Ο Ελληνικός Στρατός ενισχύεται με 10.000 νέα θωρακισμένα Ελληνικής κατασκευής

Η κοινοπραξία που είναι και η μόνη που υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την προβληματική ΕΛΒΟ, κατασκευάζει ήδη θωρακισμένα οχήματα

ενώ δέλεαρ της είναι και η αντικατάσταση των 10.000 οχημάτων του Ελληνικού Στρατού.

Η κοινοπραξία SK Group και η Plasan ισραηλινών συμφερόντων, είναι η μόνη που υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της προβληματικής κρατικής επιχείρησης. Ο Έλληνας επιχειρηματίας Αριστείδης Γλίνης πιθανότατα θα είναι ο επικεφαλής management της ελληνικής εταιρείας και μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι επενδυτές θα αναλάβουν να συγκροτήσουν τη νέα εταιρεία σε διάστημα 3 μηνών.

Ένας κύριος στόχος των ισραηλινών επιχειρηματιών είναι να αποκτήσουν τα προϊόντα τους Ευρωπαϊκό και ΝΑΤΟικό «διαβατήριο» ώστε να εξάγονται με μεγαλύτερη επιτυχία στην διεθνή αγορά.

Οι νέες κατηγορίες οχημάτων που θα κατασκευάζει η νέα ΕΛΒΟ σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι τρεις και θα περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα, οχήματα ειδικού τύπου και πολιτικά οχήματα. Ωστόσο, μπορεί να περιληφθούν και άλλα προϊόντα όπως φορητός οπλισμός, προστιθέμενα συστήματα θωράκισης οχημάτων και ηλεκτροπτικός εξοπλισμός. Αυτό είναι λίαν πιθανό καθώς ο Samy Katsav ελέγχει μέσω του ομίλου Samy Group τις εταιρείες Israeli Weapons Indusries (IWI), Meprolight Ltd., Israel Shipyards Ltd. και Uni-Scope Optical.

Η ισραηλινή Plasan κατασκευάζει ήδη δύο οχήματα το Guarder και το SandCat.

To Guarder είναι ένα θωρακισμένο λεωφορείο για αστυνομικές δυνάμεις καταστολής, το οποίο βασίζεται στο σασί του γερμανικού ΜΑΝ SE (4X4) με χωρητικότητα 25 ανδρών. Το SandCat, είναι ένα θωρακισμένο όχημα χωρητικότητας τεσσάρων ή πέντε ανδρών, το οποίο βασίζεται στο σασί των αμερικανικών πολιτικών φορτηγών Ford F-350 και F-550.

Τα οχήματα είναι θωρακισμένα με σύνθετη θωράκιση (cοmposite armor) που συνδυάζει στρώσεις μετάλλου, πλαστικού και κεραμικού υλικού, καθώς και διάκενα αέρα. Ο μεγαλύτερος πελάτης φαίνεται να είναι η μεξικανική αστυνομία με 125 μονάδες και ακολουθούν χώρες όπως το Καζακστάν, η Κολομβία και η Νιγηρία με 25-30 μονάδες κάθε μία.

Τα συγκεκριμένα οχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Ελληνική Αστυνομία αλλά και από τον Ελληνικό Στρατό ιδίως τώρα που έχει ανακοινωθεί η αντικατάσταση 10.000 οχημάτων Mercedes και Steyr. Μάλιστα αν η νέα εταιρεία κερδίσει και το συμβόλαιο αντικατάστασής τους τα έσοδα της νέας ΕΛΒΟ θα είναι παχυλά για τουλάχιστον μία δεκαετία.

Η ΕΛΒΟ ιδρύθηκε το 1976 ως Στάγιερ Ελλάς ΑΒΕ, με σκοπό την παραγωγή και διάθεση φορτηγών οχημάτων, γεωργικών ελκυστήρων και σταθερών κινητήρων. Tα προϊόντα συναρμολογούνταν με μικρή ελληνική συμμετοχή που αυξανόταν σταδιακά.

Η Στάγιερ Ελλάς συναρμολογούσε και το ΤΟΜΠ “Λεωνίδας” του ΕΣ. Το 1986 η αυστριακή Steyr αποχώρησε και το ποσοστό της ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο. Έκτοτε η εταιρεία ονομάστηκε ΕΛΒΟ. Το 2000 το 43% της εταιρείας και το management περιήλθε στην Μυτιληναίος, η οποία αποχώρησε το 2010. Το 2014 η ΕΛΒΟ περιήλθε σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Τα περιουσιακά στοιχεία που διεκδικεί η κοινοπραξία είναι τρία οικόπεδα έκτασης άνω των 270.000 τ.μ. στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, κτιριακές εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Σίνδου, εξοπλισμός και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως το σήμα και ο διακριτικός τίτλος «ΕΛΒΟ» και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες ΙΤ και πατέντες που έχει τυχόν κατοχυρώσει η εταιρεία.

newsauto.gr

