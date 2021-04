Χαρδαλιάς: Στα φαρμακεία 2.700.000 self test

“Τις τελευταίες 14 ημέρες έχουν γίνει σε όλη την χώρα σχεδόν 700.000 rapid test και μοριακά τεστ από τα συνεργεία του ΕΟΔΥ και τους υγειονομικούς σχηματισμούς

των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στα φαρμακεία έχουν διατεθεί περίπου 2.700.000 self test και πάνω από 516.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη ολοκληρώσει το self test”, ανέφερε -μεταξύ άλλων-ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο νέο mega εμβολιαστικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Παράλληλα, τόνισε ότι “το κράτος, η πολιτεία και η πολιτική προστασία είναι εδώ, ενώ οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δίνουν τη δική τους μάχη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την παγκόσμια κατάσταση”. Επίσης, απηύθυνε παράκληση “για τήρηση των μέτρων, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε όσο πιο σύντομα γίνεται από την εξέλιξη της πανδημίας”, ενώ είπε ότι “τέλη Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τις ηλικιακές ομάδες 40-49 ετών, ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν τον Ιούνιο τα ραντεβού για εμβολιασμό”.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, για τον αν θα επιτραπούν την περίοδο του Πάσχα οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε χαρακτηριστικά: “Όλα στην ώρα τους. Για εμάς, κάθε ημέρα είναι και ένα διαφορετικό στοίχημα. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα σε όλη τη χώρα και να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις”. “Σε κάθε περίπτωση”, συνέχισε, “τα self test είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε σε όλη την χώρα με τα rapid test και τα μοριακά τεστ”.

Σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με την τήρηση των μέτρων, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι: “Συντριπτικά ο ελληνικός λαός έχει κάνει τεράστιες θυσίες και εγώ προσωπικά από αυτό το μετερίζι που έχω κληθεί να συνδράμω στην προσπάθεια αυτή, νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για το μέσο πολίτη, που με υπομονή και επιμονή όλους αυτούς τους μήνες, κάθισε στο σπίτι, τήρησε τα μέτρα και θυσίασε τον οικογενειακό προγραμματισμό του”. Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε, “τώρα, όλοι μαζί ενωμένοι, μέσα από ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό και στρατηγική, ετοιμαζόμαστε να πάρουμε τις ζωές μας πίσω”.

