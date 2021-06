Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: «Αρχίζει ξανά η διάθεση δωρεάν self test από τα φαρμακεία»

Με μια ανακοίνωση έκπληξη ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι αρχίζει από σήμερα και πάλι η διάθεση

των δωρεάν self tests από τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, σε έκτακτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποφάσισε να συνεχίσει τη διάθεση των κρατικών self test στους πολίτες και ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία προμήθειας των φαρμακείων από τις φαρμακαποθήκες.

Εξηγεί ότι το σκεπτικό της νέας απόφασης είναι ότι επετεύχθη ο στόχος που είχε θέσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ο οποίος ήταν να κινητοποιηθούν τόσο η πολιτεία όσο και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και να ορίσουν συνάντηση ώστε να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της διάθεσης των self tests.

«Με την άμεση αντίδρασή μας αποδείξαμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν δεχόμαστε κανενός είδους εκβιασμό. Επίσης αποσαφηνίστηκε ότι οι σχεδιασμοί διακίνησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και από άλλα δίκτυα διάθεσης ήταν εκτός νόμου και ανεδαφικοί.

Με αίσθημα ευθύνης, ειδικά για τους μαθητές των εισαγωγικών εξετάσεων, ο ΦΣΘ εκτός από την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του, αποδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία του διασφαλίζοντας τη Δημόσια Υγεία, όπως δεκαετίες τώρα πράττουν οι φαρμακοποιοί της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.

