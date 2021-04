Εξαδάκτυλος: Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μαζική έξοδο – Προειδοποίηση για τέταρτο κύμα

Ιδιαίτερα συγκρατημένος απέναντι στο ενδεχόμενο διαπεριφερειακών μετακινήσεων ενόψει Πάσχα εμφανίστηκε την Κυριακή

ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Ο Εξαδάκτυλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, και ερωτηθείς τι θα ισχύσει τελικά για το Πάσχα, απάντησε ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να μειωθούν οι περίπου 5.500 ασθενείς που νοσηλεύονται με κορωνοϊό στα νοσοκομεία, οι 840 που είναι διασωληνωμένοι και βέβαια οι δεκάδες που χάνουν καθημερινά τη ζωή τους, ώστε να πάρει μια ανάσα το σύστημα υγείας και οι εργαζόμενοι σε αυτό.

Ο κ. Εξαδάκτυλος επιχείρησε μια ιστορική αναδρομή, λέγοντας πως όταν ήρθε η μεγάλη επιδημία της γρίπης το 1919 και ο κόσμος κουράστηκε να τηρεί τα μέτρα έναν χρόνο μετά την εμφάνιση της, τότε εμφανίστηκε ένα μεγάλο τέταρτο κύμα που σάρωσε τα πάντα.

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, χτύπησε «καμπανάκι», λέγοντας πως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μεταλλάξεις του ιού που θα εμφανιστούν παράλληλα με το πρόγραμμα του εμβολιασμού και που θα οδηγήσουν σε ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας με καταστροφικές συνέπειες.

Επανερχόμενος στο θέμα των μετακινήσεων για το Πάσχα, είπε ότι ακόμη είναι νωρίς για να ξέρουμε και πρέπει να περιμένουμε να φτάσει η Μεγάλη Δευτέρα για να εκτιμηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα και να παρθούν αποφάσεις. Προειδοποίησε όμως ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μια μαζική έξοδο όπως στα προ πανδημίας χρόνια.

Ο κ. Εξαδάκτυλος δήλωσε στη συνέχεια ότι οι εμβολιασμένοι θα μπορούσαν να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά αυτό είναι δύσκολο στην πράξη, καθώς όπως κυλάει το πρόγραμμα του εμβολιασμού δεν μπορεί να έχει εμβολιαστεί μια ολόκληρη οικογένεια.

Σε ότι αφορά όμως τα self test, ήταν κατηγορηματικός λέγοντας πως ένα θετικό self test είναι σημαντικό γιατί μας επιτρέπει να εντοπίσουμε έναν ασυμπτωματικό ασθενή, αλλά το αρνητικό self test δεν μας λέει τίποτα.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας