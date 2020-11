Η Μεγάλη Σύζευξη: Για πρώτη φορά από το 1226 Δίας και Κρόνος «συναντώνται» στον νυχτερινό ουρανό

Ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο θα λάβει χώρα στις 21 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά από το 1226​ και τελευταία μέχρι το 2080

με τους δύο «γίγαντες» του Ηλιακού συστήματος, τον Δία και τον Κρόνο, να «συναντιούνται» στον νυχτερινό ουρανό!

Όσοι διαθέτετε τον κατάλληλο εξοπλισμό (αρκεί ένα πολύ καλό ζευγάρι κιάλια για αρχή), στις 21 Δεκεμβρίου μπορείτε-καιρού επιτρέποντος- να δείτε κάτι, που έχει να συμβεί σχεδόν 800 χρόνια και δεν θα το ξαναδείτε ποτέ μέχρι το 2080, αν και εφόσον γίνεται… Μαθουσάλες, φυσικά.

Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, τέσσερις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, ο Δίας και ο Κρόνος θα είναι κοντά, ή σε σύζευξη, όπως τη χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες: Η Μεγάλη Σύζευξη.

Τι σημαίνει αυτό; Πως οι δύο αέριοι «γίγαντες» του Ηλιακού συστήματος θα είναι ο ένας «πάνω στον άλλον». Θα έχουν, δηλαδή, την ίδια σωστή ανύψωση και θα βρίσκονται στο ίδιο εκλειπτικό μήκος, στην ίδια τροχιά, ώστε να εμφανίζονται ως ένα πράγμα στον νυχτερινό ουρανό.

Η Μεγάλη Σύζευξη είναι… μεγάλη, καθώς συμβαίνει σπάνια οι δύο πλανήτες να «συναντιόνται».

Αυτή η σύζευξη θα είναι η πρώτη από το 2000, ωστόσο, για να δούμε μια εξαιρετικά στενή ευθυγράμμιση (οι δύο πλανήτες τώρα θα απέχουν μόνο 0,1 μοίρες), όπως αυτή που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να γυρίσουμε στο… 1226, σύμφωνα με τη χαρακτηριστική ανακοίνωση του πανεπιστημίου Ράις!

Η επόμενη φορά, δε, που ο Δίας και ο Κρόνος θα είναι τόσο κοντά στον ουρανό, θα είναι στις 15 Μαρτίου 2080.

Για το σπάνιο φαινόμενο έκανε αναρτήσεις στα social media και ο σπουδαίος Neil deGrasse Tyson.

