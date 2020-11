Επτά μύθοι και αλήθειες για τον σακχαρώδη διαβήτη

«Έχετε διαβήτη»: μετά από αυτή τη φράση του γιατρού, πολλοί είναι αυτοί που σπεύδουν να ψάξουν στο διαδίκτυο για να μάθουν

περισσότερα πράγματα. Πολλές φορές όμως, αυτά που διαβάζουν αναιρούν το ένα το άλλο. Ποια είναι αλήθεια και ποια ψέματα;

Το κάθε άτομο με διαβήτη από τα 463 εκατομμύρια στον πλανήτη, είναι μοναδικό με τον δικό του τρόπο ζωής, τις δικές του συνήθειες, τη δική του γενική κατάσταση υγείας, γεγονός που καθιστά τις ανάγκες διαχείρισης της νόσου εξατομικευμένες για το καθένα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες αλήθειες που ισχύουν για όλα τα άτομα που ζουν με διαβήτη. Ας δούμε τι πραγματικά ισχύει και τι όχι:

Μύθος 1

Αν ένας από τους γονείς μου έχει διαβήτη τότε σίγουρα θα αποκτήσω κι εγώ!

Η Αλήθεια

Πράγματι, υπάρχει κληρονομική προδιάθεση για την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 και γίνεται ακόμα πιο ισχυρή αν και οι δύο γονείς εμφανίζουν διαβήτη. Σε περίπτωση σημαντικής κληρονομικής επιβάρυνσης, είναι αναγκαίο να ακολουθείται ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, με στόχο τη διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους καθώς επίσης και μια τακτική σωματική άσκηση με εξατομικευμένο πρόγραμμα.

Μύθος 2

Αν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, τότε δεν έχω κίνδυνο να νοσήσω

Η Αλήθεια

Υπάρχει πιθανότητα ακόμα και αν κάποιος έχει ελεύθερο οικογενειακό ιστορικό, να εμφανίσει σακχαρώδη διαβήτη, ιδίως σε περίπτωση που έχει υπερβάλλον σωματικό βάρος αλλά και χαμηλή σωματική άσκηση. Επιπλέον, το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό μπορεί συχνά να κρύβει περιστατικά με διαβήτη τα οποία, τελικά, δεν γίνονται γνωστά.

Μύθος 3

Όποιος καταναλώνει πολλά γλυκά μπορεί να εμφανίσει διαβήτη

Η Αλήθεια

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι μια χρόνια νόσος που χαρακτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, λόγω ελαττωμένης ποσότητας και λειτουργικότητας της ενδογενώς παραγόμενης ινσουλίνης, με συνέπεια την αύξηση της τιμής γλυκόζης του αίματος. Η εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2 προϋποθέτει την ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης και δεν σχετίζεται με την κατανάλωση γλυκών, εντούτοις ευοδώνεται από την παρουσία κοιλιακής παχυσαρκίας -η οποία ωστόσο δύναται να σχετίζεται με την αυξημένη κατανάλωση γλυκών-και την ελαττωμένη σωματική άσκηση.

Μύθος 4

Τώρα που παίρνω φαρμακευτική αγωγή μπορώ να τρώω ό,τι θέλω

Η αλήθεια

Η φαρμακευτική αγωγή για τον διαβήτη, στοχεύει στη συντήρηση της βέλτιστης γλυκαιμικής ρύθμισης προς αποφυγή των διαβητικών επιπλοκών. Δεδομένου του εξελικτικού χαρακτήρα της νόσου, η συνεχής προσπάθεια για διατήρηση υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής είναι απαραίτητη και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δίδεται η λανθασμένη εντύπωση στους ασθενείς ότι μετά την έναρξη ή την ενίσχυση της φαρμακευτικής τους αγωγής, οι διατροφικές τους επιλογές θα μπορούσαν να είναι πλέον άνευ περιορισμού σε ποσότητα και ποιότητα.

Μύθος 5

Όποιος έχει διαβήτη απαγορεύεται να «αγγίξει» γλυκό !

Η Αλήθεια

Η κατανάλωση γλυκών προφανώς αυξάνει τα επίπεδα γλυκόζης αίματος. Εντούτοις συνετή κατανάλωση σε συνδυασμό με σωστή συμμόρφωση στις ιατρικές οδηγίες και τη θεραπευτική αγωγή, μας δίνει τη δυνατότητα ενίοτε να καταναλώνουμε γλυκό. Υπάρχουν άλλωστε αρκετές επιλογές γλυκαντικών ουσιών που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν την επιθυμία μας για γλυκό, χωρίς να αυξάνουν σημαντικά τις τιμές γλυκόζης στο αίμα μας.

Μύθος 6

Πρωινές τιμές γλυκόζης νηστείας που φτάνουν το 115-120 mg/dl δεν πρέπει να μας ανησυχούν.

Η Αλήθεια

Οι τιμές γλυκόζης νηστείας μεταξύ 100 και 126 mg/dl προσδιορίζουν μια κατάσταση που ονομάζεται «προδιαβήτης» και ουσιαστικά αποτελεί τον προάγγελο του διαβήτη. Σε περίπτωση που εμφανίζουμε τέτοιες τιμές γλυκόζης σε κατάσταση νηστείας, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον ιατρό μας ώστε να λάβουμε τις κατάλληλες οδηγίες- κατευθύνσεις για πιθανή περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασής μας. Παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής με στόχο την επίτευξη ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους και μια τακτική σωματική άσκηση έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να καθυστερήσουν την εμφάνιση του διαβήτη και να τον κρατήσουν σε λανθάνουσα κατάσταση για αρκετά χρόνια.

Μύθος 7

Μια νέα γυναίκα που έχει διαβήτη, καλό είναι να μην κάνει παιδιά.

Η Αλήθεια

Με την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση και το σχολαστικό και εξατομικευμένο έλεγχο του σακχάρου, η εγκυμοσύνη μια γυναίκας με διαβήτη είτε τύπου 1, είτε τύπου 2 μπορεί να εξελιχθεί απολύτως φυσιολογικά, οδηγώντας σε έναν επίσης φυσιολογικό και ασφαλή τοκετό.

