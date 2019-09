«Με τον αέρα τι θα γίνει»; Πάρτι στο Twitter με τη δήλωση Παπαδημητρίου περί «φθηνού νερού»

Μια δήλωση που… από τα πρώτα λεπτά που ειπώθηκε, άρχισε να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, αλλά και ερωτηματικά έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μπάμπης Παπαδημητρίου

το απόγευμα της Πέμπτης στην Υποεπιτροπή Υδάτινων Πόρων της Βουλής.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Παπαδημητρίου το νερό «δυστυχώς, είναι απαράδεκτα φθηνό και η σπατάλη του εξωφρενική», ενώ συμπλήρωσε πως «πρέπει να εξηγήσουμε γιατί πρέπει να έχει τη σωστή τιμή».

Φυσικά μια τέτοια δήλωση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων αφού πολλοί άρχισαν να αναρωτιούνται αν κάτι τέτοιο ήταν… προάγγελος αύξησης της τιμής, ή ακόμα και ιδιωτικοποίησης του νερού.

«Καμία αύξηση της τιμής του νερού»

Ο ίδιος λίγο αργότερα έσπευσε να ξεκαθαρίσει τι εννοεί, καθιστώντας σαφές πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αύξηση στην τιμή του νερού.

Επίσης ξεκαθάρισε πως «υπάρχει ένα τεράστιο θέμα σπατάλης» και συμπλήρωσε ότι «όταν οι δήμοι δεν φροντίζουν ώστε οι δημότες να προσέχουν να μη σπαταλούν και αφήνουν να τρέχει το νερό, εκεί υπάρχει ένα θέμα καλής τιμολόγησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τιμή είναι ένα φόβητρο και πρέπει να λειτουργήσει ως τέτοιο».

Πάρτι και… προτάσεις στο Twitter

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε την twitterόσφαιρα να στήσει… το δικό της πάρτι στο Twitter!

Πόλλοι χρήστες μάλιστα το… τερμάτισαν δίνοντας ιδέες στον Μπάμπη Παπαδημητρίου, για τι άλλο είναι φθηνό ή… ακόμα και τσάμπα, όπως ο αέρας που αναπνέουμε!

Δείτε κάποια από αυτά:

Το είπε ο αγγελιοφόρος της ΝΔ Μπάμπης Παπαδημητρίου: “Το νερό είναι, δυστυχώς, απαράδεκτα φθηνό”. Οχι απλά φθηνό- απαράδεκτα φθηνό! Ετοιμαστείτε για δυο-τρεις φορές πάνω!

Ο Παπαδημητρίου ως βουλευτής πρώτα πρέπει να βουτάει την γλώσσα του στο κεφάλι του και μετά να μιλάει!

Στην περίπτωση σου Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα πρέπει να αρχίσεις να πληρωνεις τον αέρα που αναπνέεις, γιατί τον δηλητηριάζεις.

See akoupook’s other Tweets

Μηπως ο αέρας ειναι φθηνότερος απο το νερό; To σκέφτηκε αυτό ο Μπαμπης ο Παπαδημητρίου;

See Μικροασβγώ’s other Tweets

Σαδεντρέπεσαι

@kyrosgranazis_

Θα πούμε το νερο νεράκι #φτηνο_νερο

See Σαδεντρέπεσαι’s other Tweets

@Facebookakias

Να είσαι ο Μπαμπης Παπαδημητριου να πιστεύεις πως το νερό είναι φθηνό και να βλέπεις να πέφτει τόσο πολύ με μια βροχή…μη σου τύχει

Twitter Ads info and privacy

See Facebookάκιας’s other Tweets

babis batmanidis

@batmanidis

Ώρα είναι να μας πει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου πως η μπαλιά που έβγαλε ο Τσιάρτας στον Χαριστέα, που ήταν σα να βάζει ένα ποτήρι ένα νερό, ήταν απράδεκτα φτηνή…κι εύκολη #νερο #παπαδημητριου

Twitter Ads info and privacy

See babis batmanidis’s other Tweets

@Green_as_Blood

Το γαμήσατε το θέμα.

Κάθεστε και πίνετε νερό κάθε μέρα.

Οπα,κάπου,μπάστα. Μπάμπης Παπαδημητριου-Κανονικότητας

Ασχέτως τιμής χρειάζεται πολύ νερό για να καθαριστεί ό,τι αφήνει πίσω του όποτε ανοίγει το στόμα του κάποιος σαν τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας