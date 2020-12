Δύο σημαντικές δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “REFORM”

Δύο σημαντικές δράσεις υλοποίησε εντός τους έτους 2020 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “REFORM”

Πρόκειται για το Κέντρο Υποστήριξης (Competence Center-CC) για Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ, https://www.keyp-svak-rcm.imet.gr) που παρέχει υποστήριξη στις πόλεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το μητροπολιτικό Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας, το οποίο συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα των τοπικών ΣΒΑΚ, συμπεριλαμβανομένων δεικτών παρακολούθησης και το οποίο αποτελεί κύριο επίτευγμα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2020.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Αστικής Κινητικότητας (https://www.keyp-svak-rcm.imet.gr) ξεκίνησε με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των σχετικών δεικτών από το πρώτο εξάμηνο του έτους (δημιουργία εικόνας βάσης). Λόγω των έκτακτων καταστάσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, αποφασίστηκε η παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου Αστικής Κινητικότητας για τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Όσον αφορά στο Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή μίας νέας ενότητας, στην οποία οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώνουν καλές πρακτικές από την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Οι συνεργαζόμενοι Έλληνες εταίροι του έργου “REFORM” (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) ενημερώνουν το Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ με εργαλεία και υλικό για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της δέσμευσης εμπλεκομένων φορέων στη διαδικασία υλοποίησης ΣΒΑΚ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και μετέπειτα. Επιπλέον, συνεχίζεται η περαιτέρω διάδοση της λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης ΣΒΑΚ μέσω πληθώρας επικοινωνιακών καναλιών.

Η εργασία με τίτλο “A regional Competence Centre for SUMPs in Central Macedonia, responding to the identified local needs” παρουσιάστηκε στο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα 2020, και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε ως κεφάλαιο στην έκδοση που ακολούθησε, με τίτλο “Advances in Mobility-as-a-Service Systems”. Σχετική παρουσίαση του Κέντρου Υποστήριξης ΣΒΑΚ πραγματοποιήθηκε επίσης στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο “The Traffic Society», αλλά και σε κοινές εκδηλώσεις άλλων ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, όπως το “e-smartec” https://www.interregeurope.eu/e-smartec (παρουσίαση του Κέντρου Υποστήριξης ΣΒΑΚ στη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα «Συμμετοχικές διαδικασίες και συνέργειες για την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»).

Επιπροσθέτως, διερευνάται η ανάπτυξη συνεργειών με ευρωπαϊκά έργα σχετικού αντικειμένου, όπως το “e–smartec” και το “PE4Trans” (https://www.interregeurope.eu/pe4trans) με βασικό στόχο την ενίσχυση του Κέντρου Υποστήριξης ΣΒΑΚ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν ενεργά στο τελικό συνέδριο του έργου “REFORM”, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Οκτώβριο του 2020, όπου μοιράστηκαν εμπειρίες από τη συμμετοχή στο έργο και συζητήθηκε η εξέλιξή του.

