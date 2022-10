Θράσος: Ο Τούρκος υφ. Εσωτερικών προκαλεί για τους 92 γυμνούς λαθρομετανάστες

Με απάντηση στο tweet του Νότη Μηταράκη, ο Τούρκος υφυπουργός Εσωτερικών, Ισμαήλ Τσατακλί, προκαλεί σχετικά με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο.

Με δική του ανάρτηση στο Twitter ο εκπρόσωπος τύπου του ΥΠΕΣ της Τουρκίας κατηγορεί την Ελλάδα ότι προσπαθεί να καλύψει την εικόνα σκληρότητας με τους 92 γυμνούς μετανάστες σε νησίδα του Έβρου «που έχετε προκαλέσει», ρίχνοντας την ευθύνη στη χώρα του.

Μάλιστα, καλεί την ελληνική πλευρά να αφιερώσει χρόνο «για να σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι σε χειραγωγήσεις και ανεντιμότητα!». Τέλος, ζητά από τις ελληνικές Αρχές «απλώς να είστε λίγο πολιτισμένοι!».

Μηταράκης για τους 92 μετανάστες: Ντροπή για τον πολιτισμό η συμπεριφορά της Τουρκίας

Αναλυτικά η ανάρτηση του υφυπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας:

«Καθώς δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, επιδιώκετε να καλύψετε την εικόνα της σκληρότητας που έχετε προκαλέσει, σαν να την έχει προκαλέσει η Τουρκία!

Αφιερώστε τον χρόνο σας για να σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι σε χειραγωγήσεις και ανεντιμότητα!

Ελάτε, δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλώς να είστε λίγο πολιτισμένοι».

Υπενθυμίζεται ότι, με ανάρτηση του στο Twitter ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, είχε σχολιάσει το περιστατικό με τους 92 γυμνούς μετανάστες που άφησαν οι τουρκικές Αρχές στην όχθη του Έβρου για περάσουν στην Ελλάδα.

Όπως είχε αναφέρει ο Έλληνας υπουργός, η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι ντροπή για τον πολιτισμό. Επίσης, ο κ. Μηταράκης είχε επισημάνει πως «αναμένουμε από την Άγκυρα να διερευνήσει το περιστατικό και να προστατεύσει επιτέλους τα σύνορα της με την ΕΕ».

Türkiye's behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. pic.twitter.com/JYtUG1RnzC

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 15, 2022