Ιράν: Νεκρή 15χρονη μαθήτρια. Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αστυνομικούς

Μια 15χρονη μαθήτρια πέθανε την περασμένη εβδομάδα αφού ξυλοκοπήθηκε από τις δυνάμεις της τάξης σε επιδρομή στο σχολείο της, σύμφωνα με συνδικάτο

εκπαιδευτικών στο Ιράν, το οποίο ζήτησε από τις αρχές να σταματήσουν να σκοτώνουν «αθώους» διαδηλωτές.

Η Ασρά Παναχί πέθανε στις 13 Οκτωβρίου, μετά «την επίθεση αστυνομικών με πολιτικά» στο σχολείο της, το Λύκειο Σαχέντ, στην Αρνταμπίλ, πόλη που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιράν, αναφέρει το Συμβούλιο Συντονισμού Συνδικάτων Εκπαιδευτικών.

Οι μαθήτριες βγήκαν από το σχολείο για μια «ιδεολογική εκδήλωση» που διοργανώθηκε σε μέρος που είναι γνωστό για την πραγματοποίηση διαδηλώσεων μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Η Αμινί, μια 22χρονη Ιρανή κουρδικής καταγωγής, πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη για παραβίαση, σύμφωνα με τις αρχές, του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις γυναίκες.

Ορισμένες από τις μαθήτριες που «φώναξαν συνθήματα κατά των διακρίσεων και των ανισοτήτων» έπεσαν «θύμα βίας και προσβολών από γυναίκες καλυμμένες με μαντίλες και ντυμένες με πολιτικά», σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα το συνδικάτο.

Όταν επέστρεψαν στο σχολείο, οι μαθήτριες ξυλοκοπήθηκαν ξανά, συνεχίζει το συνδικάτο στην ανακοίνωσή του.

Πέθανε στο νοσοκομείο

«Μια από τις μαθήτριες, η Ασρά Παναχί, πέθανε δυστυχώς στο νοσοκομείο, ενώ άλλες συνελήφθησαν», σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί στην ανακοίνωσή τους, στην οποία προσθέτουν ότι κι άλλο παιδί που φοιτούσε στο σχολείο έπεσε σε κώμα μετά το ξυλοκόπημά του. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε βίντεο στο οποίο ο θείος της Ασρά δηλώνει ότι η έφηβη πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Ο βουλευτής του Αρνταμπίλ Καζέμ Μουσαβί, τον οποίο επικαλέστηκε ο ιστότοπος Didban Iran, δήλωσε ότι η μαθήτρια “αυτοκτόνησε καταπίνοντας χάπια”.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργή του πρώην ποδοσφαιριστή Αλί Νταεΐ, ο οποίος τόνισε ότι δεν πιστεύει τις θεωρίες περί καρδιακής ανακοπής ή αυτοκτονίας και τις χαρακτήρισε “φήμες”. “Αν ο κ. Νταεΐ έχει στοιχεία γι ‘αυτό που λέει για τον θάνατο της μαθήτριας του Αρνταμπίλ, θα πρέπει να τα παρουσιάσει στις αρμόδιες αρχές το ταχύτερο δυνατό”, αντέδρασε στον ιστότοπό της Mizan Online η ιρανική δικαστική αρχή, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή “ψευδείς ειδήσεις”.

Σε άλλη ανακοίνωση που εξέδωσαν την Τρίτη, οι εκπαιδευτικοί επέκριναν την απόφαση του σχολείου να οδηγήσει μαθήτριες σε “ιδεολογική εκδήλωση” χωρίς την συγκατάθεση των γονέων τους και υπογράμμισαν: “Καλούμε τις αρχές να βάλουν τέλος στον φόνο αθώων ανθρώπων και ανυπεράσπιστων διαδηλωτών”. Τουλάχιστον 23 παιδιά έχουν σκοτωθεί κατά την καταστολή των διαδηλώσεων από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Απέρριψαν την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση οι γονείς της Μαχσά Αμινί

Οι γονείς της Μαχσά Αμινί απέρριψαν την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος της 22χρονης που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών δεν οφειλόταν σε “χτυπήματα”, μετέδωσε σήμερα τοπικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο δικηγόρο της οικογένειας. Στις 7 Οκτωβρίου, η ιρανική ένωση ιατροδικαστών ανέφερε στην έκθεσή της ότι «ο θάνατος της Μαχσά Αμινί δεν προκλήθηκε από χτυπήματα στο κεφάλι και σε ζωτικά όργανα». Αυτός συνδέεται με «χειρουργική επέμβαση για όγκο στον εγκέφαλο σε ηλικία 8 ετών», στην οποία είχε υποβληθεί, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση των ιατροδικαστών, η οποία ανακοινώθηκε από την κρατική τηλεόραση. «Οι δικηγόροι απέρριψαν την έκθεση αυτή» σε προσφυγή τους στην δικαστική αρχή, δήλωσε στην εφημερίδα Etemad ο δικηγόρος των γονέων της, ο Σαλέχ Νικμπάχτ.

Ζητούν «επανεξέταση της αιτίας θανάτου της»

Οι δικηγόροι ζητούν «επανεξέταση της αιτίας θανάτου της» και για τον σκοπό αυτόν καλούν τη δικαιοσύνη να «επιλέξει πέντε ειδικούς (κυρίως νευροχειρουργό και καρδιολόγο) από κατάλογο πέντε γιατρών που έχουν καταρτίσει οι γονείς της Μαχσά Αμινί», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Η υπεράσπιση οφείλει να μπορεί να «εξασφαλίσει διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η έρευνα και για τον ρόλο του προσώπου ή των προσώπων που εμπλέκονταν στην σύλληψη της Μαχσά και της μεταφοράς της στην έδρα της αστυνομίας ηθών για να μπορεί να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των γονέων και να διαλύσει τις αβεβαιότητες για την αιτία θανάτου», σημείωσε ο δικηγόρος.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Αμζάντ Αμινί, ο πατέρας της νεαρής γυναίκας, είχε δηλώσει στο πρακτορείο Fars ότι η κόρη του «έχαιρε άκρας υγείας». Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Νικμπάχτ είχε δηλώσει ότι η οικογένεια της Αμινί είχε προσφύγει κατά των αστυνομικών που συνέλαβαν την νεαρή γυναίκα.

Δεκάδες άνθρωποι, κυρίως διαδηλωτές, αλλά και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις που έχουν γίνει σε διαμαρτυρία για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Εκατοντάδες άλλοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες, έχουν συλληφθεί.

