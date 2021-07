Μετακινήσεις ανεμβολίαστων από Νομό σε Νομό μόνο με αρνητικό τεστ

Ταξίδια με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό rapid ή μοριακό τεστ για τους ενήλικες – Και με self test οι ανήλικοι από 17 και κάτω

Στις εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία και στα μέτρα προστασίας που καλούνται να εφαρμόσουν οι πολίτες προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού, αναφέρθηκαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου και ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης.

H Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε ότι παρατηρείται αυτή την εβδομάδα σταθεροποίηση της πανδημίας, δηλαδή ανακόπηκε η καθοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων.

Επίσης παρατηρείται σημαντική περαιτέρω μείωση της διάμεσης ηλικίας των νέων κρουσμάτων κατά 5 χρόνια σε μία εβδομάδα, στα 27 έτη. Η πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων είναι ηλικίας 18-24 ετών και στη συνέχεια 25-34 ετών. Οι 25-34 αποτελούν το 60% των νέων κρουσμάτων.

Σε κάποιες περιοχές, κυρίως νησιωτικές, παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων.

Ο δείκτης θετικότητας σταθεροποιείται στο 1,1. Ο αριθμός νοσηλευομένων ασθενών είναι στους 700 στην επικράτεια. Το Rt βρίσκεται στο 0,84.

Οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι μειώνονται σταθερά: Σε 15 μέρες προβλέπεται να είναι οι διασωληνωμένοι στους 100 και οι θάνατοι σε λιγότερους από 10.

Ο Ιούνιος ήταν εξαιρετικός μήνας, Η παρατηρούμενη αύξηση πιθανότατα οφείλεται στη χαλάρωση των μέτρων και τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα.

Στην Ελλάδα έχουμε ήδη τα πρώτα κρούσμα της Δέλτα στην Κρήτη, την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που αλλάζει την ισορροπία των δεδομένων. Γίνεται προσπάθεια εξονυχιστικής ιχνηλάτησης των κρουσμάτων αυτών.

Η μετάλλαξη Δέλτα θα επικρατήσει σε όλον τον πλανήτη μέσα στον Αύγουστο.

Η μετάλλαξη Δέλτα είναι 100% πιο μεταδοτική σε σύγκριση με τον αρχικό ιό. Ιδιαίτερα αυξημένη φαίνεται να είναι η ενδοοικογενειακή μετάδοση της μετάλλαξης.

Η επικράτηση θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση κρουσμάτων κυρίως σε ανεμβολίαστους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Ο πλήρης εμβολιασμός με Pfizer και AstraZeneca προσφέρει καλή άμυνα 96% και 92% αντίστοιχα. Ικανοποιητική είναι η κάλυψη και από το εμβόλιο της Moderna. H μία δόση δεν επαρκεί.

Υπάρχει ανάγκη εντατικοποίησης της εμβολιαστικής κάλυψης των άνω των 50 ετών. Οι πολίτες αυτοί πρέπει να κατανοήσουν άμεσα, τις επόμενες εβδομάδες, ότι πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Επίσης, οι νέοι καλό είναι να εμβολιαστούν τώρα.

Πρέπει να γίνει εντατική ιχνηλάτηση των νέων κρουσμάτων και συνεχής έλεγχος εργαζομένων και νέων με εβδομαδιαία χρήση self test.

Η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας συνεχίζει να έχει μεγάλη σπουδαιότητα.

Αλλάζουν τα δεδομένα για τις μετακινήσεις προς τα νησιά από 5 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της λοίμωξης Covid-19.

Συγκεκριμένα, από τις 5 Ιουλίου, για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται:

*Για τους ενήλικες:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης,

β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες,

γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

* Για ανήλικους 12 έως 17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test

* Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.

Στην επιστροφή από τα νησιά συνιστάται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και

α)όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) όπως ήδη ισχύει

β)όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις, ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης, με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) αν πρόκειται για εργαζόμενους όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) πριν την μετακίνηση για τους υπολοίπους.

Όσον αφορά τις χερσαίες μετακινήσεις ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι αξιολογούνται από την κυβέρνηση τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτη

Νέα δεδομένα ισχύουν στον Επιδημιολογικό Χάρτη της χώρας αλλά και στην κατάταξη των Περιφερειακών Ενοτήτων σε επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου ανεβαίνει επίπεδο και μεταφέρεται στο Πορτοκαλί (Επίπεδο 3). Ακόμη, ο Δήμος Λειψών ανεβαίνει επίπεδο και μεταφέρεται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2).

Αντίθετα, οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Ευβοίας και Δυτικής Αττικής πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2). Οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Φλώρινας, Τρικάλων, Κερκύρας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Πράσινο (Επίπεδο 1). Οι Δήμοι Σκύρου και Σαλαμίνας πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Πράσινο (Επίπεδο 1).

«Η επιδημία στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έδειξε επιδείνωση της τάξης του 27% στις διαγνώσεις και 8% αύξηση στους θανάτους μεσοσταθμικά» σημείωσε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

«Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των νέων διαγνώσεων ενισχύθηκε στο επίπεδο των 52.000 διαγνώσεων ανά ημέρα, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε σε περίπου 870 ανά ημέρα» είπε ο κ. Μαγιορκίνης, προσθέτοντας ότι «από τις 47 χώρες, οι 25 έδειξαν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης». «Σημαντική επιδείνωση ωστόσο βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Ρωσία» ανέφερε ο καθηγητής επιδημιολογίας.

«Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα, ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε τάσεις μικρής αύξησης. Η πίεση, ωστόσο, στο σύστημα Υγείας συνεχίζει να αποκλιμακώνεται σταθερά» υπογράμμισε.

Συγκεκριμένα, «ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας μειώθηκε κατά 28% επί του συνόλου των ασθενών που βρίσκονται στις ΜΕΘ» ανέφερε το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ακόμα, «ο αριθμός των νέων εισαγωγών με τη νόσο υποχωρεί σε λιγότερες από 50 ανά ημέρα ενώ το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων παραμένει μικρότερο της μονάδας» είπε ο κ. Μαγιορκίνης.

