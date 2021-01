Πότε ανοίγουν Γυμνάσια-Λύκεια, πρακτορεία ΟΠΑΠ και σχολές οδηγών

Το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ κρίσιμο όσον αφορά στην εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και τις επόμενες κινήσεις “απελευθέρωσης” της οικονομίας

Επιδημιολόγοι και ελεγκτικοί μηχανισμοί, θέλουν να καταγράψουν την συμπεριφορά των καταναλωτών και να μετρήσουν το επιδημιολογικό αποτύπωμα προκειμένου να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για την επίπτωση που προκάλεσε η απελευθέρωση του εμπορίου.

Θα είναι, ίσως, το πιο κρίσιμο τεστ, καθώς με βελτιωμένες τις καιρικές συνθήκες και τα καταστήματα να λειτουργούν και την Κυριακή, ο κίνδυνος της κοσμοσυρροής είναι παραπάνω από υπαρκτός. Με δεδομένο λοιπόν ότι το κρίσιμο επιδημιολογικό τεστ είναι μπροστά, στην συνεδρίαση των επιδημιολόγων την Παρασκευή δεν αναμένονται αποφάσεις για περαιτέρω απελευθέρωση οικονομικών δραστηριοτήτων.

Βέβαια, στο υπουργείο Ανάπτυξης έχουν καταρτήσει λίστα με προτεραιότητες και αυτή περιλαμβάνει σε αυτή τη φάση-σε οικονομικό επίπεδο-τις σχολές οδηγών, τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και τα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία έχουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας καθώς ενώ από τη μια είναι εποχική δραστηριότητα-κάτι που σημαίνει ότι κάθε μέρα που περνάει πίσω δεν γυρνάει- για να υπάρξει ουσιαστικός λόγος επανεκκίνησης θα πρέπει να συναποφασιστεί και η δυνατότητα μετακινήσεων των πολιτών από νομό σε νομό.

Τι περιμένουμε από τη συνεδρίαση των επιδημιολόγων

Τι λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε από τη συνεδρίαση των επιδημιολόγων την Παρασκευή; Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα επιχειρηθεί μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης από το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Ενδεχομένως να συζητηθεί και το ενδεχόμενο να ανοίξουν πρακτορεία ΟΠΑΠ και σχολές οδηγών, δραστηριότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν μηδενικό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν υπάρχει click away ούτε τηλεργασία στις σχολές οδηγών ενώ για τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, υπάρχει το επιχείρημα ότι μπορούν να βοηθήσουν στην πληρωμή των λογαριασμών και, με αυτό τον τρόπο, στην αποσυμφόρηση των τραπεζών. Ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει πάντως ότι το άνοιγμα και αυτών των δραστηριοτήτων θα γίνει από την επόμενη Δευτέρα. Το ρίσκο με το λιανεμπόριο θεωρείται ήδη μεγάλο για να αναληφθεί τόσο σύντομα το επόμενο αν και αυτό θα φανεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Δύσκολο να δοθεί πράσινο φως σε Γυμνάσια και Λύκεια

Πολύ δύσκολο άλλωστε θεωρείται και το να δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των γυμνασίων και των λυκείων από την επόμενη εβδομάδα. Η 1η Φεβρουαρίου είναι μια πιθανή ημερομηνία αλλά θα συζητηθεί και αυτό την Παρασκευή καθώς για την επανέναρξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούνται μερικές ημέρες προετοιμασίας. Επίσης, το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων, θα επιφέρει και την επανελειτουργία των φροντιστηρίων κάτι που συνεπάγεται ακόμη περισσότερες μετακινήσεις. Όσον αφορά στις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες:

1.Για τα χιονοδρομικά κέντρα θεωρείται από τώρα δεδομένο ότι αν ανοίξουν, θα επιτραπεί μόνο η χιονοδρόμιση και ίσως η προμήθεια ροφημάτων και φαγητών με take away. Τα σαλέ θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε κλειστούς χώρους οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν πηγή υπερμετάδοσης.

2.Η δυνατότητα μετακινήσεων από νομό σε νομό είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά και αναζητείται τρόπος να αποφευχθεί η κοσμοσυρροή στην επαρχία. Δεν είναι εύκολο να επιτραπεί η μετακίνηση μόνο σε όποιον πηγαίνει σε χιονοδρομικό κέντρο και να εμποδιστεί αυτός που θέλει να πάει στο εξοχικό του. Αν ανοίξουν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, είναι πιθανή η “συμφόρηση” στους χειμερινούς προορισμούς έστω και αν τα εστιατόρια και οι ταβέρνες παραμένουν κλειστές.

3.Για τα εστιατόρια δεν υπάρχει ακόμη καμία συζήτηση και απέχουμε αρκετές εβδομάδες, υποστηρίζουν από το υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης, χθες ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι όταν υπάρξει η επαναλειτουργία, αυτό θα γίνει μόνο σε εξωτερικούς χώρους κάτω από θερμαντικά σώματα και όχι σε κλειστούς χώρους με τις αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια.

4.Γυμναστήρια και νυχτερινή διασκέδαση, τοποθετούνται τελευταία στη λίστα των προτεραιοτήτων.

