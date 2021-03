Lockdown: «Κλείδωσε» το άνοιγμα του λιανεμπορίου

Έτοιμη για ένα… δεκαήμερο φωτιά είναι η χώρα μας, η οποία παρά το αυστηρό lockdown, την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων

και την ασφυκτική πίεση στο σύστημα υγείας, προετοιμάζει την επόμενη μέρα και τη μετά-lockdown εποχή.

Όπως έχει αποκαλύψει το MEGA οι επόμενες 60 μέρες αναμένεται να σημάνουν και το τέλος του lockdown στην Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, εφόσον προχωρήσουν και οι εμβολιασμοί, αυτό αναμένεται να είναι το τελευταίο lcokdown που θα ζήσουμε.

Προτεραιότητα στο άνοιγμα των καταστημάτων

Σύμφωνα με το MEGA, το πρώτο βήμα εξόδου από την καραντίνα θα αποτελέσει το άνοιγμα του λιανεμπορίου, το οποίοι έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία.

Όπως όλα δείχνουν, αυτό θα γίνει στις 22 Μαρτίου, ωστόσο οι αγορές μας δεν θα έχουν… καμία σχέση με όσα είχαμε συνηθίσει ακόμα και στην εποχή της πανδημίας.

Έτσι, αυτή τη φορά θα προηγηθεί το άνοιγμα των καταστημάτων, από κάθε άλλη δραστηριότητα. Αυτό διαβεβαίωσε και η κυβερνητική εκπρόσωπος μιλώντας το πρωί στο MEGA, προαναγγέλλοντας και νέους κανόνες ανοίγματος των καταστημάτων.

«Ακριβώς επειδή είναι ασφαλές και γίνεται με ασφάλεια και κανόνες και όταν επαναλειτουργήσει θα γίνει και με νέους κανόνες που θα ακόμη πιο ελεγχόμενη» σημείωσε η κυρία Αριστοτελία Πελώνη.

Αισιοδοξία για το άνοιγμα των ακταστημάτων εξέφρασε και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλίας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Παρασκευής. «Κατά τη σημερινή συνεδρίαση η επιτροπή εξέφρασε θετική άποψη για το άνοιγμα του λιανεμπορίου με αυστηρούς υγειονομικούς όρους, μόλις οι επιδημιολογικές συνθήκες και οι ανάλογοι δείκτες το επιτρέψουν» είπε χαρακτηριστικά.

Τα αυστηρά μέτρα

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του MEGA, το άνοιγμα των καταστημάτων-πιθανότατα στα τέλη Μαρτίου-θα γίνει με διευρυμένο ωράριο για να αποφεύγεται ο συνωστισμός και δεν αποκλείεται να προστεθούν περισσότερες Κυριακές που θα παραμένουν ανοιχτά.

Δεδομένο πρέπει να θεωρείται ότι το άνοιγμα θα γίνει αποκλειστικά με ραντεβού και το πρώτο διάστημα με παράδοση εκτός καταστήματος (click away) και σε δεύτερο χρόνο με παραλαβή εντός (click in shop).

Για να περιοριστεί η κινητικότητα του πληθυσμού κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσει ο χιλιομετρικός περιορισμός και στις αγορές ή εντός των ορίων των δήμων κατοικίας, ενώ για τα εμπορικά κέντρα είναι πολύ πιθανό να αυστηροποιηθούν οι κανόνες λειτουργίας με περιορισμό του αριθμού των καταναλωτών στο εσωτερικό τους.

«Είναι πολύ πιο ασφαλές να ανοίξουμε τα μικρά μόνο μαγαζιά στις μεγάλες πόλεις με click in shop» πρόσθεσε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Κλειστά όλα τα σχολεία

Το άνοιγμα των σχολείων-τα οποία θα είναι κλειστά για τις επόμενες δύο εβδομάδες-θα ακολουθήσει το λιανεμπόριο, ωστόσο ενώ πονοκέφαλο για τους λοιμωξιολόγους αποτελεί η ραγδαία εξάπλωση του ιού μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

«Κάθε Παρασκευή συζητάμε με τους ειδικούς προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να ανοίξουν την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε έτσι και τις επόμενες δυο εβδομάδες» τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος.

Οι μεταλλάξεις του ιού είναι ο δεύτερος μεγάλος πονοκέφαλος για τους ειδικούς. Μετά από έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία το χωριό Μετόχι στην Κύμη Εύβοιας τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα για τις επόμενες δυο ημέρες καθώς παρατηρήθηκε ραγδαία εκδήλωση κρουσμάτων κοροναϊού.

Πόσα μηνύματα θα επιτρέπονται στο 13032

Για το τρόπο που θα λειτουργήσει το λιανεμπόριο όταν ανοίξει, μίλησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο κ. Γεωργαντάς μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του MEGA αναφέρθηκε στο νέο νούμερο 13032 στο οποίο θα στέλνουμε μήνυμα για να πηγαίνουμε για αγορές, όταν ανοίξει το λιανεμπόριο.

«Σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθήσαμε να βρούμε τεχνικές λύσεις που θα μπορούν να διευκολύνουν το λιανεμπόριο και τους καταναλωτές, όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολόγοι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει περιορισμός τριών ωρών. Αλλά θα υπάρχει οριζόντιος περιορισμός στην αποστολή μηνύματος, θα επιτρέπεται ένα μήνυμα την ημέρα. Στη δεύτερη προσπάθεια θα είναι αρνητική η απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει σκέψη για περιορισμό στους υπόλοιπους κωδικούς. Θα γίνει ξεχωριστός αριθμός μόνο για το λιανεμπόριο. Θέλω να πιστεύω ότι τον Μάιο θα υπάρχει ένα τείχος ανοσίας πολύ ισχυρό στη χώρα μας και το καλοκαίρι θα είμαστε σε κάποια κανονικότητα».

