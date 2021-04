«Πράσινο φως» για τις σχολές οδηγών – Όχι στα κέντρα αισθητικής

Για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και τα επόμενα βήματα ενημέρωσαν η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ

και μέλος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας Βάνα Παπαευαγγέλου, ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.

Η επιδημία εμφανίζει σταθεροποίηση, αλλά το επιδημιολογικό φορτίο στην επικράτεια εξακολουθεί να είναι σημαντικά επιβαρυμένο. Τα ενεργά κρούσματα είναι 26.000, με μέσο κυλιόμενο όρο 2.800 κρούσματα την ημέρα, ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου.

Υπάρχει διασπορά στην κοινότητα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις και η μετάδοση συνεχίζεται. Ο δείκτης θετικότητας μειώθηκε στο 5,3%, κάτι αναμενόμενο, καθώς εξετάζονται και υγιείς άνθρωποι, είπε η καθηγήτρια. Ο μέσος όρος των ημερήσιων τεστ είναι 54.000. Πάνω από την μονάδα παραμένει ο δείκτης αναπαραγωγής.

Αυξημένος είναι και ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται σήμερα, συμπλήρωσε. Σήμερα, συνολικά, νοσηλεύονται στην επικράτεια 5.500 ασθενείς, με ένα μέσο όρο την εβδομάδα που πέρασε τις 250 νέες εισαγωγές ανά μέρα. Η πίεση στο ΕΣΥ συνεχίζει να αυξάνει. Η αποκλιμάκωση των ΜΕΘ θα χρειαστεί δύο με τρεις εβδομάδες, σημείωσε.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, η μέση ηλικία των κρουσμάτων στη χώρα δείχνει μια μικρή μείωση. Ένας στους 4 ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι νεότεροι των 55 ετών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο συνολικός αριθμός των διασηλωνημένων στη χώρα μας συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ στην επικράτεια είναι στο 86%.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η καθηγήτρια στην αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και τόνισε ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, καθώς η όποια χαλάρωση θα αυξήσει τα κρούσματα, όπως είπε.

«Βρισκόμαστε σε μία ιδιαίτερα εύθραυστη ισορροπία. Οποιαδήποτε χαλάρωση θα οδηγήσει σε αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου και πάλι», σημείωσε.

Η ενδοοικογενειακή μετάδοση και η μετάδοση σε συναθροίσεις έξω από το σπίτι είναι οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι και χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση, καθώς ο ιός στην οποιαδήποτε χαλάρωση μπορεί να μας ξεγελάσει, υπογράμμισε. «Υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά στην κοινότητα, οποιαδήποτε χαλάρωση τώρα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διασπορά».

«Καθώς η επιδημιολογική κατάσταση βελτιώνεται, θα εξεταστεί η επανεκκίνηση δραστηριοτήτων», ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου και πρόσθεσε: «Προχωράμε με μικρά και σταθερά βήματα».

«Εύθραυστη σταθεροποίηση»

Στην Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια παρουσιάζει εύθραυστη σταθεροποίηση, σημείωσε από την πλευρά του ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Η πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει υψηλή. Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας, επιβαρύνθηκε σε ποσοστό λίγο πάνω από το 6%.

Στην Αττική, η επιδημία παρουσίασε συρρίκνωση 5% με δειλά σημεία εύθραυστης βελτίωσης και στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε μικρή αύξηση με ενδείξεις σταθεροποίησης

Σε ό, τι αφορά τα self test, ο καθηγητής είπε πως 970.814 self test έχουν διατεθεί στους πολίτες ως σήμερα ενώ περισσότερα από 2 εκατ. self test βρίσκονται ήδη σε όλα τα φαρμακεία. Η ευαισθησία των self-test αποτιμάται στο 80%.

Ανοίγουν οι σχολές οδηγών και το λιανεμπόριο σε Κοζάνη

Την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Κοζάνη μόνο με την μέθοδο του click away, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

Ακόμα ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 19 Απριλίου ξεκινά η λειτουργία των σχολών οδήγησης με τους εξής όρους:

Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα διενεργούνται διαδικτυακά

Υποχρεωτικό self test μια φορά την εβδομάδα για τους εργαζόμενους

Υποχρεωτικό self test για τον εξεταζόμενο 24 ώρες πριν το πρακτικό μάθημα και τις εξετάσεις

Για εκπαιδευτές και εξεταστές δύο self test κάθε Δευτέρα και Πέμπτη

Διενέργεια ραντεβού των εξετάσεων ανά μια ώρα

Ανοιχτά παράθυρα, υποχρεωτική μάσκα, υγιεινή χεριών και στα σημεία επαφής του οχήματος.

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων

Σημειώνεται πως η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έβαλε«μπλόκο» στο άνοιγμα των εμπορικών κέντρων (mall) και των κέντρων αισθητικής αλλά και την επιστροφή των μαθητών στα φροντιστήρια .

Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή βάζει… φρένο στο άνοιγμα των εμπορικών κέντρων από την επόμενη εβδομάδα ενώ φαίνεται πως χρειάζεται περισσότερο χρόνο και για την κατάργηση του click inside.

«Όχι» -τουλάχιστον προσώρας- λένε οι ειδικοί και στο άνοιγμα των κέντρων αισθητικής.

Περισσότερος χρόνος απαιτείται και για το άνοιγμα των φροντιστηρίων, θέμα που τελικά δεν ετέθη καν στο τραπέζι.

Το ζήτημα αναμένεται να ξανατεθεί επί τάπητος όταν θα έχει περάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την έναρξη του μέτρου των self test και οι ειδικοί θα έχουν στη διάθεσή τους πιο συγκεκριμένα δεδομένα.

Παρά την αισιοδοξία των τελευταίων ημερών για περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ειδικοί αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα λόγω της κακής επιδημιολογικής εικόνας.

Μέλος της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, σε δηλώσεις του CNN Greece, τόνισε ότι δυστυχώς πολλές φορές δίνουμε ένα χρονικό ορίζοντα στα μέτρα, τον οποίο δεν τηρούμε, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν οι μετακινήσεις το Πάσχα.

Ωστόσο, όπως τόνισε, ενδεχομένως η κατάσταση να αλλάξει και η κυβέρνηση να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για το άνοιγμα.

Παρών και στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής ήταν ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας.

