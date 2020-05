«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για 15η χρονιά και με αφορμή την 25η Μαΐου «Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά»

διοργανώνει Διαδικτυακή Συνάντηση τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 11:30π.μ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, την οποία θα συντονίσει η δημοσιογράφος κ. Αλεξάνδρα Καπελετζή, θα ανακοινωθούν στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των Εξαφανίσεων Ανηλίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό από την ΕΛ.ΑΣ. και «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Τη Συνάντηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στο Facebook του Οργανισμού (https://www.facebook.com/hamogelo.org).

Την έναρξη της Συνάντησης, θα κάνει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, ως καθ΄ ύλην αρμόδιος.

Επίσης, στη Συνάντηση θα συμμετέχουν o Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, όπου μεταξύ άλλων, θα μιλήσει για τη σημαντική πρωτοβουλία «Football Cares», οι Αρχηγοί της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και του Π.Σ. καθώς και Επικεφαλής των αρμόδιων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών εξαφάνισης: ΓΕΕΘΑ, ΕΚΑΒ, ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Συνάντησης θα παρουσιαστούν:

• Τα Σύμφωνα Συνεργασίας που πρόσφατα υπέγραψε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

• Το νέο Πρόγραμμα Missing Alert Hellas, το οποίο στο πρότυπο του Amber Alert Hellas, ενεργοποιείται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και στοχεύει στον άμεσο εντοπισμό ενηλίκων (από 18 ετών έως 60 ετών) που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες καθώς και ομάδες υψηλού κινδύνου.

• H εφαρμογή Missing Alert App με την τεχνολογική υποστήριξη της COSMOTE: Με τη νέα πρωτοποριακή mobile εφαρμογή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλοι μπορούν να συμβάλουν στον ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμένων στη χώρα μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. παιδιά από 0 έως 18 ετών καθώς και ενήλικες από 18 έως 60 ετών, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή ομάδες υψηλού κινδύνου.

• Η συνεργασία του Οργανισμού με τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και η συμμετοχή τους στο Amber Alert Hellas και το Missing Alert Hellas.

• Η ενέργεια Football Cares, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 75 ποδοσφαιρικές ομάδες διεθνώς από συνολικά 38 κράτη με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις εξαφανίσεις παιδιών. Μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν είναι και οι: ΑΕΚ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, ΞΑΝΘΗ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΠΑΟΚ, εκπροσωπώντας τη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα φιλοξενηθούν, μεταξύ άλλων:

• Δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά.

• Ζωντανές συνδέσεις με τα τηλεφωνικά Κέντρα της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις 116000, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Καβάλα.

• Ζωντανές συνδέσεις με τα μέλη της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

• Δηλώσεις των επικεφαλής διεθνών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται ο Οργανισμός μας. Ενδεικτικά: International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC), Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Missing Children Europe (MCE), The National Search And Rescue Dog Association (NSARDA), Αντιπροσωπεία Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Facebook.

Με την ελπίδα της θετικής σας ανταπόκρισης σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας