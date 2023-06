Πανελλήνιες 2023: Οι πρώτοι των πρώτων, που ‘άγγιξαν’ το απόλυτο 20

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2023 πήραν στα χέρια τους την Πέμπτη (29/6) τις βαθμολογίες, με μερικούς από αυτούς να «ακουμπούν» το απόλυτο 20.

Ειδικότερα, παιδιά που δεν στερήθηκαν τίποτα, καθώς, όπως ανέφεραν, έκαναν μεθοδικό διάβασμα, άλλοι με φροντιστήρια και άλλοι χωρίς, κατάφεραν να είναι οι πρώτοι των πρώτων στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η Ζωή Λουκά συγκέντρωσε 19.826 μόρια και δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πρώτη των πρώτων, με τις βαθμολογίες της να «ζαλίζουν». «19,7 Έκθεση, 20 Βιολογία, 19,6 Χημεία, 20 Φυσική. Ήταν κάτι απρόσμενο, είμαι περήφανη και δικαιωμένη» είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, η Ζωή. Τόνισε, ακόμη, ότι το συστηματικό διάβασμα ήταν αυτό που τη βοήθησε για να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

«Θέλω να μπω στην Ιατρική με ανοιχτό μυαλό ώστε να βρω αυτό που μου ταιριάζει στην κλίση μου. Ό,τι και αν κάνω, θέλω να συμβάλω ώστε να κάνω κάποιου τη ζωή λίγο καλύτερη», επισήμανε η «πρώτη των πρώτων» στις Πανελλήνιες 2023.

Η Άντα Μυλωνά από τον Πύργο, με 19.640 μόρια

Την απόλυτη ικανοποίηση μετά από πολύ σκληρή δουλειά ζει η Άντα Μυλωνά, μαθήτρια του 2ου Γενικού Λυκείου Πύργου, που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 19.640 μόρια. Έγραψε 20 σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία και 18,2 στην Έκθεση.

Όπως δήλωσε μιλώντας στο PatrisNews.gr, ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ίδια, διάβαζε αρκετές ώρες, αλλά έβρισκε και ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση, αλλά και για πιάνο. «Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευχαριστημένη με τη βαθμολογία που συγκέντρωσα. Έγραψα 19.640 μόρια και συγκεκριμένα 20 σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία και 18,2 στην Έκθεση.

Η Ιωάννα Σπίγγου πρώτη των πρώτων στην Κέρκυρα, με 19.600 μόρια

Την υψηλότερη βαθμολογία στην Κέρκυρα πέτυχε η Ιωάννα Σπίγγου από το 1ο ΓΕΛ, σύμφωνα με το enimerosi.com. Χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις της κατάφερε να βρεθεί στα βαθμολογικά «ρετιρέ» και να ξεχωρίσει ως η πρώτη των πρώτων στην Κέρκυρα. 19,9 στη Φυσική, 20 στη Χημεία, 20 στη Βιολογία και 18,5 στην Έκθεση, που μεταφράζονται σε 19.600 μόρια.

Η νεαρή αριστούχος βάζει πλέον πλώρη για την Ιατρική, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση. Όλα αυτά ωστόσο δεν ήρθαν χωρίς κόπο. «Ήταν μια δύσκολη και κουραστική χρονιά. Το διάβασμα μπορεί να έφτανε και τις 12 ώρες την ημέρα. Τα εμπόδια ήταν πολλά στη διαδρομή, αλλά βοήθησε και η τύχη», είναι τα πρώτα λόγια που επισημαίνει.

Η 17χρονη ένιωσε μεγάλη ανακούφιση όταν επιτέλους είδε τις βαθμολογίες της, με την ένταση του προηγούμενου διαστήματος να μετατρέπεται εύλογα σε ένα ξέσπασμα από κλάματα. «Ο δρόμος είναι δύσκολος και δεν είναι ίδιος για όλους. Υπάρχει ένας μύθος πίσω από όλο αυτό. Δίνουμε ένα ειδικό βάρος στο όνομα των Πανελληνίων. Πράγματι η διαδικασία είναι δύσκολη, η διαχείριση του άγχους και όλης γενικότερα της κατάστασης δεν είναι εύκολη», αναφέρει.

Όπως λέει, μυστικό επιτυχίας δεν υπάρχει. «Κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει την κατάσταση διαφορετικά. Δεν υπάρχει μυστικό επιτυχίας. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι, όσο κι αν απογοητευόμαστε, δεν πρέπει να τα παρατάμε. Είχα καλή ψυχολογία στις εξετάσεις και είπα ότι πρέπει να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου», σχολιάζει. Στο πλευρό της οι γονείς της και η γιαγιά της, αλλά και οι καθηγητές της, που με τη διακριτική στάση τους της έδιναν θάρρος και δύναμη για να συνεχίσει τον αγώνα της. Και όταν αναζητούσε κάποιες ελάχιστες στιγμές χαλάρωσης, έβρισκε καταφύγιο στη μεγάλη της αγάπη: στη μουσική και στο πιάνο της.

Ο Δημήτρης Καραβασίλης από τη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε 19.710 μόρια

Ο Δημήτρης Καραβασίλης είναι μαθητής στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και συγκέντρωσε 19.710 μόρια. Ο αριστούχος έλαβε τιμητική μνεία στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας (2023) και έχει γίνει δεκτός στα Πανεπιστήμια της Βρετανίας: University of Birmingham, University of Nottingham, University of Manchester, University of Bristol.

Ο Δημήτρης Καραβασίλης μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open για την «υψηλή πτήση» στις Πανελλήνιες 2023 και περιγράφει τη… συνταγή της επιτυχίας: «Το πρωί πήγαινα στο σχολείο κανονικά, δεν είχα πολλές απουσίες, στη συνέχεια πήγαινα στα φροντιστήρια, γυρνούσα σπίτι προς το βράδυ και διάβαζα δύο ώρες, όχι περισσότερο, και τα Σαββατοκύριακα μελετούσα περίπου 4-5 ώρες . Δύο-τρεις φορές την εβδομάδα έβγαινα οπωσδήποτε, για να αλλάξω λίγο παραστάσεις».

Στη συνέχεια ο αριστούχος τόνισε χαρακτηριστικά για το μέλλον του: «Τώρα θα πάω στη Νομική και στη συνέχεια σκέφτομαι για κάνα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, αλλά θέλω να μείνω εδώ…

Στην ερώτηση πού θα πάει για διακοπές τόνισε: «Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Με τους φίλους είχαμε θέματα για το πού θα πάμε, εν τέλει καταλήξαμε στη Σκιάθο».

Η Μελίνα έπιασε 19.560 μόρια

Κορυφή «έπιασε» η Μελίνα Κουσιαρή, από το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, συγκεντρώνοντας 19.560 μόρια, αναφέρει το infokids.gr. Η Μελίνα έχει στόχο την Οδοντιατρική Αθηνών, καθώς πάντα την ενδιέφερε ο τομέας υγείας και η άμεση σχέση που έχει η Οδοντιατρική με τον ασθενή. Η ίδια ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη για τις εξετάσεις, είχε πρόγραμμα στο διάβασμά της, στήριξη από την οικογένεια και ηρεμία. Δηλώνει πολύ χαρούμενη για το τελικό αποτέλεσμα, που δικαιώνει τους κόπους της.

Ο Αθανάσιος Στεργιανός συγκέντρωσε 19.480 μόρια

Ο μαθητής του 6ου ΓΕΛ Λαμίας Αθανάσιος Στεργιανός πέτυχε υψηλές βαθμολογίες στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) συγκεντρώνοντας 19.480 μόρια.

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 19,1

Μαθηματικά: 19,7

Φυσική: 18,6

Χημεία: 20,0… δείτε εδώ

