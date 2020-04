Η αεροδιακομιδή του 20χρονου Ηλία και η μάχη με τον καρκίνο

Αεροδιακομιδή του Ηλία

Στις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε ενώσαμε δυνάμεις για να πραγματοποιηθεί η κατεπείγουσα αεροδιακομιδή του 20χρονου Ηλία από τη Θεσσαλονίκη στο Ανόβερο της Γερμανίας.Η σκέψη και αγάπη όλων μας είναι δίπλα στον Ηλία. Ευχόμαστε από καρδιάς να επιστρέψει σύντομα υγιής στο σπίτι του με την οικογένειά του!Διαβάστε όλη την ιστορία εδώ https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/me-apoliti-asfaleia-pragmatopoiithike-i-katepeigousa-aerodiakomidi-tou-20chronou-ilia-apo-ti-thessaloniki-sto-anovero-tis-germanias/

Gepostet von Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child am Donnerstag, 9. April 2020