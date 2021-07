Διακοπές στα νησιά με τα πιστοποιητικά στο χέρι

Δεύτερο καλοκαίρι υπό τη σκιά της πανδημίας του κορωνοϊού με την Ελλάδα να καλείται να κερδίσει το στοίχημα του τουρισμού

παράλληλα με τη «θωράκιση» της επιδημιολογικής ύφεσης που καθίσταται εύθραυστη τόσο στο εσωτερικό, όσο και διεθνώς, εξαιτίας της απειλής της μετάλλαξης Δέλτα.

Η πρώτη «έξοδος του» καλοκαιρού αρχίζει δυναμικά από το Σάββατο και σε αντίθεση με έναν χρόνο πριν στο «οπλοστάσιο» έναντι της πανδημίας βρίσκονται φέτος τα εμβόλια έναντι του κορωνοϊού που έχουν έλθει συνολικά να δημιουργήσουν νέο πλαίσιο στις μετακινήσεις τόσο ως προς τα αεροπορικά ταξίδια, όσο και στις μετακινήσεις προς τους νησιωτικούς προορισμούς.

Ειδικά ως προς τα νησιά, νέο, αυστηρό καθεστώς μετακινήσεων τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και προβλέπει ότι τα ταξίδια θα γίνονται με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και αρνητικό αποτέλεσμα αποκλειστικά μοριακού ή rapid test για τους μη εμβολιασθέντες. Απαραίτητο είναι το τεστ για όσους έχουν κάνει μόνο τη μία δόση εμβολίου (εφόσον δεν είναι μονοδοσικό), καθώς και για τους πλήρως εμβολιασμένους εφόσον δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τη δεύτερη δόση.

Για τους ανήλικους από 12 έως 18 ετών γίνεται δεκτό οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test, ενώ τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα μετακινούνται ελεύθερα.

Βάσει αναλυτικής ενημέρωσης του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία, καθώς και στα θαλάσσια ταξί από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό έναντι της νόσου Covid-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, που να έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou. Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19) καθώς και τρίτων χωρών.

Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης.

Έχουν νοσήσει και επιδεικνύουν σχετικό πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ανήλικοι έως 12 ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009), ενώ για τους ανήλικους από 12-18 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009) η υποχρέωση καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από τον κηδεμόνα.

Οι ίδιες οδηγίες ισχύουν για τις πτήσεις εσωτερικού από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικούς προορισμούς και μεταξύ των νησιών, σύμφωνα με οδηγίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Ποιοι εξαιρούνται

Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών περιφερειακών ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας περιφερειακής ενότητας, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός 24 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρου-Γαλατά Τροιζηνίας, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Για τους ανήλικους από 12 έως 17 ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009) γίνεται δεκτό οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα μετακινούνται ελεύθερα.

Κατά την επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Διαδικασία επιβίβασης στα πλοία

Η διαδικασία επιβίβασης στα πλοία θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή τη βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR, ή του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test, ή το πιστοποιητικό νόσησης, όπως εξάγονται με τη μορφή ψηφιακού ή εκτυπωμένου αντιγράφου από την πλατφόρμα gov.gr.

Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19) καθώς και τρίτων χωρών.

Κατά την επιβίβαση στα πλοία των επιβατών που φέρουν τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, θα διενεργείται ηλεκτρονικός έλεγχος πιστοποίησης αυτών από το πλήρωμα του πλοίου με την παρουσία και υπό την εποπτεία στελέχους της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Παράλληλα, θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με το έγγραφο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων Covid-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στην ιστοσελίδα sea.travel.gov.gr

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, το υπουργείο Ναυτιλίας επισημαίνει ότι παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μια ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Ως προς τις χερσαίες μετακινήσεις, τα επιδημιολογικά δεδομένα αξιολογούνται από την κυβέρνηση διαρκώς στην ηπειρωτική χώρα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες, όπως επισήμανε κατά την τελευταία ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας