«Μια μπάλα για όλους»: Διεθνής Καμπάνια προσφέρει ειδικές μπάλες ποδοσφαίρου σε παιδιά με προβλήματα όρασης

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για τα παιδιά από το να παίζουν μαζί στο ύπαιθρο, στην αυλή του σχολείου και στις αλάνες

Και φυσικά το πιο εύκολο και ευχάριστο μέσο παιχνιδιού είναι η μπάλα. Τι γίνεται όμως με τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και δεν μπορούν να δουν την μπάλα; Μπορούν να παίξουν; Ναι, γιατί τώρα μπορούν πια να την ακούσουν!

Το πρόγραμμα “A ball for all” (Μία μπάλα για όλους) είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία με στόχο να προσφέρει μια ειδική σε διαστάσεις και ιδιότητες μπάλα με ήχο (περιλαμβάνει εσωτερικά κουδουνάκια) σε παιδιά με προβλήματα όρασης. Το σπουδαιότερο είναι ότι αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.

Ο Ηλίας Μάστορας είναι ο δημιουργός και εκπρόσωπος αυτής της πρωτοβουλίας και όνειρό του είναι να διανεμηθούν αυτές οι μάλες σε όλα τα σχολεία της χώρας, όπου φοιτούν μαθητές και μαθήτριες με προβλήματα όρασης. Μέχρι στιγμής, η καμπάνια έχει ταξιδέψει σε 77 χώρες και στις 5 ηπείρους και η ομάδα που το στηρίζει θέλει φέτος να ξεπεράσει τις 100 χώρες και στις 5 ηπείρους με εκπροσώπους παντού. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδρύματα και εταιρίες και έχει ήδη εγκριθεί από την UEFA και από το Ίδρυμα UEFA FOUNDATION FOR CHILDREN, ανάμεσα σε άλλα 27 παγκόσμια προγράμματα.

Μάλιστα, ο Ηλίας Μάστορας τα τελευταία είκοσι χρόνια ασχολείται με το ποδόσφαιρο τυφλών ως διαιτητής και υπεύθυνος διαιτησίας. Το ποδόσφαιρο τυφλών είναι ένα ελάχιστα γνωστό παραολυμπιακό άθλημα με τουλάχιστον τέσσερις τυφλούς ποδοσφαιριστές και έναν βλέποντα τερματοφύλακα και με μια ειδικά σχεδιασμένη μπάλα.

Αυτό είναι και το επίσημο προωθητικό video της παγκόσμιας καμπάνιας “Μία μπάλα για όλους” (A ball for all), με την υπέροχη φωνή του αγαπημένου μας Γιάννη Σερβετά – Giannis Servetas (official) Servetas Giannis που για μια ακόμη φορά μας συγκίνησε με την ευαισθησία του. Στο βίντεο παίζουν 35 παιδιά με τη συμβολή της φανταστικής ομάδας των Βαρβάρα Δουμανίδου, Δημήτρη Βασιλιάδη και Τόμης Βρακάς.

