Τη Δευτέρα θα υπάρχουν self test στα σχολεία, για όσους δεν βρήκαν λόγω ελλείψεων

Απίστευτος συνωστισμός, ταλαιπωρία, μέχρι και λιποθυμίες σημειώθηκαν στις ουρές που σχημάτισαν γονείς και παιδιά, προκειμένου να προμηθευτούν self test, δύο ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία.

Υπενθυμίζεται ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα γυρίσουν στα μαθήματα με διαφορετικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει αυξημένο testing.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Επομένως, την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα διενεργηθούν τρία δωρεάν τεστ-αντί για δύο-από τους μαθητές και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Την ίδια περίοδο, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προμηθευτούν ένα self test με δική τους δαπάνη, επιπλέον των δύο τακτικών τους rapid test. Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται όχι μόνο από τους μη εμβολιασμένους μαθητές, αλλά και από τους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Κορίτσι 10 ετών λιποθύμησε στην ουρά

Χαρακτηριστικό είναι ότι χρειάσθηκε να έρθει ασθενοφόρο και να παραλάβει ένα κοριτσάκι 10 ετών, που περίμενε στο ΙΚΑ Καλλιθέας για να κάνει μοριακό έλεγχο. Κάποιοι άλλοι έφτασαν στα σημεία ελέγχου με το… καρεκλάκι τους, για να μπορέσουν να αντέξουν την πολύωρη αναμονή.

Είδος υπό… εξαφάνιση το self test

Στον αέρα κινδυνεύουν να μείνουν πολλοί μαθητές ενόψει της επανέναρξης των σχολείων τη Δευτέρα, αφού το self test σε πολλά φαρμακεία αποτελεί είδος υπό εξαφάνιση.

«Όντως εμφανίστηκαν αυτές τις τρεις μέρες, παροδικές μεν και τοπικές ελλείψεις, υπαρκτές δε. Και όντως κάποιοι γονείς δυσκολεύτηκαν να προμηθευτούν ή δεν προμηθεύτηκαν καθόλου. Υπήρχε ένας βεβιασμένος σχεδιασμός θα λέγαμε», σημείωσε ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Γιάννης Δαγρές. Μάλιστα, πρόβλημα με τη διάθεση των self tests μπορεί να υπάρξει και την επόμενη εβδομάδα. «Δυστυχώς, σε πάρα πολλά φαρμακεία της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν δωρεάν self tests. Την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρουμε αν θα έχουμε καινούργια παραλαβή και αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το δούμε τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης. Πάντως, μιλώντας στο δελτίο του One, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αλέξανρος Κόπτσης, τόνισε πως όσοι γονείς δεν έχουν προμηθευτεί self test μπορούν να το πράξουν από τη διεύθυνση του σχολείου, μόνο για την πρώτη ημέρα.

«Θα διαθέσουμε από τα αποθέματα αυτά, που κανονικά είναι για τις στενές επαφές, αλλά θα διατεθούν για την πρώτη και μόνο ημέρα από το απόθεμα», υπογράμμισε ο κ. Κόπτσης. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν διατεθεί περισσότερα από 6.000.000 τεστ σε 1.287.000 δικαιούχους. Ωστόσο, τα κρούσματα των πρώτων ημερών μετά το άνοιγμα των σχολείων θα κρίνουν εάν θα χρειαστούν ή όχι περαιτέρω μέτρα στον τρόπο λειτουργίας τους.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διάθεση δωρεάν self test

Με κοινή ανακοίνωσή τους, τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας έκαναν γνωστά τα εξής:

Από την Τετάρτη 5/1 ως σήμερα δόθηκαν περισσότερα από 6,7 εκατ. τεστ στο 87,4% των δικαιούχων μαθητών και εκπαιδευτικών. Είχαμε τη μεγαλύτερη προσέλευση από ποτέ και ευχαριστούμε θερμά την εκπαιδευτική κοινότητα για τη μαζική ανταπόκριση στο νέο πρωτόκολλο.

Εχθές και σήμερα το πρωί (Παρασκευή και Σάββατο), λόγω της υψηλής ζήτησης σε φαρμακεία, έγιναν αναγκαίες ενέργειες ανακατανομής εφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαρμακαποθήκες για να καλυφθούν ανάγκες.

Στις λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκαν σελφ τεστ, μπορούν να διαθέσουν οι Σχολικές Μονάδες και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που έχουν κατά κανόνα αποθέματα σελφ τεστ.

Εφόσον δεν έχουν, μπορούν να ειδοποιήσουν τη Σχολική τους Επιτροπή να τις προμηθεύσει με σελφ τεστ για το άνοιγμα της Δευτέρας.

Τι απαντά η Μίνα Γκάγκα για τα self tests

Για τις ελλείψεις self test στα φαρμακεία, απάντησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Η υπουργός είπε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, τονίζοντας ότι χθες, Παρασκευή, υπήρχαν σε φαρμακαποθήκες δύο εκατ. τεστ. Η ίδια, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτίμησε ότι με τα self tests των παιδιών για να πάνε σχολείο, θα βρεθούν περισσότερα θετικά κρούσματα, «πιθανότατα όμως η θετικότητα δεν θα είναι μεγαλύτερη», όπως είπε. Εξήγησε ότι η θετικότητα είναι μεγάλη τις ημέρες των αργιών, καθώς οι περισσότεροι που κάνουν τεστ έχουν συμπτώματα. Έφτασε στο 20% και 24%, ενώ τις άλλες ημέρες η θετικότητα είναι στο 10%, «και πάλι υψηλή, όμως», σημείωσε η Μίνα Γκάγκα.

Τρεις στους 4 έχουν πάρει τα self tests που τους αναλογούν

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πάντως, η κατάσταση σχετικά με τα self tests έχει ως εξής:

-Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν διατεθεί περισσότερα από 6 εκατ. τέστ 1.287.000 δικαιούχους. Δηλαδή 3 στους 4 δικαιούχους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν πάρει τα τεστ που τους αναλογούν.

-Λόγω της υψηλής ζήτησης, σημειώθηκαν κενά σε φαρμακεία και έως αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί του Σαββάτου, έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες ανεφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαρμακαποθήκες, αλλά και από το απόθεμα της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις.

-Εκτιμάται ότι σήμερα, Σάββατο, διατέθηκαν πάνω από ένα εκατ. τεστ.

-Υπάρχει το αναγκαίο απόθεμα για την εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων.

