Χαρδαλιάς: Βραδινό λουκέτο στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής μετά τα υπαίθρια πάρτι

Αυστηρά μέτρα μετά τις εικόνες συγχρωτισμού που είδαν το φως της δημοσιότητας στην Αγία Παρασκευή ανακοίνωσε

ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Ο ίδιος χαρακτήρισε «ακρότητες» όσα διαδραματίστηκαν και ανακοίνωσε το κλείσιμο της πλατείας Αγίου Ιωάννη για συγκεκριμένες ώρες.

Ο κ. Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την εξέλιξη του κοροναϊού στη χώρα, είπε ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην πλατεία Αγίου Ιωάννου στην Αγία Παρασκευή, η οποία θα παραμένει κλειστή από τις εννέα το βράδυ μέχρι τις έξι το πρωί μέχρι νεωτέρας.

Αντίστοιχα μέτρα θα παρθούν και σε άλλες περιοχές, εάν κριθεί απαραίτητο.

Δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης

Ο υφυπουργός μίλησε με αυστηρό τόνο για όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης στην Αγία Παρασκευή, λέγοντας πως οι εικόνες παραπέμπουν σε όσους περιφρονούν τις οδηγίες περί αποφυγής συγχρωτισμού.

Όπως είπε σε αυστηρό ύφος κάποιοι «δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης, αγνοούν τους ειδικούς, αδιαφορούν για τις ευθύνες τους απέναντι στις ευπαθείς ομάδες. Τη Δευτέρα αγνόησαν τις συστάσεις και χθες επιτέθηκαν εναντίον αστυνομικών».

Παραβάσεις στα take away

Γενικότερα, για το φαινόμενο των take away πάρτι, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι αφορούσε καταστηματάρχες που εκμεταλλεύτηκαν τον όρο και προκάλεσαν συνωστισμό κόσμου έξω από καφέ μπαρ.

«Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε έλεγχους, καταγράφηκαν παραβάσεις και ασκήθηκαν έξι διώξεις. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε καθημερινή βάση» προειδοποίησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο ασκήθηκαν τρεις διώξεις στη Λάρισα, μία στη Λαμία, μία στο κέντρο της Αθήνας και μία στην Κηφισιά.

Χαρακτήρισε επικίνδυνη τη δημόσια υγεία τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων ιδιοκτητών που εκμεταλλεύονται το take away καθώς και προσβλητική απέναντι στην κοινωνία που τηρεί τα μέτρα και τους συναδέλφους τους στον χώρο εστίασης που πλήττονται αλλά αντιλαμβάνονται την ανάγκη παρά το κόστος και περιμένουν τη στρατηγική άρσης των μέτρων.

Οι φόβοι των επιστημόνων

Σημειώνεται πως οι ειδικοί βλέποντας τις παραπάνω εικόνες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες και επισημαίνουν πως, όχι μόνο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση η πορεία της επιδημίας στη χώρα μας θα χειροτερέψει, αλλά και πως αυτή η εικόνα αρμόζει σε χώρα που δεν έχει πάρει καθόλου μέτρα.

Μάλιστα, οι περισσότεροι τονίζουν πως το έργο έχει επαναληφθεί, καθώς στην Ιταλία τα πάρτι ήταν ένας λόγος που άνοιξαν… οι πύλες της κολάσεως, ενώ στην Αυστρία μολύνθηκαν 1.000 άτομα με αποτέλεσμα να υπάρξει επανεξέταση των μέτρων. Το αποτέλεσμα, όχι μόνο θα μας γυρίσει πίσω, αλλά μπορεί να γίνει η αφορμή ώστε να χάσουν άνθρωποι τη ζωή τους.

Εκτός αυτού, καθηγητές και γιατροί συμφωνούν στο γεγονός πως δεν είναι τυχαίο το μέτρο που εξακολουθεί ακόμη να ισχύει περί απαγόρευσης συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων σε δημόσιους χώρους, καθώς -όπως λένε χαρακτηριστικά- στον κοροναϊό αρέσουν πολύ τα… πάρτι.

«Η στάση αυτή είναι τόσο επικίνδυνη όσο πριν πάρουμε τα οποιαδήποτε μέτρα» προειδοποιεί η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στο MEGA.

Η καθηγήτρια δίνει ένα απλό παράδειγμα, τονίζοντας πως αν υπάρχει ένας εκεί που φέρει τον ιό, στο τέλος του μήνα θα έχουμε 460 νέα κρούσματα. Αν λοιπόν έχουμε δύο, τρεις σε μία πόλη που δημιουργήθηκαν θέματα, τότε αυτό σημαίνει πως συνολικά μπορεί τα κρούσματα να φτάσουν τα 1.500 και από εκεί 20 με 30 θανάτους.

«Το ζητούμενο είναι να αποκλείσουμε γενικώς τον ιό και όχι να βρούμε με ιχνηλάτηση μικρό αριθμό ατόμων. Το σημαντικό είναι να απαγορεύσουμε τις συγκεντρώσεις για να μην το μετανιώσουμε αργότερα» επισημαίνει.

Ο ιός υπάρχει ακόμη σε τέτοιες ανεξέλεγκτες συναθροίσεις

Από την άλλη πλευρά ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γκίγκας Μαγιορκίνης, αναφέρει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που λίγοι είχαν σκεφτεί που μπορεί να προκύψει με τέτοια υπαίθρια πάρτι. Την ιχνηλάτηση, η οποία θα είναι πολύ δύσκολη να πραγματοποιηθεί αν τα πράγματα βγουν εκτός ελέγχου.

Οτιδήποτε ξεφεύγει από το μέγεθος τάξης -συναθροίσεις έως 10 ατόμων- με παράλληλη τήρηση των κανόνων ατομικής προστασίας «δυνητικά είναι εστία υπερμετάδοσης του ιού» σημειώνει ο Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας.

«Θέλω να πιστεύω ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Το σύνολο του πληθυσμού ανταποκρίνονται στις οδηγίες» λέει και επαναλαμβάνει με έμφαση ότι ο ιός υπάρχει ακόμα στην κοινότητα και τέτοιες ανεξέλεγκτες συναθροίσεις μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλη μετάδοση και θα είναι και πολύ δύσκολη η ιχνηλάτηση σε αυτή την περίπτωση.

«Αν υπάρχει κρούσμα σε ένα τόσο μεγάλο γκρουπ ανθρώπων θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και να περιοριστούν εγκαίρως τα περιστατικά». Ο κ. Μαγιορκίνης προσθέτει ότι γεγονότα υπερμετάδοσης είδαμε στην Αυστρία όπου μολύνθηκαν μέχρι και 1.000 άτομα και τονίζει ότι στο συγκεκριμένο ιό “αρέσουν” οι συγκεντρώσεις των ανθρώπων και μεταδίδεται πολύ εύκολα σε τέτοιες συνθήκες».

