32 τόνους απορριμμάτων από τη θάλασσα των Κυκλάδων συνέλεξε η ομάδα All for Blue

Περί τους 32 τόνους απορριμμάτων από τις ακτές και τον βυθό των Κυκλάδων έχουν συλλέξει από το 2018 οι εθελοντές

του περιβαλλοντικού οργανισμού All for Blue, o οποίος δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μάλιστα, στο πλαίσιο δράσεων για την Κυκλική Οικονομία, τα πλαστικά από τις δράσεις της οργάνωσης, με ειδική επεξεργασία μετατρέπονται σε δομικό ανακυκλωμένο υλικό, πολλών χρήεων. Μια από αυτές είναι οι κάδοι απορριμμάτων που κατασκευάστηκαν για τις σχολικές τάξεις στις Κυκλάδες. Μία δράση που αγκαλιάστηκε με θέρμη από την σχολική κοινότητα, αλλά και από την τοπική κοινωνία.

«Ίδρυσα αυτό τον οργανισμό για να κάνω τη διαφορά όσον αφορά την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επικεφαλής του All for Blue Κατερίνα Τοπούζογλου.

Η ίδια παγκόσμια πρωθλήτρια στην υποβρύχια σκοποβολή και αθλήτρια της ελεύθερης κατάδυσης από πολλή νεαρή ηλικία είχε άμεση επαφή με το υγρό στοιχείο, γεγονός που την οδήγησε να αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου να οργανώσει σειρά δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Μιλώντας για το έργο της ομάδας της, η κα Τοπούζογλου αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι «μέχρι τώρα έχουμε κάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε πάνω από 55.000 μαθητές, έχουμε βγάλει πάνω από 220 τόνους απορρίμματα στις δράσεις υποβρύχιων και παράκτιων καθαρισμών» και συμπληρώνει ότι «στην All for Blue έχουμε δημιουργήσει 20 ομάδες/πυρήνες από μαθητές σε διαφορετικά σημεία σε Ελλάδα και εξωτερικό όπου συνεχίζουν τις δράσεις μας. Η μεγαλύτερη είναι αυτή της Καλύμνου όπου αποτελείται από μαθητές-κολυμβητές όπου μαζί με τον προπονητή τους πραγματοποιούν συστηματικές δράσεις υποβρύχιων και παράκτιων καθαρισμών».

Όπως αναφέρει η επικεφαλής του All for Blue, «η πιο πρόσφατή αποστολή των εθελοντών μας ήταν στην Κίναρο όπου εκτός των καθαρισμών, μεταφέραμε προμήθειες και φάρμακα για τη μοναδική κάτοικο του νησιού την κυρά Ρήνη, η οποία είναι στενή φίλη της οργάνωσης».

«Αυτό που προσπαθούμε είναι οι δράσεις μας να έχουν πέρα από το περιβαλλοντικό και ένα έντονο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες», αναφέρει χαρακτηριστικά. Και συνεχίζει: «Η μεγαλύτερη μας αποστολή είναι το #KeepAegeanBlue όπου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το 2018 έχουμε επισκεφτεί με το φουσκωτό, 26 νησιά σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, κάναμε σεμινάρια σε 16.000 μαθητές και αφαιρέσαμε 32 τόνους απορρίμματα».

Σημειώνεται ότι η ομάδα της All for Blue αποτελείται από δύτες, ελεύθερης και αυτόνομης κατάδυσης, θαλάσσιους βιολόγους, αθλητές κλπ, καθώς επίσης και από εθελοντές από όλη την Ελλάδα. Επίσης, πραγματοποιεί περιβαλλοντικά σεμινάρια, αλλά και webinars στα σχολεία όλης της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση της νέας γενιάς.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας