Οδηγεί στον θάνατο έως και 3 μέρες μετά το μπάνιο στη θάλασσα

Η περιπέτεια της υγείας ενός 5χρονου που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του, καταπίνοντας νερό από πισίνα ξενοδοχείου μας «ταρακουνά»

και πρέπει να μας γίνει μάθημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες κατάπιε νερό, κολυμπώντας, σε πισίνα ξενοδοχείου όπου παραθέριζε η οικογένεια του, στην πόλη του Ηρακλείου. Το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο και έπειτα στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και βρίσκεται διασωληνωμένο από τις 9 Ιουνίου.

Τι είναι ο δευτερεύων πνιγμός

Το εν λόγω περιστατικό είναι ξεκάθαρα δευτερεύων πνιγμός και αξίζει όλοι μας να εφιστήσουμε την προσοχή μας σε αυτό το συμβάν καθώς σύμφωνα με την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής, είναι ένα από τα είδη πνιγμού κατά τον οποίο «σοβαρές αιμοδυναμικές και βιοχημικές διαταραχές λαμβάνουν χώρα, ικανές να οδηγήσουν στον θάνατο έως και 72 ώρες μετά το περιστατικό». Μπορεί να συμβεί είτε σε πισίνα είτε στην θάλασσα ή ακόμα και μέσα στην μπανιέρα, όταν μικρή ποσότητα εισπνεόμενου νερού δρα ως ερεθιστικός παράγοντας, προκαλώντας φλεγμονή και διαρροή υγρού στους πνεύμονες.

Είναι ένα από τα είδη πνιγμού κατά τον οποίο σοβαρές αιμοδυναμικές και βιοχημικές διαταραχές λαμβάνουν χώρα, ικανές να οδηγήσουν στον θάνατο έως και 72 ώρες μετά το περιστατικό

Για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος και της τρομερής προσοχής που πρέπει να επιδείξει ένας γονιός, το U.S. Centers for Disease Control and Prevention αναφέρει στις στατιστικές του ότι για κάθε παιδί που πεθαίνει από τέτοιο πνιγμό, υπάρχουν 5 περιπτώσεις παιδιών που εισήχθησαν στην εντατική.

Τα συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν

Το κυριότερο σύμπτωμα είναι ο επίμονος βήχας. Στην περίπτωση που το παιδί έχει βήχα ακόμα και αφού έχουν περάσει ώρες από το περιστατικό, και ειδικά αν δείχνει σημάδια έντονης κόπωσης και δυσχέρεια στην αναπνοή, θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Επίσης αν εμφανίζει ασυνήθιστη συμπεριφορά, όπως δυσκολία στην ομιλία ή τη συγκέντρωση πρέπει να ανησυχήσετε. Μπορεί να σας φαίνεται σχεδόν απίθανο να πνιγεί κάποιος εκτός νερού και μάλιστα πολλές ώρες μετά το περιστατικό, όμως δεν είναι, γι’αυτό δώστε προσοχή στα σημάδια. Η έγκαιρη αναγνώριση του περιστατικου και η μεταφορά του ατόμου στο νοσοκομείο, είναι πολύτιμη.

Πρώτες βοήθειες

Αν το παιδί κινδυνεύσει από πνιγμό, ο γονιός πρέπει να το γυρίσει ανάποδα και στο πλάι και να του πιέσει τον θώρακα προκειμένου να βγει όλο το υγρό. Αν το παιδί δεν αναπνέει θα πρέπει να του κάνει τεχνητές αναπνοές και μαλάξεις. Αν ύστερα από ώρα στο παιδί παραμένει βήχας, θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Πηγή: infokids.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας