Πέθανε ο μεγαλύτερος Έλληνας εφοπλιστής Γιάννης Αγγελικούσης

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο εφοπλιστής Γιάννης Αγγελικούσης.

Ο εφοπλιστής νοσηλευόταν από τις 20 Μαρτίου σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας μετά από καρδιακή προσβολή.

Ο Ιωάννης Αγγελικούσης, πρόεδρος του Angelicoussis Shipping Group Ltd διέθετε τρεις εταιρείες με στόλο αποτελούμενο από 149 πλοία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Maran Dry έχει 49 φορτηγά με μέσο όρο ηλικίας τα 9 έτη, η Maran Tankers 54 δεξαμενόπλοια crude oil, εκ των οποίων δύο είναι υπό ναυπήγηση και η Maran Gas 46 πλοία, εκ των οποίων 36 LNG στο νερό, 9 υπό ναυπήγηση και μία πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης LNG, γνωστή ως FSRU. Από τα 149 συνολικά πλοία του ομίλου του, τα 126 (ποσοστό 89,3%) είναι υπό ελληνική σημαία. Το ελληνικό νηολόγιο αριθμεί 584 πλοία άνω των 1.000 τόνων, κάτι που σημαίνει ότι τα πλοία του ομίλου Αγγελικούση αποτελούν το 21,5% του ελληνικού νηολογίου και το 40% με βάση τη χωρητικότητα του στόλου.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Αγγελικούσης

Ο Γιάννης Αγγελικούσης, όπως αναφέρει η Βικιπαίδεια, γεννήθηκε το 1948 στο Λονδίνο. Ήταν γιος του Αντώνη Αγγελικούση και της Μαρίας Παπαλιού. Άρχισε να εμπλέκεται στην εταιρεία του πατέρα του από το 1973. Αδελφή του είναι η Άννα Αγγελικούση, η οποία αποτελεί και αυτή μια από τις ισχυρές γυναίκες της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας. Ο Γιάννης Αγγελικούσης ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Angelicoussis Shipping Group το 1989, μετά τον θάνατο του πατέρα του Αντώνη Αγγελικούση. Το 1992 ίδρυσε την Kristen Navigation (μετονομάστηκε σε Maran Tankers Management το 2009), η οποία ανέλαβε το κομμάτι των tankers, ενώ το επόμενο έτος προχώρησε στις πρώτες παραγγελίες 5 πλοίων capesizes, χύδην φορτίου, από τα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries. Εκείνη την εποχή ήταν τα μεγαλύτερα πλοία του είδους που είχε παραγγείλει ποτέ Έλληνας εφοπλιστής. Το 2000 αποφάσισε να επεκτείνει τον τομέα των tankers, με νέες παραγγελίες πλοίων Aframaxes, Suezmaxes και VLCCs. Τον Σεπτέμβριο του 2003 προχώρησε στην αγορά του πρώτου του πλοίου μεταφοράς LNG, του Maran Gas Asclepius, ιδρύοντας παράλληλα την θυγατρική Maran Gas Maritime που ασχολείται με τον τομέα των υγραεριοφόρων. Το 2005 η Marin Gas προχώρησε και στην πρώτη παραγγελία για πλοίο LPG.

Ο Γιάννης Αγγελικούσης είχε κάνει συχνές εμφανίσεις στη Lloyd’s List, ενώ συγκαταλεγόταν στους κορυφαίους του χώρου της παγκόσμιας ναυτιλίας. Υπήρξε 5ος το 2015 και 4ος το 2014 στον κόσμο, στον κατάλογο της Lloyd’s για τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη ναυτιλία. Επί των ημερών του, η Angelicoussis Shipping Group έγινε ο ελληνόκτητος όμιλος με τον μεγαλύτερο στόλο σε αριθμό πλοίων και χωρητικότητα. Τον Μάρτιο του 2015, ο Αγγελικούσης είχε καθαρή αξία 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg. Ήταν παντρεμένος με την Ελισάβετ Αγγελικούση. Η μοναχοκόρη τους, Μαρία Αγγελικούση, έχει σπουδάσει ιατρική και εργάζεται για την Angelicoussis Group από το 2009. Συμμετέχει στη λήψη όλων των σημαντικών επενδυτικών αποφάσεων, αλλά και στις καθημερινές εργασίες και των τριών εταιρειών διαχείρισης.

Η ανακοίνωση του Anglelucoussis Shipping Group LTD:

«Με αισθήματα βαθύτατης θλίψης, η Μαρία Αγγελικούση, κόρη του Ιωάννη Αγγελικούση, Προέδρου του Αngelicoussis Group of Companies, αναγγέλλει τον θάνατο του πατέρα της, νωρίτερα σήμερα, 10 Απριλίου, ο οποίος απεβίωσε ήρεμα στον ύπνο του, περιστοιχιζόμενος από τα μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Η απώλειά του θα είναι δυσβάσταχτη. Ο Ιωάννης Αγγελικούσης υπέστη καρδιακό επεισόδιο στις 20 Μαρτίου και παρά την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα που του παρείχε το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Η οικογένειά του επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους ιατρούς και τους νοσηλευτές για την υποστήριξη και τη φροντίδα που του παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Το σύνολο των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της οικογένειας Αγγελικούση σε όλον τον κόσμο ενημερώθηκαν νωρίτερα σήμερα για τα θλιβερά νέα. Η οικογένεια παρακαλεί να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σ’ αυτή τη στιγμή του μεγάλου πένθους. Η κόρη του Ιωάννη Αγγελικούση, Μαρία, τον διαδέχεται ως Chief Executive Officer του Angelicousis Group of Companies».

Μητσοτάκης: Η ελληνική ναυτοσύνη θρηνεί τον κορυφαίο της καπετάνιο

«Ο παγκόσμιος εφοπλισμός έχασε, σήμερα, έναν από τους πρωταγωνιστές του και η ελληνική ναυτοσύνη θρηνεί τον κορυφαίο της καπετάνιο. Ο Γιάννης Αγγελικούσης τίμησε τη θαλασσινή παράδοση και την πατρίδα μας με κάθε τρόπο: Κατέκτησε τους ωκεανούς, υψώνοντας την γαλανόλευκη στα σκάφη του.

Μετέφερε στην Ελλάδα την έδρα των δραστηριοτήτων του, ενισχύοντας σημαντικά τη ναυτική της εκπαίδευση. Και, όταν χρειάστηκε, όπως στη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας, βοήθησε στη μάχη για την υγεία με αθόρυβες δωρεές. Ναυτικός και Έλληνας μέχρι το τέλος. Παραλαμβάνοντας την σκυτάλη της προκοπής από τον πατέρα του Αντώνη, ήρωα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ιδρυτή της οικογενειακής εμπορικής αρμάδας, ο Γιάννης Αγγελικούσης και η αδελφή του Άννα κυριάρχησαν με τους στόλους τους στα κύματα του κόσμου. Το πηδάλιο του Γιάννη περνά, τώρα, στα δυνατά χέρια της μοναχοκόρης του Μαρίας. Και είναι σίγουρο ότι και η δική της πυξίδα θα δείχνει μόνο μπροστά. Αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη μου είναι στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Βαρβιτσιώτης για τον θάνατο του εφοπλιστή Ιωάννη Αγγελικούση: Η ελληνική ναυτιλία έγινε φτωχότερη

Τα θερμά συλλυπητήρια του για τον θάνατο του εφοπλιστή Ιωάννη Αγγελικούση εκφράζει στην οικογένεια του και στους συνεργάτες του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Ο Γιάννης Αγγελικούσης δεν ήταν απλά ο μεγαλύτερος Έλληνας εφοπλιστής. Υπήρξε πρωτοπόρος σε όλα τα επίπεδα. Με ένα μεγάλο στόλο από πανάκριβα και σύγχρονα LNG carries, που άρχισε να αποκτά από το 2003, ήταν από τους πρώτους που κατάλαβαν ότι οι θαλάσσιοι δρόμοι είναι πιο σημαντικοί από τους αγωγούς μεταφοράς αερίου. Η πίστη του στην Ελληνική σημαία ήταν μοναδική. Τα καράβια των εταιρειών του ομίλου του έφεραν με περηφάνια την γαλανόλευκη και έδιναν δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες ναυτικούς. Η προσφορά του στην ναυτική εκπαίδευση ήταν αξιοσημείωτη, γιατί χωρίς τους δοκίμους αξιωματικούς στα καράβια δύσκολα θα μπορούσαν να υπάρχουν σήμερα χιλιάδες Έλληνες αξιωματικοί σε πλοία. Τέλος, η γενναιόδωρη προσφορά του σε κάθε ευκαιρία τόνιζε την αγάπη του στην πατρίδα. Σήμερα η Ελληνική ναυτιλία είναι φτωχότερη. Τα θερμά συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του και στους συνεργάτες του. Εύχομαι στην διάδοχο του Μαρία να συνεχίσει το έργο του», έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Πλακιωτάκης: Η ναυτιλία πενθεί έναν σπουδαίο Έλληνα

Δήλωση για τον θάνατο του Γιάννη Αγγελικούση έκανε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης. «Η ναυτιλία πενθεί έναν σπουδαίο Έλληνα. Ο Ιωάννης Αγγελικούσης υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα στην παγκόσμια ναυτιλία, με έργο και δράση που τον έφεραν για δεκαετίες στις πρώτες θέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρξε ταυτοχρόνως στυλοβάτης της ελληνικής σημαίας, με το 90% των πλοίων του να ταξιδεύουν με τη Γαλανόλευκη. Οι επιχειρηματικές του ικανότητες, η προσήλωση στην οικογένεια του, η αγάπη του για την Ελλάδα και τους ναυτικούς, αποτελούν ιστορική παρακαταθήκη και παράδειγμα για όλους μας. Θα τον θυμόμαστε πάντα με βαθύ σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερε στη ναυτιλία και την Ελλάδα. Εκφράζω το συλλυπητήρια μου στην οικογένεια και τους συνεργάτες του».

