματική ενότητα των «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.30μ.μ.

Το εργαστήριο αποτελεί μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 και πραγματοποιείται στo πλαίσιo υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του έργου “INNOTRANS- Enhancing transport innovation capacity of the regions” του Προγράμματος Interreg Europe. To εργαστήριο αυτό στοχεύει στον εντοπισμό των τάσεων και την αναγνώριση των προτεραιοτήτων για την καινοτομία στις «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», μέσω ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας, επιδιώκοντας την εξασφάλιση συντονισμένης και αποτελεσματικής επικοινωνίας, εντός του οικοσυστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσω των Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP), κατέστη δυνατή η αποτύπωση των θέσεων και προτάσεων των συμμέτοχων φορέων της επιχειρηματικής καθώς και της επιστημονικής κοινότητας, που αποτυπώθηκαν στην περιφερειακή Στρατηγική της Καινοτομίας (Έξυπνη Εξειδίκευση – RIS3 2014-2020), ενώ το ίδιο προσδοκάται και μέσω του νέου κύκλου εργαστηρίων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα επικυρώσει συμπεράσματα που έχουν προκύψει μέσα από πλήθος δράσεων τόσο του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσο και του έργου “INNOTRANS”, τα οποία εμπλουτίζουν την υφιστάμενη γνώση και εμπειρία και αποτελούν οδηγό για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Επιπλέον, οι απόψεις όσων συμμετέχουν θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων της “RIS3” με νέες, δυναμικές και καινοτόμες προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση στη θεματική ενότητα των «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», αυτόνομα ή/και σε συνδυασμό με άλλες θεματικές ενότητες. Τέλος, θα επιτρέψει, μέσα από διαδικασίες διάδρασης τη γνωριμία των συμμετεχόντων ενθαρρύνοντας την μελλοντική ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ τους.

Οι περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (στρατηγικές RIS3) είναι ολοκληρωμένες δράσεις τοπικού οικονομικού μετασχηματισμού μιας Περιφέρειας, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με στόχο την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στην οικονομία της γνώσης και στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ). Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αναπτύσσονται μέσω της εμπλοκής της δημόσιας διοίκησης, της βιομηχανίας (αγοράς), της έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών (μοντέλο της τετραπλής έλικας) σε μια συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP).

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο εργαστήριο μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://cutt.ly/3zeHduy

Τη διοργάνωση των εργαστηρίων υποστηρίζει το One Stop Liaison Office, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα θεματικά εργαστήρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

