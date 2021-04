Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για τα γυμναστήρια – Αναμένουν έγκριση οι Ακαδημίες αθλητισμού

Για μετά το Πάσχα μετέθεσε η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων τις αποφάσεις για τα γυμναστήρια και την πιθανή επαναλειτουργία τους.

Οι ειδικοί αποφάσισαν να αποφασίσουν σε μεταγενέστερο χρόνο αξιολογώντας τα επιδημιολογικά στοιχεία που θα υπάρχουν έως τότε.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά, με υποστηρικτικούς πίνακες και στοιχεία, τα αιτήματα του Υφυπουργείου Αθλητισμού, τα οποία ήταν:

•Έγκριση χρήσης των self test και στον αθλητισμό.

•Έναρξη προπονήσεων των αθλητών αναπτυξιακών κατηγοριών και των Ακαδημιών, με την ίδια μεθοδολογία και ρυθμίσεις με τις οποίες ηλικιακά επιστρέφουν και συμμετέχουν στις σχολικές τους διαδικασίες.

•Έναρξη προπονήσεων για:

-Ποδόσφαιρο, στις ηλικιακές κατηγορίες Κ19 και Κ17 των ομάδων της Super League

-Ποδόσφαιρο, στις κατηγορίες Β’ και Γ’ εθνική γυναικών

-Μπάσκετ, στις κατηγορίες Β’ και Γ’ εθνική ανδρών

-Βόλεϊ, στην κατηγορία Α2 (Pre League) ανδρών και γυναικών

-Χάντμπολ στις κατηγορίες Α2 και Β’ εθνική ανδρών και Α2 εθνική γυναικών.

•Άδεια διεξαγωγής ιπποδρομιών στο Μαρκόπουλο.

•Κατάρτιση οδικού χάρτη ανοίγματος Γυμναστηρίων.

Η Επιτροπή αποφάσισε τα εξής:

•Tην εξέταση της επανέναρξης των Ακαδημιών μετά από τις 10/05/2021.

•Tην εξέταση της επιστροφής των αθλητών ηλικιακών κατηγοριών στις προπονήσεις, για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια, μετά τις 10/05/2021.

•Tη χρήση self test στις ατομικές προπονήσεις, μόνο για τους υποψηφίους για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και τις στρατιωτικές σχολές.

•Tη μη έγκριση της χρήσης αποκλειστικά του self test στον αθλητισμό, σε αντικατάσταση του μοριακού και αντιγονικού ελέγχου, δεδομένου ότι αφορά δραστηριότητες υψηλού κινδύνου.

•Tην άμεση συγκρότηση υποεπιτροπής καθορισμού “υψηλού και χαμηλού κινδύνου αθλημάτων”, καθώς και οδικού χάρτη επαναλειτουργίας των αθλητικών δραστηριοτήτων, που θα αποτελείται από τους κ. Τσιόδρα, Σαρόγλου, Χατζηγεωργίου, Παπαευαγγέλου και Σύψα και θα συνεργαστεί με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

