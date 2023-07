Φωτιά στη Ρόδο: Γέμισαν με κόσμο οι δρόμοι, εκκενώσεις από τη θάλασσα. Καίγονται ξενοδοχεία

Η φωτιά στη Ρόδο καίει ανεξέλεγκτη σήμερα Σάββατο για 5η ημέρα και οι εικόνες που έρχονται από το νησί είναι συγκλονιστικές.

Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram και δείχνει πολλούς ανθρώπους να απομακρύνονται με τα πόδια την ώρα που ο ουρανός έχει καλυφθεί από τον καπνό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου τρεις ξενοδοχειακές μονάδες καίγονται στο Κιοτάρι, το οποίο είχε εκκενωθεί λίγη ώρα νωρίτερα. Πρόκειται για το Lindian Village, το Rhodos Village και το μπουτίκ ξενοδοχείο του Ομίλου Χατζηλαζάρου.

Παράλληλα, απο τη θάλασσα εκκενώνει το Λιμενικό τουρίστες και όποιον άλλον μπορεί με την κατάσταση δυστυχώς να είναι δραματική και η μόνη προτεραιότητα είναι πλέον οι ανθρώπινες ζωές, σύμφωνα με το rodosreport.gr. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχες στα ξενοδοχεία ώστε να προχωρησουν οι εκκενώσεις και να μην προχωρήσει η φωτιά σε παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις.



Οι προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών για να τεθεί υπό έλεγχο είναι τιτάνιες, ωστόσο οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Το βασικό μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Λαέρμων και Λάρδου.

Για προληπτικούς λόγους νωρίς το μεσημέρι αποφασίστηκε η εκκένωση των χωριών Λάρδου και Πυλώνας και πριν από λίγο η εκκένωση της κοινότητας Ασκληπιειού και της περιοχής Κιοτάρι από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σχετικό μήνυμα έφτασε στα κινητά των κατοίκων από το 112 και τους κατευθύνει προς την περιοχή Γεννάδι.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως δύο ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής Κιοτάρι, για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν και οι πελάτες τους μεταφέρθηκαν με τουριστικά λεωφορεία σε ασφαλείς περιοχές. Οι κάτοικοι των χωριών που εκκενώθηκαν συγκεντρώθηκαν σε δύο σημεία στο σχολικό συγκρότημα Αρχαγγέλου (2ο Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου, Γυμνάσιο και Λύκειο) και στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλο μέρος του νησιού είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο πλαίσιο προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος αφού για λόγους προστασίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο.

Η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς δίνεται και με ρίψεις νερού από πυροσβεστικά αεροπλάνα και από αρκετές ομάδες πυροσβεστών και εθελοντών που επιχειρούν σε όλο το μέτωπο.

i’m in rhodes. we’ve had an emergency evacuation alarm 3 times today. the last wild fire is a mile away. people are piling in after walking for 10 miles. we might need to evacuate the hotel pic.twitter.com/jP1eMIim9b

— laura (@laura29webster) July 22, 2023