Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας στη 2η εξαγωγική δράση “The Greek Nordic-Baltic Trade”

Στη 2η ολοκληρωμένη εξαγωγική δράση του κλάδου τροφίμων και ποτών για τη Σκανδιναβία και τη Βαλτική “The Greek Nordic-Baltic Trade”

που πραγματοποιείται από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2021, συμμετέχει για πρώτη φορά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και προώθησης των εκλεκτών αγροτικών προϊόντων της περιοχής.

Στη δράση “The Greek Nordic & Baltic Trade” συμμετέχουν 13 πρότυπες επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και η ανάδειξη των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων της, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ΠΚΜ στοχεύει στην αποτελεσματική δικτύωση των τοπικών επιχειρήσεων με αγοραστές, διανομείς, χονδρεμπόρους, retailers, bloggers, δημοσιογράφους, ΜΜΕ και ειδικούς γαστρονομίας από τις Σκανδιναβικές Χώρες και τη Βαλτική. Στη συμμετοχή της Περιφέρειας ιδιαίτερη θέση έχει η προβολή της ξεχωριστής “Μακεδονικής Κουζίνας”, με τρόπους που την καθιστούν ως έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής, με δυνατότητα παγκόσμιας απήχησης.

Κατά την παρουσία της στη συγκεκριμένη διοργάνωση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργεί ένα “ελληνικό ράφι” με τίτλο “Flavours of Greece” σε πέντε καταστήματα “ICA”, της μεγαλύτερης αλυσίδας πώλησης τροφίμων στη Σουηδία. Με αυτό τον τρόπο, η Περιφέρεια “ανοίγει την πόρτα” και συστήνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στα περίπου 1.300 παραρτήματα της ICA.

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης, πέντε “urban” εστιατόρια της ευρύτερης περιοχής της Στοκχόλμης θα φιλοξενήσουν ελληνικές ετικέτες οίνου σε ειδικές house wine lists, συστήνοντας τα ελληνικά κρασιά στο κοινό τους. Ακόμη, κατά τη διάρκεια της δράσης “Greek Nordic-Baltic Trade” γνωστοί επαγγελματίες και “influencers” του κλάδου τροφίμων και ποτών θα δώσουν την ευκαιρία σε αγοραστές και διανομείς να γνωρίσουν τα ελληνικά προϊόντα σε κλειστά και στοχευμένα “food and wine” events. Τέλος, η δράση περιλαμβάνει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε μία ειδική B2B (business to business) πλατφόρμα διασύνδεσης και περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς.

Αξίζει, τέλος να σημειωθεί ότι όσες επιχειρήσουν συμμετέχουν στην “Greek Nordic-Baltic Trade” θα μπορούν να αξιοποιήσουν το “feedback” που θα λάβουν για τα προϊόντα τους από τις στατιστικές πωλήσεων, τις έρευνες ικανοποίησης των καταναλωτών των καταστημάτων και των εστιατορίων, καθώς και από τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στα events γευσιγνωσίας, στις επαφές που θα πραγματοποιήσουν με υποψήφιους αγοραστές και διανομείς της Σκανδιναβικής αγοράς μετά την ολοκλήρωση της δράσης, στις 15 Νοεμβρίου 2021.

