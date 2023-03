Σύγκρουση τρένων: Πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα ΜΜΕ στον κόσμο η τραγωδία στα Τέμπη

Πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη είναι η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με τους 32 νεκρούς και τους 53 τραυματίες.

BBC: Μακελειό μετά από σύγκρουση τρένων κοντά στη Λάρισα

Στο ρεπορτάζ του το βρετανικό BBC γράφει στον τίτλο του: «Μακελειό μετά από σύγκρουση τρένων κοντά στη Λάρισα».

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη βόρεια Ελλάδα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 32 άτομα και να τραυματιστούν δεκάδες, γράφει το BBC. Οι διασώστες εργάζονταν όλη τη νύχτα προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες που βρίσκονταν σε ένα από τα τρένα όταν αυτό συνετρίβη κοντά στην πόλη της Λάρισας.

Η αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε εμπορευματική αμαξοστοιχία. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν σε τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους έδειχναν πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται από τα εκτροχιασμένα βαγόνια. Περίπου 150 πυροσβέστες και 40 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τι προκάλεσε τη σύγκρουση με την επιβατική αμαξοστοιχία, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Το ΒΒC φιλοξενεί επίσης δηλώσεις επιβατών που έγιναν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ακούσαμε έναν μεγάλο κρότο», ανέφερε ο επιβάτης Στέργιος Μινένης σύμφωνα με το Reuters.

«Ήταν εφιαλτικά δέκα δευτερόλεπτα. Γυρνούσαμε μέσα στο βαγόνι μέχρι που πέσαμε στο πλάι και μέχρι που σταμάτησε η φασαρία. Τότε επικράτησε πανικός. Καλώδια, φωτιά. Καθώς αναποδογυρίζαμε, καήκαμε. Η φωτιά ήταν δεξιά και αριστερά… Για δέκα, δεκαπέντε δευτερόλεπτα επικρατούσε χάος. Ανατροπές, φωτιές, καλώδια που κρέμονταν, σπασμένα παράθυρα, άνθρωποι που ούρλιαζαν, άνθρωποι παγιδευμένοι. Ήταν δύο μέτρα ύψος από εκεί που πηδήξαμε για να φύγουμε και από κάτω υπήρχαν σπασμένα σιδερένια συντρίμμια, αλλά τι μπορούσαμε να κάνουμε;».

Ένας άλλος επιβάτης ονόματι Άγγελος Τσιαμούρας δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η συντριβή ήταν σαν σεισμός. Το Reuters επικαλείται έναν ακόμη επιβάτη ονόματι Λάζο ο οποίος δήλωσε στην protothema.gr ότι η εμπειρία ήταν «πολύ συγκλονιστική».

«Ήταν μια πολύ ισχυρή σύγκρουση», δήλωσε ο περιφερειάρχης της περιφέρειας Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για μια τρομερή νύχτα… Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς τη σκηνή». Οι συνθήκες για τα σωστικά συνεργεία ήταν «πολύ δύσκολες» λόγω «της σοβαρότητας της σύγκρουσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βασίλης Βαρθακογιάννης.

CNN: «Ήταν 10 εφιαλτικά δευτερόλεπτα με φωτιά»

Πολύ ψηλά στα θέματά του έχει το CNN τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Γράφει το CNN στο ρεπορτάζ του: «Τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε μια απελπισμένη αναζήτηση επιζώντων μετά τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στην κεντρική Ελλάδα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες.

«Μόλις ακούσαμε έναν κρότο… το βαγόνι άρχισε να περιστρέφεται, πριν καταλήξει στο πλάι όταν καταφέραμε να βγούμε», δήλωσε ένας επιβάτης στην ΕΡΤ.

«Ήταν 10 εφιαλτικά δευτερόλεπτα με φωτιά, δεν μπορούσες να δεις πολλά πράγματα από τον καπνό», είπε ένας δεύτερος επιβάτης.

Οι προσπάθειες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη και ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, δήλωσε η Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η επιβατική αμαξοστοιχία ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η οποία φημίζεται για τα φεστιβάλ και την έντονη πολιτιστική της ζωή. Η σύγκρουση έγινε μετά από ένα πανεθνικό καρναβάλι το Σαββατοκύριακο, το οποίο έληξε με αργία τη Δευτέρα.

The Guardian: Τουλάχιστον 32 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τη σύγκρουση

«Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 85 τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην πόλη των Τεμπών στην κεντρική Ελλάδα», ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Οι δύο αμαξοστοιχίες -μια επιβατική αμαξοστοιχία που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη βόρεια πόλη της Θεσσαλονίκης και μια εμπορική αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα, συγκρούστηκαν μετωπικά έξω από την πόλη της κεντρικής Ελλάδας, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

«Η σύγκρουση ήταν πολύ ισχυρή», είπε, προσθέτοντας ότι τα τέσσερα πρώτα βαγόνια εκτροχιάστηκαν, ενώ τα δύο πρώτα “καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς”», γράφει ο Guardian στο ρεπορτάζ του. Ο κ. Αγοραστός είπε ότι περίπου 194 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με λεωφορεία προς τη Θεσσαλονίκη.

Reuters: Δύο τρένα συγκρούονται στην Ελλάδα, τουλάχιστον 32 νεκροί και 85 τραυματίες

«Δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 32 άνθρωποι και να τραυματιστούν 85 αργά το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε η πυροσβεστική, αλλά τα αίτια του πιο θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες παρέμειναν ασαφή», γράφει στον πρόλογό του το Reuters.

Μια υπεραστική επιβατική αμαξοστοιχία που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη βόρεια πόλη της Θεσσαλονίκης συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με μια εμπορική αμαξοστοιχία έξω από την πόλη της Λάρισας στην κεντρική Ελλάδα, δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

AP: «Επιβατική αμαξοστοιχία στην Ελλάδα που μετέφερε εκατοντάδες ανθρώπους συγκρούστηκε με επερχόμενη εμπορική αμαξοστοιχία σε ένα πύρινο… ναυάγιο στο βόρειο τμήμα της χώρας νωρίς το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 29 άτομα και να τραυματιστούν τουλάχιστον 85, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πολλά βαγόνια εκτροχιάστηκαν και τουλάχιστον τρία τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τη σύγκρουση κοντά στα Τέμπη, μια μικρή πόλη δίπλα σε μια κοιλάδα όπου βρίσκονται μεγάλες σήραγγες αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων, περίπου 380 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας. Επιζώντες δήλωσαν ότι αρκετοί επιβάτες εκσφενδονίστηκαν από τα παράθυρα των βαγονιών λόγω της σύγκρουσης. Είπαν ότι άλλοι πάλεψαν για να απελευθερωθούν αφού η επιβατική αμαξοστοιχία λύγισε, πέφτοντας σε ένα χωράφι δίπλα στις γραμμές.

WATCH: Multiple cars derailed and at least three burst into flame after a passenger train collided with an oncoming freight train in northern Greece early Wednesday https://t.co/dYJLINcbjD pic.twitter.com/nVBHy5tKJH

— Bloomberg TV (@BloombergTV) March 1, 2023