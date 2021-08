Φωτιά στα Βίλια: Οι κάτοικοι αποθέωσαν τους Πολωνούς πυροσβέστες

Με δάκρυα στα μάτια κάτοικοι των Βιλίων ευχαριστούσαν τους Πολωνούς πυροσβέστες για τη συμμετοχή τους

στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή.

«Τη δουλειά και τον συντονισμό οι Πολωνοί την έκαναν. Εμείς ό, τι μας λέγανε. Οι Πολωνοί ήταν αυτοί που έδιναν οδηγίες τι να κάνουμε και αυτούς ευχαριστούμε. Είχαν παραταχθεί όλα τα πυροσβεστικά το ένα δίπλα στο άλλο. Ευτυχώς άλλαξε ο αέρας και μπόρεσαν και την έλεγξαν» δήλωσε ένας νεαρός κάτοικος των Βιλίων στο MEGA. At the request of the Greek authorities and in the name of European solidarity it has been decided to extend the mission of the Polish firefighters @KGPSP in Greece. Polish firefighters will not leave anyone in need. Good luck Greece!

