Θα ζήσουμε μια σεξουαλική-κοινωνική επανάσταση μετά την πανδημία;

Σεξουαλική απελευθέρωση, διάθεση για σπατάλες και υπερβολές θα φέρει το τέλος της πανδημίας, σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Νικόλα Χρηστάκη.

Έχεις ακουστά τον όρο «roaring 20s»; Χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει την δεκαετία που ακολούθησε το ξέσπασμα της πανδημίας της Ισπανικής Γρίπης. «Τα 20s αποκαλούνται roaring εξαιτίας της πληθωρικής, ελευθεριάζουσας κουλτούρας της δεκαετίας» διαβάζουμε στο Dictionary.com. «Τα roaring twenties ήταν μια περίοδος κατά την οποία πολλοί άνθρωποι αψήφησαν την Ποτοαπαγόρευση, ενέδωσαν σε νέους τρόπους χορού και ντυσίματος, και απέρριψαν πολλές από τις παραδοσιακές ηθικές αξίες». Βλέπεις πού το πάμε, έτσι;

Στο νέο του βιβλίο, Το Βέλος του Απόλλωνα: Ο βαθύς και μακροχρόνιος αντίκτυπος του κορωνοϊού στον τρόπο που ζούμε (Apollo’s Arrow: The Deep and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live) ο κοινωνιολόγος και καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Yale Νικόλας Χρηστάκης λέει πως είναι καλή ιδέα να αρχίσεις να ετοιμάζεσαι για έναν νέο γύρο roaring 20s (ταιριάζει και το νούμερο).

«Αυτό που μας συμβαίνει μπορεί σε πολλούς να μοιάζει αφύσικο, όμως οι επιδημίες δεν είναι κάτι καινούριο για το είδος μας-είναι απλώς κάτι καινούριο για εμάς» λέει ο καθηγητής μιλώντας στον Guardian. «Οι πανούκλες και οι πανδημίες τελειώνουν. Πάντα τελειώνουν. Τελείωναν και τότε που δεν είχαμε εμβόλια για να τις πολεμήσουμε» συνεχίζει το δημοσίευμα. «Τη συγκεκριμένη, θα την τελειώσουμε πολύ πιο γρήγορα και με πολύ λιγότερους θανάτους. Και το ότι είμαστε η πρώτη γενιά ανθρώπων που έχει τα μέσα να πολεμήσει μια πανδημία την ώρα που συμβαίνει με αποτελεσματικά όπλα είναι ένα μικρό θαύμα» λέει ο δρ. Χρηστάκης.

«Κατά τη διάρκεια των επιδημιών, έχουμε πάντα αύξηση της θρησκευτικότητας, βλέπουμε τους ανθρώπους να γίνονται πιο εγκρατείς, να ξοδεύουν λιγότερα χρήματα, να αποφεύγουν τα ρίσκα. Και το βλέπουμε αυτό και τώρα, ακριβώς όπως το έχουμε δει και σε εκατοντάδες χρόνια επιδημιών» συνεχίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2024, όλες αυτές οι τάσεις της πανδημίας θα αναστραφούν: «Οι άνθρωποι θα αναζητούν αδιάκοπα κοινωνικές συναναστροφές, κι αυτές θα περιλαμβάνουν μεγαλύτερη σεξουαλική ελευθερία, σπατάλη χρημάτων και αναστροφή της θρησκευτικότητας».

Γιατί συγκεκριμένα το 2024; Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η πανδημία θα τελειώσει στα τέλη του 2021-αρχές του 2022, και μετά θα χρειαστούν δύο χρόνια για να συνέλθουν οι κοινωνίες από την οικονομική ζημιά που θα έχει αφήσει πίσω της. «Πολλοί πιστεύουν πως είναι οι κυβερνητικές αποφάσεις αυτές που επιβραδύνουν την οικονομία. Αυτό όμως είναι λάθος. Οι οικονομίες κατέρρεαν από τις επιδημίες ακόμα και στην αρχαιότητα, που δεν υπήρχαν κυβερνήσεις να λένε κλείστε τα σχολεία και κλείστε τα εστιατόρια».

Και όπως κάθε δράση προκαλεί αντίδραση, έτσι και το μέλλον που βλέπει ο δρ. Χρηστάκης για τα «δικά μας» 20s (έστω από το ’24 και μετά) περιλαμβάνει πλήθη σε γήπεδα, μπαρ και κλαμπ, άνθιση των τεχνών και εξωστρέφεια που είχαμε χρόνια να δούμε στις σύγχρονες κοινωνίες.

Πηγή: Guardian

