Πελώνη για σχολεία: Στόχος η 12η Απριλίου για την έναρξη λειτουργίας ορισμένων τάξεων με self test

«Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αξιολόγηση για τα σχολεία με προοπτική την έναρξη λειτουργίας ορισμένων τάξεων στις 12 Απριλίου

με χρήση του αυτοδιαγνωστικού οικιακού τεστ» ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Επίσης, θα επαναξιολογηθεί η επαναλειτουργία καταστημάτων και εμπορικών κέντρων. Το συνολικό σχέδιο που αφορά το πλαίσιο για τα self tests θα ανακοινωθεί την Παρασκευή δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος διευκρίνισε πως «οι προσαρμογές αυτές αποφασίστηκαν προκειμένου να δοθούν βαλβίδες εκτόνωσης στην κοινωνία, να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας και να πάρει ανάσα οικονομία. Σύμμαχος μας στην προσπάθεια αυτή είναι τα πρόσθετα όπλα που δεν είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Όπως η αύξηση των εμβολιασμών που ήδη έχουν καλύψει πάνω από το 10% των πολιτών, τα self test που θα έχουν σύντομα δωρεάν οι πολίτες, και τη βελτίωση του καιρού που μας επιτρέπει να περνάμε περισσότερες ώρες σε εξωτερικούς χώρους».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στόχος της κυβέρνησης είναι η πρώτη παρτίδα των self tests να βρίσκεται από την επόμενη εβδομάδα στα ράφια των φαρμακείων, οπού οι πολίτες με το ΑΜΚΑ τους θα μπορούν να μεταβούν για να λάβουν δωρεάν το self tests που δικαιούνται (τέσσερα μηνιαίως συνολικά). Για τα self tests και αν θα γίνουν υποχρεωτικά για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις όπως του λιανικού εμπορίου, ο ΓΓ. Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι υπάρχουν εισηγήσεις των ειδικών, και θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες, ίσως και σήμερα, με ποιο τρόπο θα αξιοποιούν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα αυτή.

Το απόγευμα ανακοινώσεις για εστίαση

Εξάλλου, στις 4 το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σύσκεψη για τον κλάδο της εστίασης με τους υπουργούς Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη, τους υφυπουργούς στον πρωθυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο και Άκη Σκέρτσο, τον γ.γ. του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, καθώς και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) Γιώργο Καββαθά και μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Μετά το τέλος της σύσκεψης θα γίνουν ανακοινώσεις για την εστίαση.

