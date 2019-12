Χριστουγεννιάτικο Bazaar για την ενίσχυση του σχολείου στο χωριό Μόντε στην Ουγκάντα

Οι Φίλοι του Μόντε/Friends of Monde σας προσκαλούμε για άλλη μια χρονιά, στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar που διοργανώνουμε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

μέχρι την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, στο χώρο του MetapolisGallery (Στοά Καϊρη 6, Αθήνα, 3ος όροφος) με σκοπό την υποστήριξη του σχολείου στο μακρινό χωριό Μόντε/ Monde που βρίσκεται στην Ουγκάντα της Αφρικής.

Στο bazaar θα βρείτε πανέμορφα χριστουγεννιάτικα δωράκια για τα βαφτιστήρια και τους φίλους σας, χειροποίητες δημιουργίες με όμορφες συνθέσεις των φίλων του Μόντε (χριστουγεννιάτικα στολίδια, μπισκότα κ.α) καθώς επίσης και παραδοσιακά χειροποίητα #handmadeουγκαντέζικα* αντικείμενα, είδη δώρων και τοπικά προϊόντα από την μακρυνή Ουγκάντα. Στο bazaar θα διατίθενται επίσης φωτογραφίες των μελών της φωτογραφικής ομάδας του MetapolisPhotographySeminars και φωτογραφίες από τον φωτογραφικό διαγωνισμό “Αγαπημένες μου Ασπρόμαυρες Εικόνες”.Επίσης, θα προβάλλονται βίντεο και φωτογραφίες από το χωριό Μόντε.

(*τα περισσότερα χειροποίητα ουγκαντέζικα αντικείμενα προέρχονται από φυσικά υλικά🌿 και παράγονται από κοινότητες γυναικών που διαμένουν σε διάφορες περιοχές στην Ουγκάντα, που εδώ και χρόνια στηρίζουν οι Friends of Monde.

Οι Φίλοι του Μόντε/ FriendsofMonde θα βρίσκονται εκεί για να συζητήσουν μαζί σας και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από το Μόντε.

Σας περιμένουν για να γνωρίσετε μαζί την πολύχρωμη και ιδιαίτερη αυτή χώρα.

Παράλληλες εκδηλώσεις:

•Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 19.00-20.00

Ανοιχτό Δωρεάν Μάθημα Αφρικάνικων Κρουστών djembe με τον Δάσκαλο Γιώργο Φασόλη Giorgos Fasolis.

Πληροφορίες/Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο kabeiriapercussion@gmail.com ή στο inbox KabeiriaPercussion

*Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους, δεν απαιτούνται γνώσεις μουσικής, παρέχεται όργανο δωρεάν

•Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 20.30-22.00, Οι μαθητές της σχολής κρουστών Kabeiria Percussion παίζουν αφρικάνικα κρουστά με τον δάσκαλό τους Giorgos Fasolis Γιώργο Φασόλη, για την ενίσχυση του σχολείου του χωριού Monde της Ουγκάντα.

Είσοδος ελεύθερη

***To χριστουγεννιάτικο bazaar πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Metapolis Photography Seminars, Kabeiria Percussion, Cosmos of Culture Κοσμο-Πολιτισμός, AfricanHouse, NewMan, Athenian StreetStories***

Τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα…

Την πρώτη και την δεύτερη χρονιά υποστηρίξαμε το σχολείο με την αγορά βασικών τροφίμων, σε μια δύσκολη περίοδο ανομβρίας στην περιοχή.

Την τρίτη χρονιά πετύχαμε ένα σημαντικό έργο να μεταφέρουμε το νερό στο σχολείο από την πηγή. Έτσι οι μικροί μας φίλοι δεν χρειάζεται να κουβαλάνε στα χέρια για τρία χιλιόμετρα τα βαριά μπιτόνια γεμάτα νερό.

Την τέταρτη χρονιά αποφασίσαμε να κάνουμε πιο χαρούμενους τους μικρούς μας φίλους και δημιουργήσαμε μια παιδική χαρά και την πέμπτη χρονιά το κτίριο και την σκεπή ενός καινούργιου ξενώνα φιλοξενίας παιδιών του χωριού Μόντε.

Tο Πάσχα του 2017, ολοκληρώσαμε τον πρώτο θάλαμο του καινούργιου ξενώνα φιλοξενίας παιδιών ενώ το Πάσχα του 2018 καταφέραμε να αγοράσουμε όλα τα οικοδομικά υλικά που χρειάζονταν και ολοκληρώσαμε και τους άλλους τρείς θαλάμους φιλοξενίας.

Τον Μάιο του 2019 πραγματοποιήθηκε το εξωτερικό βάψιμο του ξενώνα, τοποθετήθηκαν οι σιδερένιες πόρτες και τα παράθυρα και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Σήμερα, ο ξενώνας κοριτσιών “Φίλοι του Μόντε” φιλοξενεί τα πρώτα κορίτσια της νέας σχολικής χρονιάς!

Ένα όνειρο που ξεκίνησε πριν 4 χρόνια έγινε πραγματικότητα…χάρη σε όλους εσάς!!!

10 χρόνια τώρα οι Friends of Monde τηρούμε την υπόσχεσή μας και πραγματοποιούμε κάθε Πάσχα “Ένα πασχαλινό γεύμα για τους μικρούς μας φίλους”

Ώρες λειτουργίας:

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 17.00 – 23.00

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 10.00 – 23.00

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 11.00 – 18.00

Είσοδος ελεύθερη

Σκέψου πράσινα, Δράσε πράσινα!

Πληροφορίες:

METApolis, Στοά Καϊρη 6, Μοναστηράκι, Αθήνα

Τηλ: 210.32.53.550, info@metapolis.gr

Τηλ: 694 416 2530, info@friendsofmonde.gr

www.friendsofmonde.gr

*Ο Χώρος δεν διαθέτει πρόσβαση με ανελκυστήρα

*Ο Χώρος δεν διαθέτει προσωρινά πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα

Το Μόντε είναι ένα μικρό χωριό στην Ουγκάντα, που βρίσκεται 200 χλμ βόρεια της πρωτεύουσας Καμπάλα.

Η Ουγκάντα των 30 εκατομμυρίων αποτελεί σήμερα μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου με προσδόκιμο μέσο όρο ζωής λιγότερο από 50 χρόνια. Επιπλέον πάνω από 1,6 εκατομμύρια- το 80% του συνολικού πληθυσμού της βόρειας Ουγκάντα- έχουν εκτοπιστεί και ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας διαρκώς τις επιθέσεις του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRA). Η ελονοσία, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και οι διάρροιες αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες βρεφικής θνησιμότητας που ευθύνονται για 79 θανάτους παιδιών σε κάθε 1000 γεννήσεις. Περισσότερα από 20.000 βρέφη μολύνονται από τον ιό του HIV ετησίως, ενώ εκατομμύρια μένουν ορφανά καθώς χάνουν τους γονείς τους από τον ιό. Ο μισός πληθυσμός της χώρας δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και σχεδόν το 40% των πολιτών παραμένει πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας.

