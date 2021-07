Πέτσας: Ενδεχόμενο “μπλόκο” στις μετακινήσεις ανεμβολίαστων από Νομό σε Νομό

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο τα μέτρα που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου στις μετακινήσεις προς τη νησιωτική χώρα

να εφαρμοστούν και στις μετακινήσεις από νομό σε νομό, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

«Δεν αποκλείω τίποτα γιατί ο μήνας Ιούλιος είναι πολύ κρίσιμος, αν θέλει κάποιος να κάνει τις διακοπές του τον Αύγουστο, έχει μέσα στον Ιούλιο κάθε δυνατότητα να κάνει το εμβόλιο και να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας στο ΣΚΑΪ.

Σημείωσε δε ότι ενώ είχαμε φτάσει σε ένα υψηλό ρυθμό εμβολιασμών ημερησίως, όπου γίνονταν 115.000 -120.000 εμβολιασμοί την ημέρα, τώρα είμαστε κάτω από τις 90.000 εδώ κι αρκετές ημέρες, που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται περίπου 25.000-30.000 εμβολιασμοί επιπλέον. Τέλος, ο κ. Πέτσας, προειδοποίησε ότι αν συνεχίσει να πέφτει ο ρυθμός των εμβολιασμών, θα πρέπει πράγματι να εξετάσουμε κάθε εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας για να είναι πιο έντονο το κίνητρο για τον εμβολιασμό.

Τα μέτρα για τις μετακινήσεις με πλοία

Απαραίτητο είναι από τη Δευτέρα το τεστ για όσους έχουν κάνει μόνο τη μία δόση εμβολίου (εφόσον δεν είναι μονοδοσικό), καθώς και για τους πλήρως εμβολιασμένους εφόσον δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τη δεύτερη δόση.

Για τους ανήλικους από 12 έως 18 ετών γίνεται δεκτό οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test, ενώ τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα μετακινούνται ελεύθερα.

Βάσει αναλυτικής ενημέρωσης του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία, καθώς και στα θαλάσσια ταξί από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό έναντι της νόσου Covid-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, που να έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou. Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19) καθώς και τρίτων χωρών.

Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης.

Έχουν νοσήσει και επιδεικνύουν σχετικό πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ανήλικοι έως 12 ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009), ενώ για τους ανήλικους από 12-18 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009) η υποχρέωση καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από τον κηδεμόνα.

Οι ίδιες οδηγίες ισχύουν για τις πτήσεις εσωτερικού από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικούς προορισμούς και μεταξύ των νησιών, σύμφωνα με οδηγίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Ποιοι εξαιρούνται

Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών περιφερειακών ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας περιφερειακής ενότητας, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός 24 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρου-Γαλατά Τροιζηνίας, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Για τους ανήλικους από 12 έως 17 ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009) γίνεται δεκτό οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα μετακινούνται ελεύθερα.

Κατά την επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

