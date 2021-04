Καθολική χρήση των self test στους χώρους εργασίας

Την άποψη ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται τα self test και στους χώρους εργασίας εξέφρασε ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος

«Για να έχουμε άνοιγμα της κοινωνίας, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, το αντίβαρο πρέπει να είναι τα τεστ. Αν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα σε όσο το δυνατόν περισσότερο εργαζόμενους, θα είναι ένα όπλο, για να μπορέσουν να ανοίξουν οι δραστηριότητες με την μεγαλύτερη ασφάλεια».

Τα παραπάνω δήλωσε σήμερα το πρωί ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, λέγοντας ότι τα self test είναι «χρήσιμο εργαλείο που λειτούργησε σωστά».

Μιλώντας στο MEGA ο κ. Βατόπουλος επισήμανε πως η άποψη της Επιτροπής των ειδικών του υπουργείου Υγείας είναι ότι πρέπει να γίνεται καθολική χρήση των self test στους χώρους εργασίας.

Ερωτηθείς γιατί δεν απελευθερώνεται η μετακίνηση εκτός νομού το Πάσχα για όσους έχουν εμβολιαστεί, ο καθηγητής εξήγησε ότι «ξέρουμε ότι όποιος έχει εμβολιαστεί δεν μπορεί να αρρωστήσει βαριά. Δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο μπορεί να τον μεταδώσει τον ιό. Φέρει τον ιό, αλλά δεν τον μεταδίδει πολύ εύκολα».

Για την απελευθέρωση των μετακινήσεων σημείωσε ακόμα ότι είναι ένα σενάριο που εξετάζεται να γίνει με χρήση των self test «αλλά είναι νωρίς ακόμα. Να δούμε αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε».

Αναφορικά με το εμβόλιο της AstraZeneca και τις παρενέργειες είπε:

«Κάνει θρομβώσεις. Όταν εμβολιάζουμε τους ανθρώπους με ένα από τα υλικά του ιού που προκαλεί την πήξη του αίματος, αναμέναμε, το ξέραμε από τον Σεπτέμβριο, ότι μπορεί να προκαλέσει αντίδραση. Το πρόβλημα με την AstraZeneca είναι ότι πυροδότησε μια αλλεργία που προκάλεσε επιπλέον θρομβώσεις και μάλιστα επικίνδυνες. Ο κάθε πολίτης να ακολουθεί τις οδηγίες της χώρας του και να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση όσων νόσησαν με κορονοϊό».

