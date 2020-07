Κίνηση κλιμάκωσης από την Τουρκία: Το Barbaros κινείται προς την κυπριακή ΑΟΖ

Βγήκε από το λιμάνι που βρισκόταν και κινείται προς την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

Λίγες ώρες μετά την παράνομη NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα, το ερευνητικό σκάφος «Μπαρμπαρός» φέρεται να απέπλευσε από το λιμάνι που βρισκόταν αγκυροβολημένο και, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας philenews.com, κατευθύνεται στις παράνομα δεσμευμένες περιοχές της Κυπριακής ΑΟΖ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείτα ιτο MEGA, το τουρκικό ερευνητικό συνοδεύει μια τουρκική κορβέτα.

Η κίνηση του Barbaros επιβεβαιώνεται και από το σύστημα εντοπισμού των πλοίων marinetraffic, όπου διακρίνεται να έχει βγει από το λιμάνι που βρισκόταν. Όπως αναφέρεται, το Barbaros που βρίσκεται βόρεια της Κύπρου κινείται με ταχύτητα 9.8 κόμβων.

Η παράνομη NAVTEX της Άγκυρας

Η κίνηση της Τουρκίας να εκδώσει παράνομη NAVTEX για έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ είναι ενδεικτική των προθέσεών της, τη στιγμή μάλιστα που δηλώνει έτοιμη για διάλογο και αναστολή των παράνομων ερευνητικών δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Μεσόγειο.

TURNHOS N/W: 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N- 034 21.35 E

35 04.98 N- 034 21.61 E

35 19.94 N- 034 48.76 E

34 41.27 N- 034 47.91 E

34 17.81 N- 034 30.25 E

34 06.57 N- 034 15.20 E

34 17.55 N- 034 15.36 E

34 15.83 N- 033 56.44 E

34 41.31 N- 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2.CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

Με Anti-NAVTEX απαντά η Λευκωσία

Απαντώντας στην τουρκική NAVTEX, η Λευκωσία και ειδικότερα το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξέδωσε Anti-NAVTEX.

Μέσω αυτής, ενημερώνει τους ναυτιλομένους ότι η τουρική ενέργεια συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κανόνων ναυσιπλοΐας και υποδεικνύει ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα, ο Κύπριος αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας σε δηλώσεις του ανέφερε πως η Λευκωσία έχει προβεί σε ενέργειες σε διάφορα επίπεδα σε σχέση με τις νέες τουρκικές προκλήσεις που αφορούν την αποστολή του ερευνητικού σκάφους «Μπαρμπαρός» στην κυπριακή ΑΟΖ. Όπως σημείωσε «η Τουρκία ξανά με τις ενέργειές της επιδεινώνει το ήδη τεταμένο κρίμα που υπάρχει στην περιοχή και παραβιάζει ξανά κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες από την κυβέρνηση σε διάφορα επίπεδα. Όπως είπε, ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ήδη συνομιλήσει με τον Νίκο Δένδια, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ. Επίσης, πρόσθεσε, υπήρξε και επικοινωνία με τη Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες ενέργειες της Κυβέρνησης σε ποικίλα επίπεδα προκειμένου να διαχειριστούμε αυτή τη νέα απαράδεκτη πρόκληση της Τουρκίας», ανέφερε.

