Αν δείτε μία μαύρη κηλίδα στην παλάμη κάποιου, πάρτε αμέσως την Αστυνομία

Αν δεις μία μαύρη κηλίδα στην παλάμη κάποιου, πάρε αμέσως την αστυνομία καθώς η κυλίδα σημαίνει ότι το συγκεκριμένο άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο

Η Black Dot Campaign ξεκίνησε από το Facebook και στόχος είναι να μπορούν να αναγνωριστούν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η μαύρη κηλίδα στην παλάμη είναι μία έκκληση για βοήθεια.

Τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, με το να βάλουν μία μαύρη κηλίδα στην παλάμη τους μπορούν να δείξουν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο ακόμα και αν δεν μπορούν να μιλήσουν καθώς ο δράστης βρίσκεται κοντά τους.

Οι διοργανωτές της Black Dot Campaign δήλωσαν:

Η μαύρη κηλίδα στην παλάμη επιτρέπουν στους ανθρώπους να αναγνωρίσουν ότι είστε ένα από τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας που έχουν επιβιώσει και ότι χρειάζεστε βοήθεια αλλά δεν μπορείτε να την ζητήσετε καθώς ο δράστης παρακολουθεί κάθε κίνησή σας. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, η καμπάνια έχει μαζέψει 6.000 άτομα από όλο τον κόσμο και έχουν βοηθηθεί ήδη 6 γυναίκες. Παρακαλώ δημοσιοποιήστε όσο πιο πολύ μπορείτε την ιδέα της καμπάνιας και δημοσιεύστε μάι φωτογραφία με μία μαύρη κηλίδα στην παλάμη σας ώστε να δείξετε την υποστήριξη σας στα άτομα που είναι θύματα βίας

Μία κοπέλα που επιβίωσε από την ενδοοικογενειακή βία είπε:

Είμαι έγκυος σε προχωρημένο στάδιο και ο πατέρας του παιδιού μου είναι πολύ βίαιος. Βίαιος με τις λέξεις αλλά και με τα χέρια του. Έχω υποστεί πολλά και για πολύ καιρό, ειδικά τώραπου έρχεται το μωρό. Χθες ήμουν στο νοσοκομείο. Είχε έρθει και εκείνος μαζί μου. Πλέον δεν με αφήνει να πηγαίνω πουθενά μόνη μου. Έπρεπε να κάνω μία εξέταση και ο γιατρός μου ζήτησε να ξαπλώσω στο κρεβάτι και έκλεισε την κουρτίνα. Πήρα ένα στυλό και έγραψα στο χέρι του “ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ”. Δεν χρειάστηκε να πω λέξη. Αυτή η καμπάνια με βοήθησε να βρω την δύναμη μου και την λύση για το πως να ζητήσω βοήθεια. Πλέον είμαι ασφαλής κάπου αλλού, εξαιτίας αυτού του γιατρού και της black dot campaign. Σας ευχαριστώ, 1 βδομάδα μέχρι την ημέρα της γέννας και επιτέλους είμαι ασφαλής

