Να πώς νικούν το κρυολόγημα οι γιατροί

Το πλάνο 5 ημερών βήμα βήμα Κρυολόγημα: Η διάρκειά του είναι μία εβδομάδα αλλά μπορείς να την μειώσεις κατά 2 ημέρες,

σύμφωνα με νέα έρευνα, αν κάνεις αυτά. Ιδού πως θα περάσεις πιο εύκολα τις πέντε ημέρες που διαρκεί το κρυολόγημα. Ημέρα Πρώτη Αρχίζεις να νιώθεις λίγο μπουκωμένη και να πονάς σε διάφορα σημεία. Πάρε ένα προβιοτικό. Μπορεί να σου γλιτώσει σχεδόν 2 μέρες και να κάνει τα συμπτώματά σου 34% λιγότερο έντονα, σύμφωνα με μελέτη στο British Journal of Nutrition. Τα προβιοτικά βοηθούν να ρυθμίσεις τη φλεγμονώδη αντίδραση του ανοσοποιητικού σου μειώνοντας τη ρινική συμφόρηση. Αναζήτησε ένα με τα στελέχη Lactobacillus rhamnosus LGG και Bifidobacterium animalis BB-12. -Πιάσε το σπρέι. Άρχισε να χρησιμοποιείς αλατούχο ρινικό διάλυμα τρεις φορές τη μέρα. Θα απομακρύνει τον ιό που σε κάνει να νιώθεις άρρωστη, καθώς και συστατικά όπως ισταμίνες, προσταγλανδίνες και λευκοτριένες, που προκαλούν συνάχι, αναφέρεται στο Journal of Infectious Diseases and Immunity. -Πάρε ψευδάργυρο. Ελαττώνει τη διάρκεια του κρυολογήματος κατά περίπου 3 ημέρες, σύμφωνα με έρευνα στο British Journal of Clinical Pharmacology. «Πάρε τουλάχιστον 80 mg μόλις παρατηρήσεις συμπτώματα και συνέχισέ το μέχρι να νιώσεις καλύτερα» συμβουλεύει ο συγγραφέας της μελέτης, Harri Hemilä. 2η ημέρα Νιώθεις χειρότερα, αλλά εξακολουθείς να λες στον εαυτό σου ότι δεν έχεις τίποτα. -Κοιμήσου. «Όταν δεν κοιμάσαι αρκετά, το ανοσοποιητικό σου σύστημα δε λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά, επειδή δεν παίρνει ενέργεια» εξηγεί ο Aric Prather, PhD, επίκ. καθηγητής Ψυχιατρικής στο Ινστιτούτο Νευροεπιστημών Weill του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας. Οπότε, όσο περισσότερο κοιμάσαι, τόσο περισσότερη ενέργεια έχει το σώμα σου και τόσο πιο γρήγορα θα αναρρώσεις. -Γυμνάσου. Πήγαινε στο γυμναστήριο για μια προπόνηση 30-60 λεπτών. Οι περισσότεροι ιοί των κρυολογημάτων μπορούν να επιβιώσουν μόνο σε θερμοκρασίες γύρω στους 36,6°C. Ο πυρετός είναι ο φυσικός τρόπος του σώματός σου για να σκοτώσει έναν ιό και με την άσκηση επιτυγχάνεις το ίδιο πράγμα. Μην πας όμως αν έχουν ήδη γίνει έντονα τα συμπτώματα. Ημέρα τρίτη Τώρα είσαι στα αλήθεια άρρωστη–είσαι μπουκωμένη, ζαβλακωμένη και πονάς. Να πώς νικούν το κρυολόγημα οι γιατροί: Το πλάνο 5 ημερών βήμα βήμα -Δοκίμασε κουρκουμά. Αυτό το κίτρινο μπαχαρικό περιέχει κουρκουμίνη, ένα αντιφλεγμονώδες που σταματά τον πολλαπλασιασμό ενός ιού, σύμφωνα με έρευνα από το Πανεπιστήμιο George Mason. «Όλοι οι ιοί ενεργοποιούν μια ομάδα πρωτεϊνών γνωστών ως NFKB» επισημαίνει ο Fatah Kashanchi, PhD, συν-συγγραφέας της μελέτης. «Αν μπορείς να σταματήσεις τη δράση τους, μπορείς να σταματήσεις τον πολλαπλασιασμό του ιού ή έστω να τον επιβραδύνεις. Και η κουρκουμίνη κάνει αυτή ακριβώς τη δουλειά». Όσο διαρκεί το κρυολόγημα, παίρνε δύο φορές τη μέρα 1.000 mg συμπλήρωμα κουρκουμίνης. -Ανακούφιση από την Ανατολή. «Μελέτες έχουν δείξει πως η πιεσοθεραπεία και ο βελονισμός μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα των ιντερλευκινών, πρωτεϊνών του ανοσοποιητικού, που βοηθούν τον οργανισμό να καταπολεμήσει την ίωση μία ή δύο μέρες πιο γρήγορα» λέει ο βελονιστής Bill Reddy. Χρησιμοποίησε τα «μαξιλαράκια» των δαχτύλων σου για να πιέσεις, να χτυπήσεις απαλά ή να τρίψεις αυτά τα σημεία: την εσωτερική πλευρά κάθε φρυδιού, τις δύο πλευρές της μύτης σου, το σημείο όπου ο αυχένας συναντά το κρανίο σου και ακριβώς κάτω από την κλείδα. -Ακύρωσε το γυμναστήριο. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις ένα διάλειμμα από την άσκηση. Όταν τα συμπτώματα είναι στην κορύφωσή τους, πιθανότατα δε θα μπορείς να γυμναστείς αρκετά ώστε να έχεις κάποιο όφελος. Θα επωφεληθείς περισσότερο από τον επιπλέον ύπνο, οπότε προτίμησε να ξαπλώσεις. Ημέρα 4η Είσαι ακόμη άρρωστη, αλλά αρχίζεις να νιώθεις καλύτερα.

Δοκίμασε διατάσεις, ήπια γιόγκα ή έναν περίπατο. Οποιαδήποτε άσκηση ανεβάσει τους παλμούς και αυξήσει την κυκλοφορία του αίματος θα βοηθήσει την κυκλοφορία των λευκών αιμοσφαιρίων στο σώμα σου.

Φρόντισε τη μύτη σου. Θα νιώθεις τον πειρασμό να τη φυσάς δυνατά, επειδή οι βλέννες γίνονται πιο παχιές όσο εξελίσσεται το κρυολόγημα, αλλά μην το κάνεις. Χρησιμοποίησε ένα αλατούχο διάλυμα ακριβώς πριν φυσήξεις για να μαλακώσουν οι βλέννες και να αποβληθούν χωρίς πίεση. Να πώς νικούν το κρυολόγημα οι γιατροί: Το πλάνο 5 ημερών βήμα βήμα Ημέρα 5η Νιώθεις πάλι φυσιολογικά – εκτός από το βήχα που επιμένει και τη μύτη σου που τρέχει. -Αντιμετώπισε στοχευμένα τα συμπτώματα. Απόφυγε τα συνδυαστικά φάρμακα για το κρυολόγημα, τα οποία περιέχουν ένα μείγμα από αποσυμφορητικά, αντιισταμινικά και αποχρεμπτικά φάρμακα. Στην καλύτερη περίπτωση δεν είναι πολύ αποτελεσματικά. Στη χειρότερη μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως υπνηλία ή ακόμα και ταχυπαλμίες. Εάν τρέχει η μύτη σου, για παράδειγμα, πάρε ένα αντιισταμινικό που δεν προκαλεί υπνηλία. Για το βήχα δοκίμασε τσάι με μέλι.

-Πήγαινε ξανά στο γυμναστήριο. Η επιστροφή στη ρουτίνα της άσκησης μπορεί να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερα. Προτίμησε ένα πρόγραμμα αεροβικής, που θα ενισχύσει το κυκλοφορικό σου, θα οξυγονώσει τους ιστούς και θα απελευθερώσει ενδορφίνες που καταπραΰνουν τα συμπτώματα.

