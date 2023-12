Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας

Η Αίτνα «ξύπνησε» ξανά και τα πλάνα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, απαθανατίζουν τη λάβα στις πλαγιές της και τον νυχτερινό ουρανό, πιο φωτεινό από ποτέ, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό.

Η Αίτνα, είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Οι εκρήξεις της ωστόσο αν και μεγαλειώδης, σπάνια προκαλούν σημαντικές ζημιές.

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησαν βίντεο με τη λάβα να ρέει στη χιονισμένη Αίτνα. Τελευταία φορά που είχε εκραγεί η Αίτνα ήταν τον Αύγουστο, με την στάχτη, τότε να εμποδίζει τόσο, πού οι Αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνιας για λόγους ασφαλείας.

