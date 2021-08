Σούπερ μάρκετ: Απάτη με δήθεν διαγωνισμούς – Τι πρέπει να προσέξετε

Περιστατικά ψευδούς πληροφόρησης για διενέργεια διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών δήθεν από την εταιρεία My market

οδήγησαν την εταιρεία σούπερ μάρκετ να προβεί σε συγκεκριμένη ανακοίνωση. Το προηγούμενο διάστημα συνέβη και με άλλα σούπερ μάρκετ, μέσω sms ή μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου υποτίθεται ζητάνε να κάνει κάποιος κοινοποίηση σε 10 άτομα και θα κερδίσει 10.000 ευρώ σε αγορές! ΜΗΝ τα πιστεύετε!

Ενημερώνοντας τους πελάτες της η εταιρία των My Market, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα ψευδούς πληροφόρησης για διενέργεια διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών από την εταιρεία μας.

«Τα κρούσματα που έχουν σημειωθεί αφορούν σε τηλεφωνική επικοινωνία, κληρώσεις μέσω κοινωνικών δικτύων και σε μηνύματα κινητής τηλεφωνίας, μέσω των οποίων καλούνται οι παραλήπτες, επισκέπτες και πελάτες μας να προσέλθουν στα My market γιατί δύνανται ή έχουν ήδη κερδίσει δωροεπιταγές μεγάλης αξίας για εξαργύρωση στα καταστήματα μας. Η επικοινωνία ενδέχεται να λαμβάνει χώρα με τη μορφή αυτοματοποιημένου μηνύματος που ζητά από τον αποδέκτη να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, όπως η πληκτρολόγηση του κινητού τηλεφώνου ή άλλου προσωπικού δεδομένου προκειμένου να μεταβεί στο επόμενο στάδιο και να διεκδικήσει το δώρο του. Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις στις οποίες διαγωνισμοί εντός πλαισίου κοινωνικών δικτύων, ζητούν από τους χρήστες να συμμετάσχουν με όποια μορφή αντίδρασης για να κερδίσουν δωροεπιταγές ή άλλου τύπου έπαθλα. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας όταν δέχεστε προσκλήσεις για συμμετοχή σε τέτοιου είδους προωθητικές ενέργειες ή διαγωνισμούς, διαβάζοντας με προσοχή τους όρους πριν την αποδοχή τους. Στην περίπτωση που δεχθείτε κάποια κλήση, πρόσκληση ή πληροφορία με αντίστοιχο περιεχόμενο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως όλες οι ενέργειές μας αναρτώνται μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, την ψηφιακή εφαρμογή για smartphones (My market app), τα επίσημα κοινωνικά δίκτυα, εντός του εκάστοτε καταστήματος του δικτύου μας καθώς και στο φυλλάδιο τακτικών προσφορών».

Μοιραστείτε με τους φίλους σας