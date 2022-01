Όρια: Απαραίτητα σε κάθε σχέση – Πώς θα μάθετε να τα βάζετε

Τα όρια είναι απαραίτητα προκειμένου να προστατευτείτε και να θωρακιστείτε απέναντι σε εξωγενή προβλήματα, διατηρώντας παράλληλα την ψυχική σας υγεία

Ορισμένοι άνθρωποι νιώθουν ενοχές κάθε φορά που πρέπει να αρνηθούν κάτι, με αποτέλεσμα τελικά να καταπιέζουν τα «θέλω» και τα συναισθήματά τους, προκειμένου να μη φανούν «κακοί» και στεναχωρήσουν τους γύρω τους. Αν έχετε κι εσείς την τάση να λειτουργείτε έτσι, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μάθετε να βάζετε όρια στις σχέσεις σας, προσωπικές και επαγγελματικές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα όρια είναι απαραίτητα προκειμένου να προστατευτείτε και να θωρακιστείτε απέναντι σε εξωγενή προβλήματα, διατηρώντας παράλληλα την ψυχική σας υγεία.

Γιατί κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να βάλουν όρια;

Δεν υπάρχει μία και καθολική απάντηση στο γιατί ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται να βάλουν όρια. Μπορεί να έχει να κάνει με την προσωπικότητά τους, με την ηλικία τους, με τον τρόπο που έχουν μεγαλώσει, με τους ρόλους τους ή ακόμη και με την κοινωνική πίεση.

Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να δυσκολεύεται να πει «όχι» στις απαιτήσεις των συναδέλφων, των συγγενών, των φίλων και του εργοδότη του, γιατί πιστεύει ότι αν αρνηθεί θα προδώσει τις προσδοκίες τους και θα τους απογοητεύσει. Ή μπορεί να έχει διδαχθεί από παιδί ότι το «όχι» κάνει μια σχέση εύθραυστη κι ότι κάθε φορά που αρνείται κάτι κλυδωνίζεται η σχέση, η εμπιστοσύνη και χαλάει η καλή εικόνα που έχουν οι άλλοι για εκείνον. Μπορεί δηλαδή να δυσκολεύεται να χαλάσει «χατίρι» στους άλλους ή να θέλει να είναι αγαπητός σε όλους, θυσιάζοντας τα δικά του «θέλω».

Πώς θα μάθετε να βάζετε όρια

Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν το παιδί τους να μαθαίνει τα δικά του όρια, ώστε στη συνέχεια να βάζει όρια και στους άλλους. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν το οικογενειακό σας περιβάλλον δεν σας έχει μάθει να βάζετε όρια, μπορείτε να κατακτήσετε αυτό το χαρακτηριστικό στην ενήλικη ζωή σας. Αρχικά θα πρέπει να γνωρίσετε ουσιαστικά τον εαυτό σας και τις ανάγκες σας και στη συνέχεια να βρείτε το θάρρος να διεκδικείτε όσα θέλετε και να απομακρύνεστε από όσα δεν θέλετε. Για να το πετύχετε αυτό θα πρέπει να μάθετε να επικοινωνείτε, να κρίνετε, να επιχειρηματολογείτε αλλά και να μη φοβάστε τις διαφωνίες. Φυσικά, μιλάμε πάντα για διαφωνίες που γίνονται με αλληλοσεβασμό και όχι με εκρήξεις θυμού.

Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μην μπαίνετε σε θέση άμυνας

Μη βάζετε τον εαυτό σας σε θέση άμυνας κάθε φορά που βάζετε όρια ή αρνείστε κάτι. Αν κάτι σας πιέζει ή δεν σας ταιριάζει, δεν χρειάζεται να δώσετε μια σειρά εξηγήσεων προκειμένου να πείσετε τον άλλο για την απόφασή σας. Φυσικά μπορείτε να εξηγήσετε τον λόγο που αρνείστε κάτι αλλά δεν χρειάζονται αναλυτικές λεπτομέρειες («Δεν θα μπορέσω να βγω μαζί σου σήμερα, γιατί δεν προλαβαίνω»). Δεν χρειάζεται να αναλύσετε το πρόγραμμα σας, ούτε να απολογηθείτε γι’ αυτό.

Πείτε το περιφραστικά

Δεν χρειάζεται να πείτε ένα ξερό «όχι» προκειμένου να βάλετε τα όριά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες λέξεις για να εκφράσετε το ίδιο νόημα (π.χ. Δυστυχώς, μου είναι αδύνατο! Κρίμα, δεν γίνεται! Δεν θα μπορέσω!), χωρίς παράλληλα να γίνεστε απότομοι.

Ξεκινήστε από τα πιο απλά

Την επόμενη φορά που θα σας ρωτήσουν σε ένα κατάστημα αν θέλετε να σας φτιάξουν κάρτα μέλους ή να σας δείξουν κάτι (και εσείς δεν θέλετε), δεν χρειάζεται να πείτε «ναι» προκειμένου να μη γίνετε δυσάρεστοι. Λέγοντας πιο συχνά «όχι, ευχαριστώ» σε απλές, καθημερινές συναναστροφές, θα είστε σε θέση να το πείτε και για πιο σημαντικά ζητήματα.

Ζεις μια ευτυχισμένη σχέση; Τότε γνωρίζεις από πρώτο χέρι πως δεν είναι πάντα εύκολο να φτάσεις σε αυτό το σημείο: Πολλές ικανότητες επίλυσης συγκρούσεων, τη δεξιότητα της επικοινωνίας και να μπορείς να παραμένεις θετική ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Αρκούν αυτά; Μάλλον όχι. Το να θέτεις κάποια όρια στη σχέση είναι επίσης σημαντικό, παρότι συχνά οι περισσότεροι ξεχνάμε πως αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ. Ξεπέρνα το δισταγμό και δοκίμασε τους παρακάτω κανόνες/όρια που θα σε βοηθήσουν να επικοινωνείς καλύτερα και να είσαι πιο ευτυχισμένη με τον σύντροφό σου.

«Αν θέλουμε να ζήσουμε μια ικανοποιητική ζωή θα πρέπει να ξεπεράσουμε την πεποίθηση πως οι ανάγκες και οι γνώμες των άλλων είναι πιο σημαντικές ή πιο αξιόλογες από τις δικές μας» τονίζει η Nancy Levin, life coach και συγγραφέας του βιβλίου Jump… and Your Life Will Appear. «Πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε πως αν διαφωνήσουμε με κάποιον ή αν ζητήσουμε αυτό που θέλουμε θα καταλήξουμε μόνες και χωρίς αγάπη».

Η θέσπιση ορίων σε μία σχέση είναι απαραίτητη και αν κάποιος σε αγαπά θα σεβαστεί αυτές τις παραμέτρους. Δες τα 6 όρια στις σχέσεις που πρέπει να βάζει κάθε ζευγάρι:

Προσδιόρισε τις λέξεις που σε κάνουν να βλέπεις… κόκκινα

Ας είμαστε ξεκάθαροι: Ο σύντροφός σου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί ποτέ προσβλητική γλώσσα όταν μιλάει μαζί σου. Ωστόσο, είναι καλό να το συζητήσετε εάν υπάρχουν ορισμένες λέξεις που σου θυμίζουν μια αρνητική εμπειρία ή έχουν αρνητικό συσχετισμό μέσα στο μυαλό σου. Με το να είσαι ειλικρινής στο σύντροφό σου για το τι είναι αυτό που σε φέρνει στα κόκκινα, θα αποφύγεις αχρείαστους εκνευρισμούς και παρεξηγήσεις.

Συζήτησε τι λες στις φίλες σου

Έχεις φίλες με τις οποίες μοιράζεσαι όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της προσωπικής σου ζωής; Ή είσαι από τις γυναίκες που θεωρείς πως κάποιες λεπτομέρειες δεν αφορούν κανέναν εκτός από τον εσένα και τον σύντροφό σου; Δεν έχει σημασία σε ποια πλευρά κλίνεις, εφόσον με τον σύντροφό σου μοιράζεστε την ίδια άποψη. Επειδή, ας είμαστε ειλικρινείς, αν συνηθίζεις να συζητάς με τις φίλες σου τις λεπτομέρειες της ερωτικής σου ζωής ή ένα οικογενειακό τραπέζι με τους γονείς του που πήγε άθλια, τότε θα πρέπει να γνωρίζεις εάν και πόσο θα ενοχληθεί από αυτό ο σύντροφός σου. Και, προφανώς, συζητήστε και τη δική του πλευρά-ποιες και πόσες πληροφορίες της κοινής σας ζωής είναι ΟΚ να μοιράζεται με τους δικούς του φίλους.

Τα όρια στο κρεβάτι

Το ότι έχετε σχέση δεν σημαίνει πως είσαι πρόθυμη να κάνεις ό,τι επιθυμεί ο σύντροφός σου στο κρεβάτι. Η επικοινωνία είναι βασική-πες το αν υπάρχει κάτι που σε κάνει να νιώθεις άβολα και προσπάθησε να θέσεις μερικούς βασικούς κανόνες στο κρεβάτι. (Μια λέξη «ασφαλείας», που θα σημαίνει απερίφραστα «μέχρι εδώ», δεν είναι ποτέ κακή ιδέα.)

Συζητήστε για τον «δικό σας» χρόνο

Κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται πολύ ‘χώρο’, ενώ σε άλλους είναι απαραίτητος. Συζητήστε πώς νιώθει ο καθένας σας και πες το με ειλικρίνεια αν σε κάποια φάση χρειάζεσαι χρόνο μόνη σου για να ηρεμήσεις- έτσι ο σύντροφός σου θα ξέρει ότι το θέμα δεν είναι προσωπικό. Μπορείς επίσης να θέσεις όρια για τις φορές που θα βλέπετε τους φίλους σας (π.χ. να μην εκνευρίζεται αν συνηθίζεις να βγαίνεις μια φορά την εβδομάδα για ποτό με τους συναδέλφους σου μετά τη δουλειά ή αν θέλεις κάποια βράδια να βγαίνεις με τις φίλες σου). «Όσο καλά κι αν περνάτε οι δυο σας, δεν είναι ρεαλιστικό ή δίκαιο να περιμένετε πως θα περνάτε καλά μόνο όταν είστε μαζί» εξηγεί η ψυχολόγος Esther Boykin. «Είμαστε πολυεπίπεδα όντα και αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχουμε πολλές διεξόδους για διασκέδαση».

Προσδιόρισε πώς (και πότε) θα επικοινωνείτε

Ο καθένας μας έχει διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και είναι καλύτερο να το συζητήστε εκ τον προτέρων αντί να υποθέτετε τι σκέφτεται ο καθένας. Κάποιοι άνθρωποι περιμένουν ότι θα μιλάνε καθημερινά με τον σύντροφό τους, ενώ άλλοι βρίσκουν πως αρκεί ένα μήνυμα ή ένα τηλεφώνημα κάθε δεύτερη μέρα. Κάντε από την αρχή αυτή τη συζήτηση ώστε να μη νιώσει ο ένας ότι αγνοείται ή ότι πνίγεται από τον τρόπο επικοινωνίας του άλλου.

Αποφασίστε ποιο θέμα είναι εκτός συζήτησης

Είναι δικό σου θέμα αν θα συζητήσεις τα οικονομικά ή το οικογενειακό σου ιατρικό προσωπικό. Μπορεί όμως ένας φίλος να σου έχει εμπιστευτεί κάτι και να μην θέλει να το επαναλάβεις σε τρίτους. Όλα τα παραπάνω είναι θέματα που καλό είναι να έχετε συζητήσει από την αρχή. Εφόσον είστε ειλικρινείς, είναι σίγουρο πως δεν θα υπάρχει λόγος παρεξήγησης.

