Self test: Από 7 Απριλίου στα φαρμακεία – Προτεραιότητα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς

Από την ερχόμενη Τετάρτη 7 Απριλίου ξεκινά ο εφοδιασμός των φαρμακείων με τα πρώτα self test και καλώς εχόντων των πραγμάτων

μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρχουν επαρκείς ποσότητες σε όλα τα φαρμακεία της χώρας, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας των self tests ολοκληρώνεται σήμερα με την παράδοσή τους σε εμάς, ενώ η επόμενη παράδοση είναι προγραμματισμένη στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της μεθεπόμενης.

Στόχος είναι να αρχίσει η διάθεσή τους σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Θα συνεχιστεί με τον παραγωγικό πληθυσμό άνω των 18 ετών και τέλος θα διατεθούν στους πολίτες άνω των 67 ετών που έχουν θωρακιστεί από τον εμβολιασμό.

«Ξεκινάμε με τη διάθεση στους μαθητές και εκπαιδευτικούς προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Στη συνέχεια στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος, στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα τεστ την εβδομάδα, 4 το μήνα, ενώ με κάθε τεστ που θα διατίθεται, κάθε πολίτης θα λαμβάνει και ενημερωτικό φυλλάδιο.

Σε περίπτωση κρούσματος, θα πρέπει να δηλωθεί το θετικό αποτέλεσμα στην πλαρφόμα selftesting.gov.gr, η οποία είναι ήδη στον αέρα και θα λειτουργήσει από την Τετάρτη. Από εκεί θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα έρχεται γραπτό μήνυμα (SMS) για τη δωρεάν διενέργεια τεστ αντιγόνου σε ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο.

Όπως εξήγησε ο κ. Κοντοζαμάνης, οι υποβληθέντες σε self test θα πρέπει να κάνουν υπεύθυνη δήλωση, ενώ για λογαριασμό των μαθητών τη δήλωση θα συμπληρώνουν και υπογράφουν οι γονείς-κηδεμόνες.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία.

Συγκεκριμένα για τους μαθητές, οι γονείς θα παραλαμβάνουν τα τεστ για τα παιδιά τους με επίδειξη του ΑΜΚΑ και θα πραγματοποιείται σπίτι 24-48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Στη συνέχεια ο γονέας θα εκδίδει και θα εκτυπώνει τη βεβαίωση από την πλατφόρμα και ο μαθητής θα την επιδεικνύει στον καθηγητή της τάξης.

«Χωρίς βεβαίωση οι μαθητές δε θα μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα ούτε να κάνουν τηλεκπαίδευση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στη συμβολή τόσο των φαρμακοποιών όσο και των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκου που συμβάλλουν στην επιτυχία του εγχειρήματος διάθεσης των τεστ στον πληθυσμό, τόνισε ότι η συνεργασία μας είναι άριστη και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό.

Σημείωσε επίσης πως «είναι σημαντικό οι πολίτες να κατανοήσουν ότι η αλυσίδα του εφοδιασμού 11.000 φαρμακείων σε όλη τη χώρα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Παραλαμβάνουμε κεντρικά τα self test, σε δυο αποθήκες στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη από τις αναδόχους προμηθεύτριες εταιρίες, αυτά μεταφέρονται σε 100 και πλέον φαρμακαποθήκες και στη συνέχεια σε όλα τα φαρμακεία στην Ελλάδα. Να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι μαζί με κάθε τεστ που θα διατίθεται από τα φαρμακεία ο πολίτης θα λαμβάνει και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο».

Η επιχείρηση διάθεσης των τεστ είναι πλήρως σχεδιασμένη και οργανωμένη. Σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την παρακολούθηση των προμηθειών και των αποθεμάτων μέχρι την τελική διάθεσή τους από τα φαρμακεία. Την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις.

