Πώς θα κάτσουν στα θρανία από Δευτέρα, μαθητές και φοιτητές

Νέο πακέτο μέτρων ώστε να αναχαιτιστεί η διασπορά του κοροναϊού στα σχολεία και τα πανεπιστήμια ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Από τη Δευτέρα οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να συνηθίσουν σε μια νέα καθημερινότητα, καθώς θα τους απαγορεύεται η είσοδος, ακόμα κι αν έχουν κάνει εργαστηριακό τεστ, σε ακόμα περισσότερους χώρους.

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δεν αλλάζουν τα δεδομένα στην εκπαίδευση και ειδικότερα στα σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές, και οι μαθητές που είναι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του κοροναϊού θα μπορούν να προσέρχονται στα σχολεία με την επίδειξη αρνητικών εργαστηριακών τεστ.

Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, «ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα, διενεργείται από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους και με δική τους δαπάνη».

Οι μαθητές μέχρι και 12 ετών, δηλαδή εκείνοι που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στα εμβόλια, θα παρουσιάζουν δύο αρνητικά self test μέσα στην εβδομάδα, όπως ακριβώς ισχύει και τώρα.

Υπενθυμίζεται ότι από την Τετάρτη 17/11 έχει αρχίσει η διάθεση των δωρεάν self test για τους μαθητές από τα φαρμακεία. Η διάθεσή τους θα συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο 27 Νοεμβρίου και ο κάθε μαθητής θα μπορεί να παραλαμβάνει με το ΑΜΚΑ του συνολικά 10 δωρεάν τεστ προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 23 Νοεμβρίου μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι:

*το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,

*ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

*βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

*οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλ. κρούσμα σε συμμαθητή),

*η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Από την 1η Νοεμβρίου, η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Δημοσίευση ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, συνεχίζεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) με τα μέτρα που ήδη ισχύουν.

Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δια ζώσης και σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού που ήδη ισχύουν. Παρόμοια, με φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών και τα έως τώρα ισχύοντα μέτρα προστασίας θα λειτουργούν οι δομές εντός των Καταστημάτων Κράτησης, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η διά ζώσης λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας.

Συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή στο μάθημα, οι μαθητές/τριες, υποψήφιοι/ες και οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων/κέντρων ξένων γλωσσών που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, επιδεικνύουν στον υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων γλωσσών, οι μεν μαθητές/τριες και υποψήφιοι/ες βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, οι δε εκπαιδευτικοί βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) που διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα με δαπάνη τους. Για το λοιπό προσωπικό των φροντιστηρίων/κέντρων ξένων γλωσσών που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου εφαρμόζεται αντιστοίχως ό,τι κάθε φορά ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.

