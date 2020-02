Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγαλύτερο Let’s do it Greece όλων των εποχών!

Το περιβάλλον βάζει τα δυνατά του για να μας φροντίζει καθημερινά και να μας προσφέρει άπλετο οξυγόνο, έμπνευση, όμορφες εικόνες, ζωή…

Εμείς όμως το φροντίζουμε όπως του αξίζει;

Αν πιστεύεις σε μια μεγάλη θετική αλλαγή, τότε αυτό το νέο σ’ ενδιαφέρει!

Η μεγαλύτερη, ταυτόχρονη εθελοντική δράση της Ελλάδας επιστρέφει στις 10 Μαΐου του 2020.

Με κεντρικό σύνθημα «Let’s do it Greece», εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, σχολεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δήμοι, περιφέρειες, φοιτητικές ομάδες από σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και πολλοί εθελοντές σε κάθε γωνιά της χώρας «ζεσταίνουν» ήδη τις μηχανές τους για το πιο μεγάλο εθελοντικό ραντεβού της χρονιάς. Θα είναι δυνατό, θα είναι πανελλαδικό, θα είναι από καρδιάς!

Ο στόχος; Να ξεπεράσουμε τον περσινό αριθμό των 119.000 εθελοντών και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 2020 ομάδες και φορείς απ’ όλη την Ελλάδα για έναν κοινό περιβαλλοντικό σκοπό.

Δήλωσε συμμετοχή στοwww.letsdoitgreece.org και πάμε να φροντίσουμε το περιβάλλον 2020 φορές περισσότερο από όσο του αξίζει!

Το ‘Let’s do it Greece’ αποτελεί μια εθελοντική πανελλαδική εκστρατεία που οργανώνεται για 9η συνεχή χρονιά.

Η οργανωτική της Ομάδα αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές, που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο και που οραματίζονται να στείλουν παντού ένα δυνατό μήνυμα για τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν όλους εμάς που ονειρευόμαστε έναν καλύτερο κόσμο.

Μεγάλος στόχος της Δράσης είναι, μέχρι το 2021, να αγγίξει το 5% του πληθυσμού της χώρας με δράσεις σε 3.000 σημεία στην Ελλάδα!

Η συμμετοχή είναι φυσικά ελεύθερη για όλους και οι δράσεις οργανώνονται αυτόνομα από την κάθε ομάδα.

Μάθε περισσότερα στο www.letsdoitgreece.org

