87η ΔΕΘ: Με τιμώμενη χώρα τη Βουλγαρία, 1.500 εκθέτες

Με τιμώμενη χώρα τη Βουλγαρία, πάνω από 1.500 εκθέτες και πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων η 87η ΔΕΘ ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της το προσεχές Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου.

Η Βουλγαρία συμμετέχει στη ΔΕΘ από την πρώτη διοργάνωση της το 1926 και από τότε η γειτονική χώρα έχει αδιάλειπτη παρουσία σε πολλές γενικές και κλαδικές εκθέσεις της ΔΕΘ-HELEXPO. Στο επίκεντρο της φετινής Έκθεσης βρίσκεται η συμμετοχή της Βουλγαρίας ως Τιμώμενης Χώρας, η οποία πλαισιώνεται από μια σειρά εκδηλώσεων που εκκινούν με τα εγκαίνια του βουλγαρικού περιπτέρου, όπου θα συμμετάσχουν οι φημισμένοι μουσικοί Wladigeroff Brothers και τα χρυσά κορίτσια της ρυθμικής γυμναστικής της Βουλγαρίας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες της φετινής ΔΕΘ θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα πολυδιάστατο και πλούσιο σε περιεχόμενο είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της 87ης ΔΕΘ, που αντλεί έμπνευση από τον πολιτισμό, την οικονομία, την κοινωνία, την τεχνολογία και τον αθλητισμό, πέραν του αμιγώς εκθεσιακού σκέλους.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η ημερίδα Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», το Συνέδριο για τη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών με τίτλο «Προστατεύοντας τη ζωή-Χτίζοντας ανθεκτικότητα», η έκθεση «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τις συλλογές», το «Τουρνουά ΔΕΘ ποδοσφαίρου 5Χ5» με μήνυμα «Όχι στη βία» καθώς και δεκάδες ακόμα ενδιαφέρουσες, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Τζήκας: Μεγάλη τιμή να είναι η Βουλγαρία τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ

«Θεωρούμε ότι σε κάποια πράγματα θα πλησιάσουμε τα ρεκόρ», ανέφερε για τη φετινή Έκθεση ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης για την 87η ΔΕΘ.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Βουλγαρίας ο κ. Τζήκας είπε: «Φέτος μας τιμά μια γειτονική χώρα, η Βουλγαρία, που εκτιμούμε ότι θα δώσει στον θεσμό της Τιμώμενης έναν άλλο αέρα. Επενδύουμε στη γειτονιά μας, διαπιστώνοντας τις σημαντικές προοπτικές σύσφιξης των εμπορικών και επενδυτικών μας σχέσεων με τη Βουλγαρία», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo.

Ακόμη, ο κ. Τζήκας σημείωσε πως «η εκπροσώπηση της Βουλγαρίας στην 87η ΔΕΘ θα γίνει σε υψηλότατο επίπεδο», αφού το «παρών» θα δώσουν ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Nikolay Denkov, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Rumen Radev, καθώς και πλήθος υπουργών της βουλγαρικής κυβέρνησης, ενώ ήδη στη χώρα μας βρίσκεται ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας της Βουλγαρίας, Nikolay Pavlov, ο οποίος παρέστη και στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ποζρικίδης: Πάνω από 1.000 b2b συναντήσεις επιχειρήσεων στην 87η ΔΕΘ

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης, τόνισε πως «είναι μεγάλη τιμή η χώρα που μας βοήθησε στην πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1926, να είναι φέτος η τιμώμενη χώρα».

Το περίπτερο της Βουλγαρίας θα είναι το 13, έκτασης 2.600 τ.μ. 60 επιχειρήσεις από κλάδους της ενέργειας, της βιομηχανίας της τεχνολογίας, των μεταφορών, του τουρισμού, των καλλυντικών, της τεχνολογίας αλλά και των τροφίμων, αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών».

Σύμφωνα με τον κ. Ποζρικίδη, η 87η ΔΕΘ θα παρουσιάσει όλες τις νέες προκλήσεις στην τεχνολογία, την καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Στη φετινή Έκθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, οι κρατικές διεθνείς συμμετοχές φθάνουν τις 18. Νότια Κορέα, Μολδαβία, και Ταϊλάνδη συμμετέχουν για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ενώ Ουκρανία, Ουρουγουάη, Μπαγκλαντές, η Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Ουκρανία, Σερβία είναι επίσης μερικές από αυτές.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ποζρικίδης, στην 87η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 1.000 b2b συναντήσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Κωνσταντινίδης: Η ΔΕΘ είναι συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης

«Η ΔΕΘ είναι συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης», υπογράμμισε στη συνέντευξη Τύπου ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης.

Όπως είπε ο κ. Κωνσταντινίδης αναφερόμενος στην Έκθεση, «είναι ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος, καθρέπτης πολιτικοοικονομικών εξελίξεων της πατρίδας, είναι χώρος προβολής καινοτόμων προϊόντων».

«Φέτος τιμώμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, μια χώρα με την οποία μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί», είπε επίσης ο κ. Κωνσταντινίδης ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως κατά τη διάρκεια της 87ης ΔΕΘ, θα υπάρξουν επιχειρηματικές επαφές που θα τονώσουν τις σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας. «Και η φετινή ΔΕΘ θα είναι μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση με θετικό αποτύπωμα για την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα», δήλωσε ακόμα ο κ. Κωνσταντινίδης.

Τζιτζικώστας: Μεγάλη γιορτή για την πόλη μας. Να προχωρήσει άμεσα η ανάπλαση της ΔΕΘ

«Μεγάλη γιορτή για την πόλη μας», χαρακτήρισε την Έκθεση ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, τονίζοντας παράλληλα πως «αποτελεί ένα κορυφαίο επιχειρηματικό και οικονομικό γεγονός, το οποίο για άλλη μια χρονιά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι έτοιμη να υποδεχθεί».

Παράλληλα υπογράμμισε πως «η ΔΕΘ τα τελευταία χρόνια όχι μόνο ξαναβρήκε τον βηματισμό της, αλλά ανέκτησε και τον εμπορικό και οικονομικό της χαρακτήρα», ενώ συνεχάρη τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της ΔΕΘ – Helexpo για τα όσα έχουν πετύχει.

Για την παρουσία της Βουλγαρίας στην 87η ΔΕΘ ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε πως «έχουμε ισχυρούς δεσμούς με τη Βουλγαρία».

Στην τοποθέτησή του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, δεν παρέλειψε να εκφράσει και τον προβληματισμό του για το γεγονός πως η ανάπλαση της ΔΕΘ δεν έχει προχωρήσει. «Όλοι θέλουμε να ξεκινήσει άμεσα η ανάπλαση της ΔΕΘ. Έχει καθυστερήσει και λυπάμαι γι’ αυτό. Θα θέσω στον πρωθυπουργό, στη σύσκεψη το Σάββατο, το θέμα αυτό. Να είναι η φετινή ΔΕΘ η τελευταία που θα γίνει έτσι, να ξεκινήσει άμεσα η ανάπλαση», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ζέρβας: Εύχομαι η πρόσβαση στον χώρο της ΔΕΘ να γίνει με μετρό του χρόνου

«Τις ημέρες της ΔΕΘ η Θεσσαλονίκη θα είναι sold out», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και πρόσθεσε πως «περιμένουμε με αγωνία την έναρξη των εργασιών».

Πρόσθεσε πως «είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι έχουμε φέτος τιμώμενη χώρα τη Βουλγαρία». Παράλληλα ο κ. Ζέρβας έκανε και τη δική του… ιδιαίτερη ευχή για τη ΔΕΘ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «να ευχηθώ η πρόσβαση στον χώρο της ΔΕΘ να γίνει με μετρό του χρόνου».

Από την πλευρά του και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε τη σημασία της ανάπλασης της ΔΕΘ και πως πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.

Nikolay Pavlov: Τιμή για τη Βουλγαρία να είναι τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ

«Είναι τιμή για τη Βουλγαρία να είναι τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ περίπου 100 χρόνια μετά την πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση», υπογράμμισε από την πλευρά του αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας της Βουλγαρίας, Nikolay Pavlov.

Παράλληλα ο κ. Pavlov υπογράμμισε πως μέσα από την ευκαιρία αυτή, η χώρα του επιθυμεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και έργα.

Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της ΔΕΘ

Το φετινό πρόγραμμα του καθιερωμένου πλέον μουσικού θεσμού της ΔΕΘ κρύβει πολλές εκπλήξεις που θα καλύψουν όλες τις προτιμήσεις και θα ικανοποιήσουν κάθε ηλικία. Κάθε βράδυ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί μία συναυλία στο Τόξο της ΧΑΝΘ δωρεάν, μόνο με το εισιτήριο εισόδου της 87ης ΔΕΘ.

Ποδαρικό κάνουν την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου ο αγαπημένος Στέλιος Ρόκκος και οι ξεχωριστοί ONIRAMA, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το μουσικό πάρτι της 87ης ΔΕΘ.

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνει η μοναδική Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει διαχρονικά.

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου ο Θοδωρής Φέρρης και η Josephine παίρνουν τη σκυτάλη, για να βάλουν… φωτιά στο stage των Music Events Live και να ξεσηκώσουν το νεανικό κοινό της 87ης ΔΕΘ.

Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου το σκηνικό αλλάζει με ένα αφιέρωμα στον μουσικό θρύλο Tina Turner. Το βραβευμένο musical tribute «One Night Of Tina», που έχει ταξιδέψει με το αυθεντικό cast του West End του Λονδίνου σε 26 χώρες και έχει μαγέψει χιλιάδες θεατές, έρχεται στην 87η ΔΕΘ.

Τα τραγούδια πολλά και αγαπημένα: «Simply the best», «Private Dancer», «What’s Love Got To Do With It», «We Don’t Need Another Hero», «Proud Mary» κ.α.

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου δύο ξεχωριστές κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, η Γλυκερία και η Μελίνα Ασλανίδου, συναντιούνται στη σκηνή της 87ης ΔΕΘ, με μουσικές επιλογές που αναμένεται να συνεπάρουν το κοινό. Μαζί τους ο Χάρης Μακρής.

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου δύο επίσης αγαπημένοι καλλιτέχνες, ο Κώστας Μακεδόνας (συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου) και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, θα τιμήσουν την 87η ΔΕΘ με τη μουσική τους παρουσία.

Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου με μια αγκαλιά τραγούδια ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται για να μας ταξιδέψει στο πλούσιο μουσικό του σύμπαν.

Το πρόγραμμα των φετινών Music Events Live ολοκληρώνουν την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου οι ιδιαίτερα δημοφιλείς Πέτρος Ιακωβίδης και Ήβη Αδάμου, που αναμένεται να προκαλέσουν πολλά… ρίχτερ στη σκηνή της 87ης ΔΕΘ, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή διοργάνωση.

ΗΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καθημερινές: 16:00-22:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00-22:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 8,00€

thestival.gr

